Necrològiques del 27 de febrer de 2026
Consulta els obituaris d'aquest divendres
Besalú
Lola Portas Brunsó
Ha mort als 95 anys. Era soltera. Residia a Besalú. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 4 de la tarda, al monestir de Sant Pere de Besalú.
Figueres
Antonia Rojo Santiago
Ha mort als 71 anys. Era vídua de Luis Labrada Herrera. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 4 de la tarda, a la parròquia de El Bon Pastor de Figueres.
Girona
Joan Capdevila Navarro
Ha mort als 69 anys. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà demà dissabte, a les 12 del migdia, al tanatori Áltima de Girona.
Joan Bosacoma Sidera
Ha mort als 79 anys. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà demà dissabte, a les 11 del matí, al tanatori Mémora de Girona.
Angelines Martín Cerdán
Ha mort als 90 anys. Era soltera. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà demà dissabte, a les 10 del matí, a la parròquia de Santa Susanna del Mercadal de Girona.
Llagostera
Narcís Bagué Llinàs
Ha mort als 62 anys. Residia a Llagostera. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 10 del matí, al tanatori de Llagostera.
Enric Martí Dalmau
Ha mort als 91 anys. Era casat amb Marina Esteve Vall-llosera. Residia a Llagostera. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a 2/4 de 5 de la tarda, al tanatori Mémora de Llagostera.
Olot
Joan Camps Pagès
Ha mort als 95 anys. Era casat amb Ramona Bosch Fajula. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà demà dissabte, a les 12 del migdia, a la basílica de Sant Esteve.
Palafrugell
Joaquim Pigem Vich
Ha mort als 72 anys. Era casat amb Maria Elisa Casellas Solano. Residia a Palafrugell. La cerimònia se celebrarà demà dissabte, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Palafrugell.
Esperanza Conchs Guillen
Ha mort als 83 anys. Era casada amb Josep Maria Solá Solé. Residia a Palafrugell. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a 2/4 de 5 de la tarda, a la parròquia de Sant Martí de Palafrugell.
Ventalló
Veronica Marcos Villalba
Ha mort als 41 anys. Era casada amb Jesus Madrid Tallafet. Residia a Ventalló. La cerimònia se celebrarà demà dissabte, a les 11 del matí, a la funerària Vicens de Figueres.
Vilamalla
Josep Cruset Espluga
Ha mort als 88 anys. Era casat amb Mª Del Carme Buixó Padrós. Residia a Vilamalla. La cerimònia se celebrarà demà dissabte, a les 12 del migdia, a la parròquia de Vilamalla.
Subscriu-te per seguir llegint
- El cafè “de primer minut” és la trampa: el gest que fa (quasi) tothom i que et pot sortir car
- La filla d'aquesta famosa actriu okupa un xalet i demana 300.000 euros per anar-se'n: “És la meva única oferta”
- Un regidor de la CUP de Ripoll acumula cinc denúncies d’incivisme de la Policia Local
- La vida plena de sotracs de Mamadou Nomoko, el sensellar apallissat a Girona
- Mor un motorista de 17 anys després de xocar contra un fanal a Camós
- Una queixa pel volum acaba amb destrosses a Girona: trenca el portal i 'empastifa' l’escala amb un extintor
- Un germà vol vendre la casa heretada i l’altre s’hi nega? La sortida “legal i barata” que evita la guerra familiar
- Multes per als propietaris d’habitatges amb tanques vegetals o arbres que no compleixin la normativa: així ho estableix la llei