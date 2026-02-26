Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
professora Empuriabravadesaparegut SusquedaAntonio Tejero FigueresAxelle Merceronsensellar GironaCarmen Thyssenviolació ValènciaMercadona
instagramlinkedin

Necrològiques del 27 de febrer de 2026

Consulta els obituaris d'aquest divendres

Necrològiques

Necrològiques / DdG

Redacció

Redacció

Girona
Angelines Martín

Angelines Martín / .

Besalú

Lola Portas Brunsó

Ha mort als 95 anys. Era soltera. Residia a Besalú. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 4 de la tarda, al monestir de Sant Pere de Besalú.

Figueres

Antonia Rojo Santiago

Ha mort als 71 anys. Era vídua de Luis Labrada Herrera. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 4 de la tarda, a la parròquia de El Bon Pastor de Figueres.

Girona

Joan Capdevila Navarro

Ha mort als 69 anys. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà demà dissabte, a les 12 del migdia, al tanatori Áltima de Girona.

Joan Bosacoma Sidera

Ha mort als 79 anys. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà demà dissabte, a les 11 del matí, al tanatori Mémora de Girona.

Angelines Martín Cerdán

Ha mort als 90 anys. Era soltera. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà demà dissabte, a les 10 del matí, a la parròquia de Santa Susanna del Mercadal de Girona.

Llagostera

Narcís Bagué Llinàs

Ha mort als 62 anys. Residia a Llagostera. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 10 del matí, al tanatori de Llagostera.

Enric Martí Dalmau

Ha mort als 91 anys. Era casat amb Marina Esteve Vall-llosera. Residia a Llagostera. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a 2/4 de 5 de la tarda, al tanatori Mémora de Llagostera.

Olot

Joan Camps Pagès

Ha mort als 95 anys. Era casat amb Ramona Bosch Fajula. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà demà dissabte, a les 12 del migdia, a la basílica de Sant Esteve.

Palafrugell

Joaquim Pigem Vich

Ha mort als 72 anys. Era casat amb Maria Elisa Casellas Solano. Residia a Palafrugell. La cerimònia se celebrarà demà dissabte, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Palafrugell.

Esperanza Conchs Guillen

Ha mort als 83 anys. Era casada amb Josep Maria Solá Solé. Residia a Palafrugell. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a 2/4 de 5 de la tarda, a la parròquia de Sant Martí de Palafrugell.

Ventalló

Veronica Marcos Villalba

Ha mort als 41 anys. Era casada amb Jesus Madrid Tallafet. Residia a Ventalló. La cerimònia se celebrarà demà dissabte, a les 11 del matí, a la funerària Vicens de Figueres.

Vilamalla

Josep Cruset Espluga

Notícies relacionades

Ha mort als 88 anys. Era casat amb Mª Del Carme Buixó Padrós. Residia a Vilamalla. La cerimònia se celebrarà demà dissabte, a les 12 del migdia, a la parròquia de Vilamalla.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents