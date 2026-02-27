Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Necrològiques del 28 de febrer de 2026

Consulta els obituaris d'aquest dissabte

Necrològiques

Necrològiques / DdG

Redacció

Redacció

Girona

Bescanó

Maria Angelats Puig

Ha mort als 86 anys. Era casat amb Arturo Ayats Seriñana. Residia a Bescanó. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 4 de la tarda, al tanatori Mémora de Salt.

Girona

Joan Capdevila Navarro

Ha mort als 69 anys. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 12 del migdia, al tanatori Áltima de Girona.

Joan Bosacoma Sidera

Ha mort als 79 anys. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 11 del matí, al tanatori Mémora de Girona.

Angelines Martín Cerdán

Ha mort als 90 anys. Era soltera. Residia a Girona.

La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 10 del matí, a la parròquia de Santa Susanna del Mercadal de Girona

Juan Gallardo Vázquez

Ha mort als 73 anys. Era casat amb Beli Serrano Fernández. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 3 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.

Helena Gili Sintes

Ha mort als 89 anys. Era vídua de Climent Roca Bofill. Residia a Girona.

Maçanet de la Selva

Pepita Felip Hurtós

Ha mort als 82 anys. Era vídua de Joan Selva Codina. Residia a Maçanet de la Selva. La cerimònia se celebrarà demà diumenge, a les 12 del migdia, a la parròquia de Sant Llorenç de Maçanet de la Selva.

Medinyà-Sant Julià de Ramis

Rosa Roura Ferrés

Ha mort als 86 anys. Era casada amb Josep Sitjà Xifra. Residia a Medinyà-Sant Julià de Ramis.

La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Medinyà.

Olot

Joan Camps Pagès

Ha mort als 95 anys. Era casat amb Ramona Bosch Fajula. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 12 del migdia, a la basílica de Sant Esteve.

Maria del Tura Prieto Giralt

Ha mort als 88 anys. Era soltera. Residia a Olot.

La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 9 del matí, a la basílica de Sant Esteve d’Olot.

Riudarenes

Maria Larraga Ezquerra

Ha mort als 92 anys. Era vídua de Francisco Tió Camí. Residia a Riudarenes. La cerimònia se celebrarà demà diumenge, a les 12 del migdia al tanatori Mémora de Girona.

Sant Esteve d’en Bas

Carmen Luque Ortiz

Ha mort als 74 anys. Era vídua de Francisco Bueno Pascual. Residia a Sant Esteve d’en Bas.

Sant Gregori

Joan Burch Buch

Ha mort als 79 anys. Era solter. Residia a Sant Gregori. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 6 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.

Tossa de Mar

Mercedes Velado González

Ha mort als 79 anys. Era casada amb Francisco Ruiz Fernández. Residia a Tossa de Mar. La cerimònia se celebrarà demà diumenge, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Vicenç de Tossa de Mar.

Palafrugell

Joaquim Pigem Vich

Ha mort als 72 anys. Era casat amb Maria Elisa Casellas Solano. Residia a Palafrugell. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Palafrugell.

Ventalló

Veronica Marcos Villalba

Ha mort als 41 anys. Era casada amb Jesus Madrid Tallafet. Residia a Ventalló. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 11 del matí, a la funerària Vicens de Figueres.

Vilamalla

Josep Cruset Espluga

Ha mort als 88 anys. Era casat amb Mª Del Carme Buixó Padrós. Residia a Vilamalla. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 12 del migdia, a la parròquia de Vilamalla.

