Necrològiques del 28 de febrer de 2026
Consulta els obituaris d'aquest dissabte
Bescanó
Maria Angelats Puig
Ha mort als 86 anys. Era casat amb Arturo Ayats Seriñana. Residia a Bescanó. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 4 de la tarda, al tanatori Mémora de Salt.
Girona
Joan Capdevila Navarro
Ha mort als 69 anys. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 12 del migdia, al tanatori Áltima de Girona.
Joan Bosacoma Sidera
Ha mort als 79 anys. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 11 del matí, al tanatori Mémora de Girona.
Angelines Martín Cerdán
Ha mort als 90 anys. Era soltera. Residia a Girona.
La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 10 del matí, a la parròquia de Santa Susanna del Mercadal de Girona
Juan Gallardo Vázquez
Ha mort als 73 anys. Era casat amb Beli Serrano Fernández. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 3 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.
Helena Gili Sintes
Ha mort als 89 anys. Era vídua de Climent Roca Bofill. Residia a Girona.
Maçanet de la Selva
Pepita Felip Hurtós
Ha mort als 82 anys. Era vídua de Joan Selva Codina. Residia a Maçanet de la Selva. La cerimònia se celebrarà demà diumenge, a les 12 del migdia, a la parròquia de Sant Llorenç de Maçanet de la Selva.
Medinyà-Sant Julià de Ramis
Rosa Roura Ferrés
Ha mort als 86 anys. Era casada amb Josep Sitjà Xifra. Residia a Medinyà-Sant Julià de Ramis.
La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Medinyà.
Olot
Joan Camps Pagès
Ha mort als 95 anys. Era casat amb Ramona Bosch Fajula. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 12 del migdia, a la basílica de Sant Esteve.
Maria del Tura Prieto Giralt
Ha mort als 88 anys. Era soltera. Residia a Olot.
La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 9 del matí, a la basílica de Sant Esteve d’Olot.
Riudarenes
Maria Larraga Ezquerra
Ha mort als 92 anys. Era vídua de Francisco Tió Camí. Residia a Riudarenes. La cerimònia se celebrarà demà diumenge, a les 12 del migdia al tanatori Mémora de Girona.
Sant Esteve d’en Bas
Carmen Luque Ortiz
Ha mort als 74 anys. Era vídua de Francisco Bueno Pascual. Residia a Sant Esteve d’en Bas.
Sant Gregori
Joan Burch Buch
Ha mort als 79 anys. Era solter. Residia a Sant Gregori. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 6 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.
Tossa de Mar
Mercedes Velado González
Ha mort als 79 anys. Era casada amb Francisco Ruiz Fernández. Residia a Tossa de Mar. La cerimònia se celebrarà demà diumenge, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Vicenç de Tossa de Mar.
Palafrugell
Joaquim Pigem Vich
Ha mort als 72 anys. Era casat amb Maria Elisa Casellas Solano. Residia a Palafrugell. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Palafrugell.
Ventalló
Veronica Marcos Villalba
Ha mort als 41 anys. Era casada amb Jesus Madrid Tallafet. Residia a Ventalló. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 11 del matí, a la funerària Vicens de Figueres.
Vilamalla
Josep Cruset Espluga
Ha mort als 88 anys. Era casat amb Mª Del Carme Buixó Padrós. Residia a Vilamalla. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 12 del migdia, a la parròquia de Vilamalla.
