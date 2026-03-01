Necrològiques de l'1 de març de 2026
Blanes
María Concepción Pérez Vicente
Ha mort als 94 anys. Era vídua de Juan Bes Tobías. Residia a Blanes. La cerimònia se celebrarà demà dilluns, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Blanes.
Girona
Salvador Montserrat Cruset
Ha mort als 75 anys. Era casat amb Carme Puigdemont Bofill. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà demà dilluns, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Girona.
José Alcantarilla Fernández
Ha mort als 101 anys. Era vidu de Montserrat Roura Rabert. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà demà dilluns, a les 11 del matí, a la parròquia de la Misericordia de Sarria de Ter.
Miquel Lleal Plantés
Ha mort als 96 anys. Era vidu d’Angela Casas Riera. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà demà dilluns, a les 11 del matí, a la parròquia de Santa Susanna del Mercadal de Girona.
L'Escala
Cèlia Alfonso Coll
Ha mort als 93 anys. Residia a l’Escala. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Palafrugell.
Maçanet de la Selva
Pepita Felip Hurtós
Ha mort als 82 anys. Era vídua de Joan Selva Codina. Residia a Maçanet de la Selva. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a les 12 del migdia, a la parròquia de Sant Llorenç de Maçanet de la Selva.
Riudarenes
Maria Larraga Ezquerra
Ha mort als 92 anys. Era vídua de Francisco Tió Camí. Residia a Riudarenes. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a les 12 del migdia al tanatori Mémora de Girona.
Carles Iglesias Salip
Ha mort als 99 anys. Era casata amb Joaquima Rubau Puig. Residia a Riudarenes. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a les 10 del matí a la parròquia de Riudarenes.
Sant Esteve d’en Bas
Carmen Luque Ortiz
Ha mort als 74 anys. Era vídua de Francisco Bueno Pascual. Residia a Sant Esteve d’en Bas.
Sant Privat d’en Bas
Ramona Marguí Duran
Ha mort als 82 anys. Era vídua de Francisco Turet Coromina. Residia a Sant Privat d’en Bas. La cerimònia se celebrarà demà dilluns, a 2/4 de 12 del matí a la parròquia de Sant Privat d’en Bas.
Santa Coloma de Farners
Leandro Cáceres Zache
Ha mort als 67 anys. Era casat amb Carmen Tejero Pérez. Residia a Santa Coloma de Farners. La cerimònia se celebrarà demà dilluns, a les 10 del matí al tanatori Mémora de Salt.
Tossa de Mar
Mercedes Velado González
Ha mort als 79 anys. Era casada amb Francisco Ruiz Fernández. Residia a Tossa de Mar. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Vicenç de Tossa de Mar.
Vilablareix
Fran Romero Moya
Ha mort als 44 anys. Era casat amb Maria Lluisa Roura Ros. Residia a Vilablareix. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a 2/4 d’1 del migida, al tanatori Mémora de Salt.
Vilanova de la Muga
Liberto Frigola Muriscot
Ha mort als 93 anys. Era vidu de Montserrat Roca Paraire. Residia a Vilanova de la Muga. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Santa Eulàlia de Vilanova de la Muga.
