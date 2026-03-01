Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Girona FCSpar GironaFestival del CircComarquesGironaAgenda Girona
instagramlinkedin

Necrològiques de l'1 de març de 2026

Necrològiques

Necrològiques / DdG

Redacció

Redacció

Girona

Blanes

María Concepción Pérez Vicente

Ha mort als 94 anys. Era vídua de Juan Bes Tobías. Residia a Blanes. La cerimònia se celebrarà demà dilluns, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Blanes.

Girona

Salvador Montserrat Cruset

Ha mort als 75 anys. Era casat amb Carme Puigdemont Bofill. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà demà dilluns, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Girona.

José Alcantarilla Fernández

Ha mort als 101 anys. Era vidu de Montserrat Roura Rabert. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà demà dilluns, a les 11 del matí, a la parròquia de la Misericordia de Sarria de Ter.

Miquel Lleal Plantés

Ha mort als 96 anys. Era vidu d’Angela Casas Riera. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà demà dilluns, a les 11 del matí, a la parròquia de Santa Susanna del Mercadal de Girona.

L'Escala

Cèlia Alfonso Coll

Ha mort als 93 anys. Residia a l’Escala. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Palafrugell.

Maçanet de la Selva

Pepita Felip Hurtós

Ha mort als 82 anys. Era vídua de Joan Selva Codina. Residia a Maçanet de la Selva. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a les 12 del migdia, a la parròquia de Sant Llorenç de Maçanet de la Selva.

Riudarenes

Maria Larraga Ezquerra

Ha mort als 92 anys. Era vídua de Francisco Tió Camí. Residia a Riudarenes. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a les 12 del migdia al tanatori Mémora de Girona.

Carles Iglesias Salip

Ha mort als 99 anys. Era casata amb Joaquima Rubau Puig. Residia a Riudarenes. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a les 10 del matí a la parròquia de Riudarenes.

Sant Esteve d’en Bas

Carmen Luque Ortiz

Ha mort als 74 anys. Era vídua de Francisco Bueno Pascual. Residia a Sant Esteve d’en Bas.

Sant Privat d’en Bas

Ramona Marguí Duran

Ha mort als 82 anys. Era vídua de Francisco Turet Coromina. Residia a Sant Privat d’en Bas. La cerimònia se celebrarà demà dilluns, a 2/4 de 12 del matí a la parròquia de Sant Privat d’en Bas.

Santa Coloma de Farners

Leandro Cáceres Zache

Ha mort als 67 anys. Era casat amb Carmen Tejero Pérez. Residia a Santa Coloma de Farners. La cerimònia se celebrarà demà dilluns, a les 10 del matí al tanatori Mémora de Salt.

Tossa de Mar

Mercedes Velado González

Ha mort als 79 anys. Era casada amb Francisco Ruiz Fernández. Residia a Tossa de Mar. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Vicenç de Tossa de Mar.

Vilablareix

Fran Romero Moya

Ha mort als 44 anys. Era casat amb Maria Lluisa Roura Ros. Residia a Vilablareix. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a 2/4 d’1 del migida, al tanatori Mémora de Salt.

Vilanova de la Muga

Liberto Frigola Muriscot

Notícies relacionades

Ha mort als 93 anys. Era vidu de Montserrat Roca Paraire. Residia a Vilanova de la Muga. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Santa Eulàlia de Vilanova de la Muga.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents