Necrològiques del 2 de març
Consulta els obituaris d'aquest dilluns
ARGELAGUER
Jordi Badosa Bosch
Ha mort als 90 anys. Era vidu de Margarita Vilar Balateu. Residia a Argelaguer. La cerimònia se celebrarà demà dimarts, a les 11 del matí a la parròquia de Santa Maria d'Argelaguer.
BANYOLES
Conxita Martí Plana
Ha mort als 96 anys. Era vídua de Mateu Pararols Serra. Residia a Banyoles. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Banyoles.
BLANES
María Concepción Pérez Vicente
Ha mort als 94 anys. Era vídua de Juan Bes Tobías. Residia a Blanes. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Blanes.
CASTELLÓ D'EMPÚRIES
Angelina Colls Reixach
Ha mort als 101 anys. Era vídua de Pere Bosch Ginabreda. Residia a Castelló d'Empúries. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 11 del matí, a la parròquia de Santa Maria de Castelló d'Empúries.
GIRONA
Salvador Montserrat Cruset
Ha mort als 75 anys. Era casat amb Carme Puigdemont Bofill. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Girona.
José Alcantarilla Fernández
Ha mort als 101 anys. Era vidu de Montserrat Roura Rabert. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 11 del matí, a la parròquia de la Misericordia de Sarria de Ter.
Miquel Lleal Plantés
Ha mort als 96 anys. Era vidu d'Angela Casas Riera. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 11 del matí, a la parròquia de Santa Susanna del Mercadal de Girona.
Manuel Cordones Ruiz
Ha mort als 77 anys. Era casat amb Joaquina Fernández Fernández. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 6 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.
MONTAGUT
Salvador Picart Font
Ha mort als 95 anys. Era vidu de Pilar Badosa Pujiula. Residia a Montagut. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a 2/4 d'11 del matí a la parròquia de Sant Pere de Montagut.
OLOT
Julia Hernando Simón
Ha mort als 91 anys. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Santa Maria del Tura d'Olot.
Maria Dolors Pages Picart
Ha mort als 85 anys. Era casada amb Joan Bataller Granatxa. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà en la intimitat de la família.
PALAFRUGELL
Gil Batllosera Massa
Ha mort als 90 anys. Era casat amb Teresa Ribas Blanch. Residia a Palafrugell. La cerimònia se celebrarà demà dimarts, a 2/4 d'11 del matí, a la parròquia de Sant Martí de Palafrugell.
Josep Maria Casas Valeriano
Ha mort als 69 anys. Residia a Palafrugell. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 6 de la tarda, al tanatori Mémora de Palafrugell.
PALAMÓS
Pepe Limeres Martinez
Ha mort als 97 anys. Era vidu de Dolores Martinez Madrid. Residia a Palamós. La cerimònia se celebrarà avui dilluns a 2/4 de 5 de la tarda, a la parròquia de Santa Maria del Mar de Palamós.
SANT FELIU DE GUÍXOLS
Maria del Carmen Navarro Hita
Ha mort als 88 anys. Era vídua de Manuel Sanchez Martinez. Residia a Sant Feliu de Guíxols. La cerimònia se celebrarà demà dimarts, a les 10 del matí, al tanatori Áltima de Sant Feliu de Guíxols.
SANT PRIVAT D'EN BAS
Ramona Marguí Duran
Ha mort als 82 anys. Era vídua de Francisco Turet Coromina. Residia a Sant Privat d'en Bas. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a 2/4 de 12 del matí a la parròquia de Sant Privat d'en Bas.
SANTA COLOMA DE FARNERS
Leandro Cáceres Zache
Ha mort als 67 anys. Era casat amb Carmen Tejero Pérez. Residia a Santa Coloma de Farners. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 10 del matí al tanatori Mémora de Salt.
María Macías Gallardo
Ha mort als 85 anys. Era vídua d'Eduardo Vega Delgado. Residia a Santa Coloma de Farners. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a 2/4 de 5 de la tarda a la parròquia de Santa Coloma de Farners.
VALVERALLA-VENTALLÓ
Magdalena Roig Centena
Ha mort als 98 anys. Era vídua de Salvador Ribas Gebrat. Residia a Valveralla-Ventalló. La cerimònia serà avui dilluns, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Sant Vicenç de Valveralla de Ventalló.
VILOBÍ D'ONYAR
Montserrat Clarà Puig
Ha mort als 86 anys. Residia a Vilobí d'Onyar. La cerimònia serà demà, a les 12 del migdia, al tanatori Altima de Girona.
