Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Girona FCSpar GironaFestival del CircComarquesGironaAgenda Girona
instagramlinkedin

Necrològiques del 2 de març

Consulta els obituaris d'aquest dilluns

.

.

Redacció

Redacció

.

. / .

ARGELAGUER

Jordi Badosa Bosch

Ha mort als 90 anys. Era vidu de Margarita Vilar Balateu. Residia a Argelaguer. La cerimònia se celebrarà demà dimarts, a les 11 del matí a la parròquia de Santa Maria d'Argelaguer.

BANYOLES

Conxita Martí Plana

Ha mort als 96 anys. Era vídua de Mateu Pararols Serra. Residia a Banyoles. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Banyoles.

BLANES

María Concepción Pérez Vicente

Ha mort als 94 anys. Era vídua de Juan Bes Tobías. Residia a Blanes. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Blanes.

CASTELLÓ D'EMPÚRIES

Angelina Colls Reixach

Ha mort als 101 anys. Era vídua de Pere Bosch Ginabreda. Residia a Castelló d'Empúries. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 11 del matí, a la parròquia de Santa Maria de Castelló d'Empúries.

GIRONA

Salvador Montserrat Cruset

Ha mort als 75 anys. Era casat amb Carme Puigdemont Bofill. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Girona.

José Alcantarilla Fernández

Ha mort als 101 anys. Era vidu de Montserrat Roura Rabert. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 11 del matí, a la parròquia de la Misericordia de Sarria de Ter.

Miquel Lleal Plantés

Ha mort als 96 anys. Era vidu d'Angela Casas Riera. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 11 del matí, a la parròquia de Santa Susanna del Mercadal de Girona.

Manuel Cordones Ruiz

Ha mort als 77 anys. Era casat amb Joaquina Fernández Fernández. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 6 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.

MONTAGUT

Salvador Picart Font

Ha mort als 95 anys. Era vidu de Pilar Badosa Pujiula. Residia a Montagut. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a 2/4 d'11 del matí a la parròquia de Sant Pere de Montagut.

OLOT

Julia Hernando Simón

Ha mort als 91 anys. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Santa Maria del Tura d'Olot.

Maria Dolors Pages Picart

Ha mort als 85 anys. Era casada amb Joan Bataller Granatxa. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà en la intimitat de la família.

PALAFRUGELL

Gil Batllosera Massa

Ha mort als 90 anys. Era casat amb Teresa Ribas Blanch. Residia a Palafrugell. La cerimònia se celebrarà demà dimarts, a 2/4 d'11 del matí, a la parròquia de Sant Martí de Palafrugell.

Josep Maria Casas Valeriano

Ha mort als 69 anys. Residia a Palafrugell. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 6 de la tarda, al tanatori Mémora de Palafrugell.

PALAMÓS

Pepe Limeres Martinez

Ha mort als 97 anys. Era vidu de Dolores Martinez Madrid. Residia a Palamós. La cerimònia se celebrarà avui dilluns a 2/4 de 5 de la tarda, a la parròquia de Santa Maria del Mar de Palamós.

SANT FELIU DE GUÍXOLS

Maria del Carmen Navarro Hita

Ha mort als 88 anys. Era vídua de Manuel Sanchez Martinez. Residia a Sant Feliu de Guíxols. La cerimònia se celebrarà demà dimarts, a les 10 del matí, al tanatori Áltima de Sant Feliu de Guíxols.

SANT PRIVAT D'EN BAS

Ramona Marguí Duran

Ha mort als 82 anys. Era vídua de Francisco Turet Coromina. Residia a Sant Privat d'en Bas. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a 2/4 de 12 del matí a la parròquia de Sant Privat d'en Bas.

SANTA COLOMA DE FARNERS

Leandro Cáceres Zache

Ha mort als 67 anys. Era casat amb Carmen Tejero Pérez. Residia a Santa Coloma de Farners. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 10 del matí al tanatori Mémora de Salt.

María Macías Gallardo

Ha mort als 85 anys. Era vídua d'Eduardo Vega Delgado. Residia a Santa Coloma de Farners. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a 2/4 de 5 de la tarda a la parròquia de Santa Coloma de Farners.

VALVERALLA-VENTALLÓ

Magdalena Roig Centena

Ha mort als 98 anys. Era vídua de Salvador Ribas Gebrat. Residia a Valveralla-Ventalló. La cerimònia serà avui dilluns, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Sant Vicenç de Valveralla de Ventalló.

VILOBÍ D'ONYAR

Montserrat Clarà Puig

Notícies relacionades

Ha mort als 86 anys. Residia a Vilobí d'Onyar. La cerimònia serà demà, a les 12 del migdia, al tanatori Altima de Girona.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents