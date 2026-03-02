Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Necrològiques del 3 de març de 2026

Consulta els obituaris d'aquest dimarts

Necrològiques

Necrològiques / DdG

Redacció

Redacció

Girona

Argelaguer

Jordi Badosa Bosch · «L'avi bitxo»

Ha mort als 90 anys. Era vidu de Margarita Vilar Balateu. Residia a Argelaguer. La cerimònia se celebrarà dimarts, a les 11 del matí a la parròquia de Santa Maria d’Argelaguer.

Calonge

Miquel Gabasa Laborda · «El maño»

Ha mort als 89 anys. Era casat amb Carmen Alaminos Martín i tenia dos fills. Residia a Calonge. La cerimònia se celebrarà dimecres, a les 10 de matí, a l’església parroquial de Sant Martí de Calonge.

Canet de la Tallada

Paquita Cubert Dalmau

Ha mort als 89 anys. Era vídua de Joan Ribot Agustí. Residia a Canet de la Tallada. La cerimònia se celebrarà dimarts, a les 4 de la tarda, al tanatori de Torroella de Montgrí.

Celrà

Josep Micaló Ferrer

Ha mort als 86 anys. Era vidu de Isabel Perich Frigola. Residia a Celrà. La cerimònia se celebrarà dimecres, a les 12 del migdia, a la parròquia Sant Feliu de Celrà.

Melianta-Fontcoberta

Josep Dilmé Soler

Ha mort als 85 anys. Era casat amb Roser Grabuleda Roura. Residia a Melianta-Fontcoberta. La cerimònia se celebrarà dimecres, a les 12 del migdia, al tanatori de Banyoles.

Olot

Maria Dolors Pages Picart

Ha mort als 85 anys. Era casada amb Joan Bataller Granatxa. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà en la intimitat de la família.

Palafrugell

Gil Batllosera Massa

Ha mort als 90 anys. Era casat amb Teresa Ribas Blanch. Residia a Palafrugell. La cerimònia se celebrarà dimarts, a 2/4 d’11 del matí, a la parròquia de Sant Martí de Palafrugell.

Lluís Pagès Grassot

Ha mort als 82 anys. Era casat amb Roser Cateura Verdaguer. Residia a Palafrugell. La cerimònia se celebrarà dimarts, a les 4 de la tarda, a la parròquia Sant Martí de Palafrugell.

Francesca Osca Subirats

Ha mort als 85 anys. Era vídua de Josep Bonfill. Residia a Palafrugell. La cerimònia se celebrarà dimarts, a les 2/4 de 6 de la tarda, a la parròquia Sant Martí de Palafrugell.

Sant Feliu de Guíxols

Maria del Carmen Navarro Hita

Ha mort als 88 anys. Era vídua de Manuel Sanchez Martinez. Residia a Sant Feliu de Guíxols. La cerimònia se celebrarà dimarts, a les 10 del matí, al tanatori Áltima de Sant Feliu de Guíxols.

Sant Feliu de Pallerols

Juan Briceño Roldán

Ha mort als 66 anys. Era casat amb Montserrat Muñoz López i tenia tres fills. Residia a Sant Feliu de Pallerols. La cerimònia se celebrarà dimarts, a 2/4 de 5 de la tarda, a l’església parroquial de Sant Feliu de Pallerols.

Sant Hilari Sacalm

Joan Coll Danes

Ha mort als 85 anys. Era vidu de Júlia Arrebola Pascual. Residia a Sant Hilari Sacalm. La cerimònia se celebrarà dimarts, a les 2/4 de 6 de la tarda, a la parròquia de Sant Hilari Sacalm.

Santa Coloma de Farners

Carme Güetas Soler

Ha mort als 99 anys. Era vídua de Josep Maria Sitjà Sanvicens i tenia cinc fills. Residia a Santa Coloma de Farners . La cerimònia se celebrarà dimecres, a les 5 de la tarda, a la parròquia de Santa Coloma de Farners.

Vilobí d'Onyar

Montserrat Clarà Puig

Ha mort als 86 anys. Residia a Vilobí d’Onyar. La cerimònia serà dimarts, a les 12 del migdia, al tanatori Altima de Girona.

