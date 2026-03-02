Necrològiques del 3 de març de 2026
Argelaguer
Jordi Badosa Bosch · «L'avi bitxo»
Ha mort als 90 anys. Era vidu de Margarita Vilar Balateu. Residia a Argelaguer. La cerimònia se celebrarà dimarts, a les 11 del matí a la parròquia de Santa Maria d’Argelaguer.
Calonge
Miquel Gabasa Laborda · «El maño»
Ha mort als 89 anys. Era casat amb Carmen Alaminos Martín i tenia dos fills. Residia a Calonge. La cerimònia se celebrarà dimecres, a les 10 de matí, a l’església parroquial de Sant Martí de Calonge.
Canet de la Tallada
Paquita Cubert Dalmau
Ha mort als 89 anys. Era vídua de Joan Ribot Agustí. Residia a Canet de la Tallada. La cerimònia se celebrarà dimarts, a les 4 de la tarda, al tanatori de Torroella de Montgrí.
Celrà
Josep Micaló Ferrer
Ha mort als 86 anys. Era vidu de Isabel Perich Frigola. Residia a Celrà. La cerimònia se celebrarà dimecres, a les 12 del migdia, a la parròquia Sant Feliu de Celrà.
Melianta-Fontcoberta
Josep Dilmé Soler
Ha mort als 85 anys. Era casat amb Roser Grabuleda Roura. Residia a Melianta-Fontcoberta. La cerimònia se celebrarà dimecres, a les 12 del migdia, al tanatori de Banyoles.
Olot
Maria Dolors Pages Picart
Ha mort als 85 anys. Era casada amb Joan Bataller Granatxa. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà en la intimitat de la família.
Palafrugell
Gil Batllosera Massa
Ha mort als 90 anys. Era casat amb Teresa Ribas Blanch. Residia a Palafrugell. La cerimònia se celebrarà dimarts, a 2/4 d’11 del matí, a la parròquia de Sant Martí de Palafrugell.
Lluís Pagès Grassot
Ha mort als 82 anys. Era casat amb Roser Cateura Verdaguer. Residia a Palafrugell. La cerimònia se celebrarà dimarts, a les 4 de la tarda, a la parròquia Sant Martí de Palafrugell.
Francesca Osca Subirats
Ha mort als 85 anys. Era vídua de Josep Bonfill. Residia a Palafrugell. La cerimònia se celebrarà dimarts, a les 2/4 de 6 de la tarda, a la parròquia Sant Martí de Palafrugell.
Sant Feliu de Guíxols
Maria del Carmen Navarro Hita
Ha mort als 88 anys. Era vídua de Manuel Sanchez Martinez. Residia a Sant Feliu de Guíxols. La cerimònia se celebrarà dimarts, a les 10 del matí, al tanatori Áltima de Sant Feliu de Guíxols.
Sant Feliu de Pallerols
Juan Briceño Roldán
Ha mort als 66 anys. Era casat amb Montserrat Muñoz López i tenia tres fills. Residia a Sant Feliu de Pallerols. La cerimònia se celebrarà dimarts, a 2/4 de 5 de la tarda, a l’església parroquial de Sant Feliu de Pallerols.
Sant Hilari Sacalm
Joan Coll Danes
Ha mort als 85 anys. Era vidu de Júlia Arrebola Pascual. Residia a Sant Hilari Sacalm. La cerimònia se celebrarà dimarts, a les 2/4 de 6 de la tarda, a la parròquia de Sant Hilari Sacalm.
Santa Coloma de Farners
Carme Güetas Soler
Ha mort als 99 anys. Era vídua de Josep Maria Sitjà Sanvicens i tenia cinc fills. Residia a Santa Coloma de Farners . La cerimònia se celebrarà dimecres, a les 5 de la tarda, a la parròquia de Santa Coloma de Farners.
Vilobí d'Onyar
Montserrat Clarà Puig
Ha mort als 86 anys. Residia a Vilobí d’Onyar. La cerimònia serà dimarts, a les 12 del migdia, al tanatori Altima de Girona.
