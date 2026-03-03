Necrològiques del 4 de març de 2026
CALONGE
Miquel Gabasa Laborda «El maño»
Ha mort als 89 anys. Era casat amb Carmen Alaminos Martín i tenia dos fills. Residia a Calonge.
La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 10 del matí, a l’església parroquial de Sant Martí de Calonge.
CELRÀ
Josep Micaló Ferrer
Ha mort als 86 anys. Era vidu de Isabel Perich Frigola. Residia a Celrà.
La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 12 del migdia, a la parròquia Sant Feliu de Celrà.
GIRONA
Xavi de Castro Palomino Serra
Ha mort als 64 anys. Residia a Girona.
La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 3 de la tarda, al tanatori Àltima Gironès de Girona.
Angela Gallart Font
Ha mort als 88 anys. Era vídua de Rafael Guerrero Aymerich. Residia a Girona.
Domènec Brussosa Planas
Ha mort als 89 anys. Era casat amb Maria Rosa Roca Duran. Residia a Girona.
La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 5 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.
MELIANTA-FONTCoberta
Josep Dilmé Soler
Ha mort als 85 anys. Era casat amb Roser Grabuleda Roura. Residia a Melianta-Fontcoberta.
La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 12 del migdia, al tanatori de Banyoles.
PALAMÓS
Anna Maria Argemí Clotet
Ha mort als 89 anys. Era casada amb Jaume Orpina Altimiras. Residia a Palamós.
La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 5 de la tarda, a la parròquia de Santa Maria del Mar de Palamós.
QUART
José Pérez Muñoz
Ha mort als 84 anys. Era casat amb Ana Abad Muñoz. Residia a Quart.
La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 6 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.
SANTA COLOMA DE FARNERS
Carme Güetas Soler
Ha mort als 99 anys. Era vídua de Josep Maria Sitjà Sanvicens i tenia cinc fills. Residia a Santa Coloma de Farners.
La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 5 de la tarda, a la parròquia de Santa Coloma de Farners.
TORROELLA DE MONTGRÍ
Isidre Cros Ayats
Ha mort als 88 anys. Era casat amb Teresa Hostench Roura. Residia a Torroella de Montgrí.
La cerimònia se celebrarà demà dijous, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Torroella de Montgrí.
