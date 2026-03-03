Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Necrològiques del 4 de març de 2026

Consulta els obituaris d'aquest dimecres

Necrològiques

CALONGE

Miquel Gabasa Laborda «El maño»

Ha mort als 89 anys. Era casat amb Carmen Alaminos Martín i tenia dos fills. Residia a Calonge.

La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 10 del matí, a l’església parroquial de Sant Martí de Calonge.

CELRÀ

Josep Micaló Ferrer

Ha mort als 86 anys. Era vidu de Isabel Perich Frigola. Residia a Celrà.

La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 12 del migdia, a la parròquia Sant Feliu de Celrà.

GIRONA

Xavi de Castro Palomino Serra

Ha mort als 64 anys. Residia a Girona.

La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 3 de la tarda, al tanatori Àltima Gironès de Girona.

Angela Gallart Font

Ha mort als 88 anys. Era vídua de Rafael Guerrero Aymerich. Residia a Girona.

Domènec Brussosa Planas

Ha mort als 89 anys. Era casat amb Maria Rosa Roca Duran. Residia a Girona.

La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 5 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.

MELIANTA-FONTCoberta

Josep Dilmé Soler

Ha mort als 85 anys. Era casat amb Roser Grabuleda Roura. Residia a Melianta-Fontcoberta.

La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 12 del migdia, al tanatori de Banyoles.

PALAMÓS

Anna Maria Argemí Clotet

Ha mort als 89 anys. Era casada amb Jaume Orpina Altimiras. Residia a Palamós.

La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 5 de la tarda, a la parròquia de Santa Maria del Mar de Palamós.

QUART

José Pérez Muñoz

Ha mort als 84 anys. Era casat amb Ana Abad Muñoz. Residia a Quart.

La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 6 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.

SANTA COLOMA DE FARNERS

Carme Güetas Soler

Ha mort als 99 anys. Era vídua de Josep Maria Sitjà Sanvicens i tenia cinc fills. Residia a Santa Coloma de Farners.

La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 5 de la tarda, a la parròquia de Santa Coloma de Farners.

TORROELLA DE MONTGRÍ

Isidre Cros Ayats

Ha mort als 88 anys. Era casat amb Teresa Hostench Roura. Residia a Torroella de Montgrí.

La cerimònia se celebrarà demà dijous, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Torroella de Montgrí.

TEMES

