Necrològiques del 5 de març de 2026

Consulta els obituaris d'aquest dijous

Necrològiques

Necrològiques / DdG

Redacció

Redacció

GIRONA

Jaume Mora Soler

Ha mort als 71 anys. Era casat amb Ana Vázquez Gallego. Residia a Girona.

La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Girona.

Maria Hortós Bahí

Ha mort als 67 anys. Era soltera. Residia a Girona.

Miquel Julià Carandell

Ha mort als 97 anys. Era vidu d’Encarnació Torrent Privat. Residia a Girona.

La cerimònia se celebrarà demà divendres, a les 11 del matí, al tanatori Mémora de Girona.

PALAMÓS

Joaquim Benaiges Brull

Ha mort als 78 anys. Residia a Palamós.

La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 12 del migdia, a la parròquia de Santa Maria del Mar de Palamós.

ROSES

Daniel Ouvrard Suárez

Ha mort als 66 anys. Era casat amb Marcela Claudia Rodríguez Martínez. Residia a Roses.

La cerimònia se celebrarà avui dijous, a 2/4 d’1 del migdia, al tanatori Mémora de Roses.

SALT

Asha Rani Devi

Ha mort als 60 anys. Era casada amb Murari Sharma Devi. Residia a Salt.

La cerimònia se celebrarà avui dijous, a 2/4 d’11 del matí, al tanatori Mémora de Salt.

Ana Alvarez Muñoz

Ha mort als 70 anys. Era casada amb Antonio Martin Molina. Residia a Salt.

La cerimònia se celebrarà demà divendres, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Salt.

SANT ESTEVE D’EN BAS

Angelina Comas Miràngels

Ha mort als 87 anys. Era casada amb Pere Feixas Amargant. Residia a Sant Esteve d’en Bas.

La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Sant Esteve d’en Bas.

SANT JOAN LES FONTS

Jaume Surroca Serra

Ha mort als 92 anys. Era vidu de Maria Rigat Alabau. Residia a Sant Joan les Fonts.

La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Sant Joan les Fonts.

TORROELLA DE MONTGRÍ

Isidre Cros Ayats

Ha mort als 88 anys. Era casat amb Teresa Hostench Roura. Residia a Torroella de Montgrí.

La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Torroella de Montgrí.

Josep Ferrer Bosch

Ha mort als 80 anys. Era casat amb Concepció Grau Prats. Residia a Torroella de Montgrí.

La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Sant Genís de Torroella de Montgrí.

