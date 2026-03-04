Necrològiques del 5 de març de 2026
Consulta els obituaris d'aquest dijous
GIRONA
Jaume Mora Soler
Ha mort als 71 anys. Era casat amb Ana Vázquez Gallego. Residia a Girona.
La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Girona.
Maria Hortós Bahí
Ha mort als 67 anys. Era soltera. Residia a Girona.
Miquel Julià Carandell
Ha mort als 97 anys. Era vidu d’Encarnació Torrent Privat. Residia a Girona.
La cerimònia se celebrarà demà divendres, a les 11 del matí, al tanatori Mémora de Girona.
PALAMÓS
Joaquim Benaiges Brull
Ha mort als 78 anys. Residia a Palamós.
La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 12 del migdia, a la parròquia de Santa Maria del Mar de Palamós.
ROSES
Daniel Ouvrard Suárez
Ha mort als 66 anys. Era casat amb Marcela Claudia Rodríguez Martínez. Residia a Roses.
La cerimònia se celebrarà avui dijous, a 2/4 d’1 del migdia, al tanatori Mémora de Roses.
SALT
Asha Rani Devi
Ha mort als 60 anys. Era casada amb Murari Sharma Devi. Residia a Salt.
La cerimònia se celebrarà avui dijous, a 2/4 d’11 del matí, al tanatori Mémora de Salt.
Ana Alvarez Muñoz
Ha mort als 70 anys. Era casada amb Antonio Martin Molina. Residia a Salt.
La cerimònia se celebrarà demà divendres, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Salt.
SANT ESTEVE D’EN BAS
Angelina Comas Miràngels
Ha mort als 87 anys. Era casada amb Pere Feixas Amargant. Residia a Sant Esteve d’en Bas.
La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Sant Esteve d’en Bas.
SANT JOAN LES FONTS
Jaume Surroca Serra
Ha mort als 92 anys. Era vidu de Maria Rigat Alabau. Residia a Sant Joan les Fonts.
La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Sant Joan les Fonts.
TORROELLA DE MONTGRÍ
Isidre Cros Ayats
Ha mort als 88 anys. Era casat amb Teresa Hostench Roura. Residia a Torroella de Montgrí.
La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Torroella de Montgrí.
Josep Ferrer Bosch
Ha mort als 80 anys. Era casat amb Concepció Grau Prats. Residia a Torroella de Montgrí.
La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Sant Genís de Torroella de Montgrí.
Subscriu-te per seguir llegint
- Tanca el Bar Plaça de Banyoles: de "cafè dels rics" a centre neuràlgic del municipi
- Retornats de França a Portbou
- Alerta: No compris aquestes llaunes de tonyina, poden contenir mercuri
- La pista de l’aeroport de Girona queda inoperativa mitja hora per una avaria en un jet privat
- Catalunya dona per perduda la lluita contra algunes espècies invasores
- Girona haurà de pagar més de 300.000 euros per 42 sentències favorables als treballadors municipals
- Apareix viu a Susqueda l’home de 27 anys desaparegut al Far des de fa una setmana
- De fregar el 9 a Batxillerat a escollir una FP