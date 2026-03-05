Necrològiques del 6 de març de 2026
Consulta els obituaris d'aquest divendres
Arbúcies
Francesc Orriols Campillo
Ha mort als 56 anys. Era solter. Residia a Arbúcies. La cerimònia se celebrarà divendres, a 2/4 de 7 de la tarda, al tanatori d’Arbúcies.
Argelaguer
Joan Ferrer Naspleda
Ha mort als 70 anys. Era casat amb Mª Àngeles Plana Clavaguera i tenia dos fills. Residia a Argelaguer. La cerimònia se celebrarà divendres, a les 11 del matí, a la sala polivalent del cementiri municipal d’Olot.
Banyoles
Josep Colomer Ferrer
Ha mort als 89 anys. Era vidu de Maria Galceran Pratsevall. Residia a Banyoles. La cerimònia se celebrarà divendres, a les 4 de la tarda, al tanatori Mémora de Banyoles.
Blanes
Maria Rodriguez Gamiz
Ha mort als 96 anys. Era vídua de Manuel Rus Damas. Residia a Bad Belligen. La cerimònia se celebrarà divendres, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Santa Maria de Blanes.
Cassà de la Selva
Mercè Carreras Tolosa
Ha mort als 80 anys. Era vídua de Jaume Donat Dauset. Residia a Cassà de la Selva. La cerimònia se celebrarà divendres, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Cassà de la Selva.
Castellfollit de la Roca
Carmen Molina Llanas
Ha mort als 96 anys. Era vídua d’Ernesto Romero Bueno i tenia set fills. Residia a Castellfollit de la Roca. La cerimònia se celebrarà divendres, a 2/4 de 5 de la tarda, a la parròquia de Sant Salvador de Castellfollit de la Roca.
Figueres
Francisco Sanchez Martínez
Ha mort als 75 anys. Tenia 2 fills. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà divendres, a les 4 de la tarda, a la Funerària Vicens de Figueres.
Joaquim Giró Daunis
Ha mort als 92 anys. Era vidu de Joana Bartra i tenia 3 fills. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà divendres, a les 4 de la tarda, a la parròquia La Immaculada de Figueres.
Girona
Miquel Julià Carandell
Ha mort als 97 anys. Era vidu d’Encarnació Torrent Privat. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà divendres, a les 11 del matí, al tanatori Mémora de Girona.
Olot
Paquita Marcer Costa · «la Paquita de Can Tatxé»
Ha mort als 82 anys. Tenia una filla. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà divendres, a les 12 del migdia, a la Basílica parroquial de Sant Esteve d’Olot.
Roses
Maria Pou Blanch
Ha mort als 91 anys. Era casada amb Alfredo Cervera Vilabrú. Residia a Roses. La cerimònia se celebrarà divendres, a 2/4 de 4 de la tarda, a la parròquia de Santa Maria de Roses.
Salt
Antonio Martin Molina
Ha mort als 71 anys. Era vidu d’Ana Maria Alvarez Muñoz. Residia a Salt. La cerimònia se celebrarà dissabte, a les 3 de la tarda, al tanatori Mémora de Salt.
Ana Alvarez Muñoz
Ha mort als 70 anys. Era vídua d’Antonio Martin Molina. Residia a Salt. La cerimònia se celebrarà dissabte, a les 3 de la tarda, al tanatori Mémora de Salt.
Sant Gregori
David Abadía Gavilán
Ha mort als 57 anys. Era vidu. Residia a Sant Gregori. La cerimònia se celebrarà divendres, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Girona.
Santa Coloma de Farners
Josep Verdaguer Xuclà
Ha mort als 69 anys. Era casat amb M. Assumpció Comas Font i tenia 2 fills. Residia a Santa Coloma de Farners. La cerimònia se celebrarà dissabte, a 2/4 de 7 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.
Sils
Purificación Ruiz Retamar
Ha mort als 82 anys. Era vídua de Carmelo Alfar Sánchez i tenia 2 filles. Residia a Sils. La cerimònia se celebrarà divendres, a les 12 del migdia, a la parròquia de Sils.
Ventalló
Esteve Iglesias Puigmal
Ha mort als 73 anys. Era casat amb Carme Canadell Dellonder i tenia 1 filla. Residia a Ventalló. La cerimònia se celebrarà dissabte, a les 11 del matí, a la Funerària Vicens de Figueres.
Viladamat
Josep Planas Ferrer
Ha mort als 97 anys. Era casat amb Maria Riembau Ballesta. Residia a Viladamat. La cerimònia se celebrarà divendres, a les 5 de la tarda, a la parròquia de Viladamat.
