Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
borrasca Reginanou hospital TruetaRyanairBalandrauagenda GironaRally Costa Bravagasolineres barates Girona
instagramlinkedin

Necrològiques del 7 de març de 2026

Consulta els obituaris d'aquest dissabte

Necrològiques

Necrològiques / DdG

Redacció

Redacció

BESCANÓ

Josep Alsina Bosch

Ha mort als 61 anys. Era solter. Residia a Bescanó.

La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 10 del matí, a la parròquia de l’Assumpta de Bescanó.

CAPMANY

Enriqueta Comas Rosa

Ha mort als 94 anys. Era vídua de Joan Figa Vidal i tenia dos fills. Residia a Capmany.

La cerimònia se celebrarà dissabte, a les 12 del migdia, a la parròquia de Santa Àgata de Capmany.

FIGUERES

Esteve Iglesias Puigmal

Ha mort als 73 anys. Era casat amb Carme Canadell Dellonder i tenia una filla. Residia a Figueres.

La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 11 del matí, a la sala de cerimònies de la Funerària Vicens.

GIRONA

Consuelo Prieto Garcia

Ha mort als 89 anys. Era vídua de Juan Gómez Reyes. Residia a Girona.

La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 4 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.

Jesús Parra Gambín

Ha mort als 78 anys. Era casat amb Concepció Gómez Pozo. Residia a Girona.

La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a 2/4 de 12 del matí, al tanatori Mémora de Girona.

OLOT

Jordi Vilaró Girgas

Ha mort als 38 anys. La seva parella era Khira Benserhir Gutiérrez i tenia una filla. Residia a Olot.

La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a 2/4 de 4 de la tarda, a la capella del Cementiri d’Olot.

Maria Casacuberta Pujol

Ha mort als 98 anys. Era vídua de Joan Artola Solench i tenia dos fills. Residia a Olot.

La cerimònia se celebrarà dissabte, a les 5 de la tarda, a la capella del Cementiri d’Olot.

PALAMÓS

Carmen Castillo Rovira

Ha mort als 90 anys. Era vídua de Rafael Ruiz Sanchez i tenia tres fills. Residia a Palamós.

La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 5 de la tarda, a l’oratori del Tanatori de Sant Feliu de Guíxols.

ROSES

Paquita March Fornis

Ha mort als 85 anys. Era vídua de Macià Prats. Residia a Roses.

La cerimònia se celebrarà demà diumenge, a les 10 del matí, a la parròquia de Santa Maria de Roses.

SALT

Antonio Martin Molina

Ha mort als 71 anys. Era vidu d’Ana Maria Alvarez Muñoz. Residia a Salt.

La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 3 de la tarda, al tanatori Mémora de Salt.

Ana Alvarez Muñoz

Ha mort als 70 anys. Era vídua d’Antonio Martin Molina. Residia a Salt.

La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 3 de la tarda, al tanatori Mémora de Salt.

SANT ANTONI DE CALONGE

Montserrat Rovira Cané

Ha mort als 98 anys. Era vídua de Salvador Sabrià Coll i tenia dues filles. Residia a Sant Antoni de Calonge.

La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 10 del matí, a l’oratori del Tanatori de Sant Feliu de Guíxols.

SANTA COLOMA DE FARNERS

Josep Verdaguer Xuclà

Ha mort als 69 anys. Era casat amb M. Assumpció Comas Font i tenia 2 fills. Residia a Santa Coloma de Farners.

La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a 2/4 de 7 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.

SANTA PAU

Jaume Roura Collelldevall

Ha mort als 95 anys. Era solter. Residia a Santa Pau.

La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 4/4 d’11 del matí, a la parròquia de Santa Maria de Santa Pau.

TORROELLA DE MONTGRÍ

Mª Carme Arcas López

Ha mort als 72 anys. Era vídua d’Enric Casellas Torres. Residia a Torroella de Montgrí.

VENTALLÓ

Esteve Iglesias Puigmal

Ha mort als 73 anys. Era casat amb Carme Canadell Dellonder i tenia 1 filla. Residia a Ventalló.

La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 11 del matí, a la Funerària Vicens de Figueres.

VIDRERES

Rita Soler Massa

Ha mort als 92 anys. Era vídua de Joaquim Font Viola i tenia tres fills. Residia a Vidreres.

Notícies relacionades

La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a 2/4 de 5 de la tarda, a la parròquia de Vidreres.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents