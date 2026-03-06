Necrològiques del 7 de març de 2026
BESCANÓ
Josep Alsina Bosch
Ha mort als 61 anys. Era solter. Residia a Bescanó.
La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 10 del matí, a la parròquia de l’Assumpta de Bescanó.
CAPMANY
Enriqueta Comas Rosa
Ha mort als 94 anys. Era vídua de Joan Figa Vidal i tenia dos fills. Residia a Capmany.
La cerimònia se celebrarà dissabte, a les 12 del migdia, a la parròquia de Santa Àgata de Capmany.
FIGUERES
Esteve Iglesias Puigmal
Ha mort als 73 anys. Era casat amb Carme Canadell Dellonder i tenia una filla. Residia a Figueres.
La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 11 del matí, a la sala de cerimònies de la Funerària Vicens.
GIRONA
Consuelo Prieto Garcia
Ha mort als 89 anys. Era vídua de Juan Gómez Reyes. Residia a Girona.
La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 4 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.
Jesús Parra Gambín
Ha mort als 78 anys. Era casat amb Concepció Gómez Pozo. Residia a Girona.
La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a 2/4 de 12 del matí, al tanatori Mémora de Girona.
OLOT
Jordi Vilaró Girgas
Ha mort als 38 anys. La seva parella era Khira Benserhir Gutiérrez i tenia una filla. Residia a Olot.
La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a 2/4 de 4 de la tarda, a la capella del Cementiri d’Olot.
Maria Casacuberta Pujol
Ha mort als 98 anys. Era vídua de Joan Artola Solench i tenia dos fills. Residia a Olot.
La cerimònia se celebrarà dissabte, a les 5 de la tarda, a la capella del Cementiri d’Olot.
PALAMÓS
Carmen Castillo Rovira
Ha mort als 90 anys. Era vídua de Rafael Ruiz Sanchez i tenia tres fills. Residia a Palamós.
La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 5 de la tarda, a l’oratori del Tanatori de Sant Feliu de Guíxols.
ROSES
Paquita March Fornis
Ha mort als 85 anys. Era vídua de Macià Prats. Residia a Roses.
La cerimònia se celebrarà demà diumenge, a les 10 del matí, a la parròquia de Santa Maria de Roses.
SALT
Antonio Martin Molina
Ha mort als 71 anys. Era vidu d’Ana Maria Alvarez Muñoz. Residia a Salt.
La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 3 de la tarda, al tanatori Mémora de Salt.
Ana Alvarez Muñoz
Ha mort als 70 anys. Era vídua d’Antonio Martin Molina. Residia a Salt.
La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 3 de la tarda, al tanatori Mémora de Salt.
SANT ANTONI DE CALONGE
Montserrat Rovira Cané
Ha mort als 98 anys. Era vídua de Salvador Sabrià Coll i tenia dues filles. Residia a Sant Antoni de Calonge.
La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 10 del matí, a l’oratori del Tanatori de Sant Feliu de Guíxols.
SANTA COLOMA DE FARNERS
Josep Verdaguer Xuclà
Ha mort als 69 anys. Era casat amb M. Assumpció Comas Font i tenia 2 fills. Residia a Santa Coloma de Farners.
La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a 2/4 de 7 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.
SANTA PAU
Jaume Roura Collelldevall
Ha mort als 95 anys. Era solter. Residia a Santa Pau.
La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 4/4 d’11 del matí, a la parròquia de Santa Maria de Santa Pau.
TORROELLA DE MONTGRÍ
Mª Carme Arcas López
Ha mort als 72 anys. Era vídua d’Enric Casellas Torres. Residia a Torroella de Montgrí.
VENTALLÓ
VIDRERES
Rita Soler Massa
Ha mort als 92 anys. Era vídua de Joaquim Font Viola i tenia tres fills. Residia a Vidreres.
La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a 2/4 de 5 de la tarda, a la parròquia de Vidreres.
