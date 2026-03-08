Necrològiques del 8 de març de 2026
Consulta els obituaris d'aquest diumenge
ANGLÈS
Joan Tarrés Garolera
Ha mort als 95 anys. Era casat amb Montserrat Font Llistosella. Residia a Anglès. La cerimònia se celebrarà demà dilluns, a les 4 de la tarda, a la parròquia Sant Miquel d’Anglès.
BLANES
Trinidad López Obiols
Ha mort als 91 anys. Era vídua de Josep Balaguer Gascons. Residia a Blanes. La cerimònia se celebrarà demà dilluns, a les 12 del migdia, a la parròquia Santa Maria de Blanes.
BORRASSÀ
Margarita Grau Selva
Ha mort als 97 anys. Era vídua de Pere Moy Frigola i tenia una filla. Residia a Borrassà. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a les 4 de la tarda, a la parròquia Sant Andreu de Borrassà.
LLAGOSTERA
Martina Ortega Frias
Ha mort als 91 anys. Era vídua de Vidal Germán Fernández. Residia a Llagostera. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a 2/4 d’1 del migdia, al Tanatori de Llagostera.
Magdalena Ramírez Expósito
Ha mort als 92 anys. Era casada amb Juan Ruiz Jiménez. Residia a Llagostera. La cerimònia se celebrarà demà dilluns, a les 10 del matí, al Tanatori de Llagostera.
LLORÀ
Fèlix Sala Batlle
Ha mort als 90 anys. Era casat amb Carme Pujolràs Puigdemont. Residia a Llorà - Sant Martí de Llémena. La cerimònia se celebrarà demà dilluns, a les 6 de la tarda, al Tanatori de Girona.
OLOT
Joan Masmitjà Cufí
Ha mort als 81 anys. Era casat amb Fina Masdeu Ros i tenia dues filles. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a les 10 del matí, a la capella del cementiri municipal d’Olot.
ROSES
Paquita March Fornis
Ha mort als 85 anys. Era vídua de Macià Prats. Residia a Roses. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a les 10 del matí, a la parròquia de Santa Maria de Roses.
SANT FELIU DE GUÍXOLS
Cecilio Gallego Navarro
Ha mort als 86 anys. Era casat amb Rogelia Garcia Caceres i tenia quatre fills. Residia a Sant Feliu de Guíxols. La cerimònia se celebrarà demà dilluns, a les 10 del matí, a l’oratori del tanatori de Sant Feliu de Guíxols.
SANT JOAN LES FONTS
Elvira Costa Planas
Ha mort als 81 anys. Era vídua de Joan Cargol Roca i tenia tres fills. Residia a Sant Joan les Fonts. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a les 12 del migdia, a l’església parroquial de Sant Joan les Fonts.
SANTA COLOMA DE FARNERS
Josep Lafont Gallart
Ha mort als 91 anys. Era casat amb Loreto Cotcho Juanola. Residia a Santa Coloma de Farners. La cerimònia se celebrarà dimarts, a les 12 del migdia, a la parròquia de Santa Coloma de Farners.
SARRIÀ DE DALT- SARRIÀ DE TER
Pilar Guix Masmiquel
Ha mort als 91 anys. Era vídua de Pere Ventura Serrahinat. Residia a Sarrià de Dalt - Sarrià de Ter. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Pau de Sarrià de Dalt.
TORROELLA DE MONTGRÍ
Mª Carme Arcas López
Ha mort als 72 anys. Era vídua d’Enric Casellas Torres. Residia a Torroella de Montgrí.
Subscriu-te per seguir llegint
- Lamine Yamal, sobre la seva infància: 'No teníem possibilitat de comprar la Play o la Nintendo
- Un conductor ferit greu a l'N-260 després de quedar atrapat per una esllavissada a Ripoll
- Un restaurant de Girona, obligat a canviar de nom
- Una estudiant de la UdG obté la segona millor nota del MIR de Psicologia: 'He estudiat fins a deu hores diàries
- Veïns d'un barri de Girona volen evitar que una Festa Major d'un altre barri se celebri a casa seva
- El pantà de Susqueda supera la seva capacitat i sobreïx després de la llevantada Regina
- El cafè no és per a tothom: els tres casos en què et pot passar factura sense que ho sàpigues
- Toni Pons registra un nou rècord de facturació i es prepara per traslladar-se a Bescanó