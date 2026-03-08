Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Necrològiques del 8 de març de 2026

Consulta els obituaris d'aquest diumenge

ANGLÈS

Joan Tarrés Garolera

Ha mort als 95 anys. Era casat amb Montserrat Font Llistosella. Residia a Anglès. La cerimònia se celebrarà demà dilluns, a les 4 de la tarda, a la parròquia Sant Miquel d’Anglès.

BLANES

Trinidad López Obiols

Ha mort als 91 anys. Era vídua de Josep Balaguer Gascons. Residia a Blanes. La cerimònia se celebrarà demà dilluns, a les 12 del migdia, a la parròquia Santa Maria de Blanes.

BORRASSÀ

Margarita Grau Selva

Ha mort als 97 anys. Era vídua de Pere Moy Frigola i tenia una filla. Residia a Borrassà. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a les 4 de la tarda, a la parròquia Sant Andreu de Borrassà.

LLAGOSTERA

Martina Ortega Frias

Ha mort als 91 anys. Era vídua de Vidal Germán Fernández. Residia a Llagostera. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a 2/4 d’1 del migdia, al Tanatori de Llagostera.

Magdalena Ramírez Expósito

Ha mort als 92 anys. Era casada amb Juan Ruiz Jiménez. Residia a Llagostera. La cerimònia se celebrarà demà dilluns, a les 10 del matí, al Tanatori de Llagostera.

LLORÀ

Fèlix Sala Batlle

Ha mort als 90 anys. Era casat amb Carme Pujolràs Puigdemont. Residia a Llorà - Sant Martí de Llémena. La cerimònia se celebrarà demà dilluns, a les 6 de la tarda, al Tanatori de Girona.

OLOT

Joan Masmitjà Cufí

Ha mort als 81 anys. Era casat amb Fina Masdeu Ros i tenia dues filles. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a les 10 del matí, a la capella del cementiri municipal d’Olot.

ROSES

Paquita March Fornis

Ha mort als 85 anys. Era vídua de Macià Prats. Residia a Roses. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a les 10 del matí, a la parròquia de Santa Maria de Roses.

SANT FELIU DE GUÍXOLS

Cecilio Gallego Navarro

Ha mort als 86 anys. Era casat amb Rogelia Garcia Caceres i tenia quatre fills. Residia a Sant Feliu de Guíxols. La cerimònia se celebrarà demà dilluns, a les 10 del matí, a l’oratori del tanatori de Sant Feliu de Guíxols.

SANT JOAN LES FONTS

Elvira Costa Planas

Ha mort als 81 anys. Era vídua de Joan Cargol Roca i tenia tres fills. Residia a Sant Joan les Fonts. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a les 12 del migdia, a l’església parroquial de Sant Joan les Fonts.

SANTA COLOMA DE FARNERS

Josep Lafont Gallart

Ha mort als 91 anys. Era casat amb Loreto Cotcho Juanola. Residia a Santa Coloma de Farners. La cerimònia se celebrarà dimarts, a les 12 del migdia, a la parròquia de Santa Coloma de Farners.

SARRIÀ DE DALT- SARRIÀ DE TER

Pilar Guix Masmiquel

Ha mort als 91 anys. Era vídua de Pere Ventura Serrahinat. Residia a Sarrià de Dalt - Sarrià de Ter. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Pau de Sarrià de Dalt.

TORROELLA DE MONTGRÍ

Mª Carme Arcas López

Ha mort als 72 anys. Era vídua d’Enric Casellas Torres. Residia a Torroella de Montgrí.

