Necrològiques del 10 de març de 2026
Consulta els obituaris d'aquest dimarts
Banyoles
Maria Juanola Duran
Ha mort als 103 anys. Era vídua de Lluís Serrats Casadevall. Residia a Banyoles. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Santa Maria dels Turers de Banyoles.
Maria Lluïsa Monserrate Gazulla
Ha mort als 93 anys. Era vídua de Pere Ripoll Martí. Residia a Banyoles. La cerimònia se celebrarà demà dimecres, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Banyoles.
Blanes
Elena García Martín
Ha mort als 90 anys. Era vídua de Víctor Arroyo Aparicio. Residia a Blanes. La cerimònia se celebrarà demà dimecres, a les 10 del matí, a la parròquia de Santa Maria de Blanes.
Breda
Pilar Martí Tarrés
Ha mort als 86 anys. Era vídua de Joan Ferrés Puigdefàbregas. Residia a Breda. La cerimònia se celebrarà demà dimecres, a les 12 del migdia, a la parròquia Santa Maria de Breda.
Celrà
Reme Pasadas Robles
Ha mort als 83 anys. Era vídua amb Juan Labrat Pérez. Residia a Celrà. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 10 del matí, a la parròquia Sant Feliu de Celrà.
Figueres
Rubén Sala Cansado
Ha mort als 45 anys. Era solter i tenia una filla. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 5 de la tarda, a la funerària Vicens de Figueres.
Llagostera
Pilar Vicens Trias
Ha mort als 82 anys. Era vídua amb Francisco Ortega García. Residia a Llagostera. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 10 del matí, al tanatori de Llagostera.
Lloret de Mar
Enric Santos Martínez
Ha mort als 95 anys. Era casat amb Montse Draper Montero i tenia dos fills. Residia a Lloret de Mar. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 11 del matí, a la parròquia de Sant Romà de Lloret de Mar.
Palafrugell
Miguel García Vizcaíno
Ha mort als 78 anys. Era casat amb Cándida Moreno Moreno. Residia a Palafrugell. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 3 de la tarda, al tanatori Mémora de Palafrugell.
Maria Montalbán Osorio
Ha mort als 87 anys. Era casada amb Manuel Carrasco Morenate. Residia a Palafrugell.
La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 5 de la tarda, al tanatori de Mémora de Palafrugell.
Maruja Fiego Cruz
Ha mort als 90 anys. Era vídua de Antonio Rubio Ruiz. Residia a Palafrugell. La cerimònia se celebrarà demà dimecres, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Palafrugell.
Roses
Isabel Juanola Segura
Ha mort als 74 anys. Era casada amb Bernard Blanchon. Residia a Roses. La cerimònia se celebrarà demà dimecres, a les 4 de la tarda, al tanatori Mémora de Roses.
Santa Coloma de Farners
Josep Lafont Gallart
Ha mort als 91 anys. Era casat amb Loreto Cotcho Juanola. Residia a Santa Coloma de Farners. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 12 del migdia, a la parròquia de Santa Coloma de Farners.
Torroella de Montgrí
Josep Maria Roure Porta
Ha mort als 83 anys. Era casat amb Pepita Saló Carrera. Residia a Torroella de Montgrí.
La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 5 de la tarda, al tanatori Mémora de Torroella de Montgrí.
