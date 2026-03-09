Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Necrològiques del 10 de març de 2026

Consulta els obituaris d'aquest dimarts

Necrològiques

Necrològiques / DdG

Redacció

Redacció

Girona
Jordi Pérez

Jordi Pérez / .

Banyoles

Maria Juanola Duran

Ha mort als 103 anys. Era vídua de Lluís Serrats Casadevall. Residia a Banyoles. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Santa Maria dels Turers de Banyoles.

Maria Lluïsa Monserrate Gazulla

Ha mort als 93 anys. Era vídua de Pere Ripoll Martí. Residia a Banyoles. La cerimònia se celebrarà demà dimecres, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Banyoles.

Blanes

Elena García Martín

Ha mort als 90 anys. Era vídua de Víctor Arroyo Aparicio. Residia a Blanes. La cerimònia se celebrarà demà dimecres, a les 10 del matí, a la parròquia de Santa Maria de Blanes.

Breda

Pilar Martí Tarrés

Ha mort als 86 anys. Era vídua de Joan Ferrés Puigdefàbregas. Residia a Breda. La cerimònia se celebrarà demà dimecres, a les 12 del migdia, a la parròquia Santa Maria de Breda.

Celrà

Reme Pasadas Robles

Ha mort als 83 anys. Era vídua amb Juan Labrat Pérez. Residia a Celrà. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 10 del matí, a la parròquia Sant Feliu de Celrà.

Figueres

Rubén Sala Cansado

Ha mort als 45 anys. Era solter i tenia una filla. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 5 de la tarda, a la funerària Vicens de Figueres.

Llagostera

Pilar Vicens Trias

Ha mort als 82 anys. Era vídua amb Francisco Ortega García. Residia a Llagostera. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 10 del matí, al tanatori de Llagostera.

Lloret de Mar

Enric Santos Martínez

Ha mort als 95 anys. Era casat amb Montse Draper Montero i tenia dos fills. Residia a Lloret de Mar. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 11 del matí, a la parròquia de Sant Romà de Lloret de Mar.

Palafrugell

Miguel García Vizcaíno

Ha mort als 78 anys. Era casat amb Cándida Moreno Moreno. Residia a Palafrugell. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 3 de la tarda, al tanatori Mémora de Palafrugell.

Maria Montalbán Osorio

Ha mort als 87 anys. Era casada amb Manuel Carrasco Morenate. Residia a Palafrugell.

La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 5 de la tarda, al tanatori de Mémora de Palafrugell.

Maruja Fiego Cruz

Ha mort als 90 anys. Era vídua de Antonio Rubio Ruiz. Residia a Palafrugell. La cerimònia se celebrarà demà dimecres, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Palafrugell.

Roses

Isabel Juanola Segura

Ha mort als 74 anys. Era casada amb Bernard Blanchon. Residia a Roses. La cerimònia se celebrarà demà dimecres, a les 4 de la tarda, al tanatori Mémora de Roses.

Santa Coloma de Farners

Josep Lafont Gallart

Ha mort als 91 anys. Era casat amb Loreto Cotcho Juanola. Residia a Santa Coloma de Farners. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 12 del migdia, a la parròquia de Santa Coloma de Farners.

Torroella de Montgrí

Josep Maria Roure Porta

Ha mort als 83 anys. Era casat amb Pepita Saló Carrera. Residia a Torroella de Montgrí.

La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 5 de la tarda, al tanatori Mémora de Torroella de Montgrí.

