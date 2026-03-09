Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Necrològiques del 9 de març de 2026

Consulta els obituaris d'aquest dilluns

.

.

Redacció

Redacció

ANGLÈS

Joan Tarrés Garolera

Ha mort als 95 anys. Era casat amb Montserrat Font Llistosella. Residia a Anglès. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 4 de la tarda, a la parròquia Sant Miquel d’Anglès.

BANYOLES

Marina Molina Pérez

Ha mort als 91 anys. Residia a Banyoles.

BLANES

Trinidad López Obiols

Ha mort als 91 anys. Era vídua de Josep Balaguer Gascons. Residia a Blanes. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 12 del migdia, a la parròquia Santa Maria de Blanes.

Delfín Daniel Trincado Orrego

Ha mort als 70 anys. Era casat amb Susana Ester Harispe Gianello. Residia a Blanes. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 4 de la tarda, a l’església evangèlica CCFEAM de Blanes.

CALDES DE MALAVELLA

Paquita Maynou Barnés

Ha mort als 94 anys. Era vídua amb Pere Casasas Falgàs. Residia a Caldes de Malavella. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 4 de la tarda, a la parròquia Sant Esteve de Caldes de Malavella.

CASTELLÓ D´EMPÚRIES

Mª de la Sierra Caballero Perálvarez

Ha mort als 76 anys. Era casada amb José Barrientos i tenia quatre fills. Residia a Castelló d’Empúries. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 12 del migdia, a la parròquia Basílica de Santa Maria de Castelló d’Empúries.

CELRÀ

Reme Pasadas Robles

Ha mort als 83 anys. Era vídua amb Juan Labrat Pérez. Residia a Celrà. La cerimònia se celebrarà demà dimarts, a les 10 del matí, a la parròquia Sant Feliu de Celrà.

GIRONA

Llorenç Galay González

Ha mort als 87 anys. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 4 de la tarda, al tanatori de Girona.

LLAGOSTERA

Magdalena Ramírez Expósito

Ha mort als 92 anys. Era casada amb Juan Ruiz Jiménez. Residia a Llagostera. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 10 del matí, al Tanatori de Llagostera.

Pilar Vicens Trias

Ha mort als 82 anys. Era vídua amb Francisco Ortega García. Residia a Llagostera. La cerimònia se celebrarà demà dimarts, a les 10 del matí, al tanatori de Llagostera.

LLORÀ

Fèlix Sala Batlle

Ha mort als 90 anys. Era casat amb Carme Pujolràs Puigdemont. Residia a Llorà - Sant Martí de Llémena. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 6 de la tarda, al Tanatori de Girona.

SANT FELIU DE GUÍXOLS

Cecilio Gallego Navarro

Ha mort als 86 anys. Era casat amb Rogelia Garcia Caceres i tenia quatre fills. Residia a Sant Feliu de Guíxols. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 10 del matí, a l’oratori del tanatori de Sant Feliu de Guíxols.

Montserrat Terrasench Vila

Ha mort als 88 anys. Era vídua de Jordi Ribas Ribas i tenia quatre fills. Residia a Sant Feliu de Guíxols. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 5 de la tarda, a la parròquia de Castell d’Aro.

SANT HILARI SACALM

Quico Ripoll Pares

Ha mort als 95 anys. Era casat amb Maria Dolores Pallarols Cullell. Residia a Sant Hilari Sacalm. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 4 de la tarda, a la parròquia Sant Hilari Sacalm.

SANTA COLOMA DE FARNERS

Josep Lafont Gallart

Ha mort als 91 anys. Era casat amb Loreto Cotcho Juanola. Residia a Santa Coloma de Farners. La cerimònia se celebrarà demà dimarts, a les 12 del migdia, a la parròquia de Santa Coloma de Farners.

