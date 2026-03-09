Necrològiques del 9 de març de 2026
ANGLÈS
Joan Tarrés Garolera
Ha mort als 95 anys. Era casat amb Montserrat Font Llistosella. Residia a Anglès. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 4 de la tarda, a la parròquia Sant Miquel d’Anglès.
BANYOLES
Marina Molina Pérez
Ha mort als 91 anys. Residia a Banyoles.
BLANES
Trinidad López Obiols
Ha mort als 91 anys. Era vídua de Josep Balaguer Gascons. Residia a Blanes. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 12 del migdia, a la parròquia Santa Maria de Blanes.
Delfín Daniel Trincado Orrego
Ha mort als 70 anys. Era casat amb Susana Ester Harispe Gianello. Residia a Blanes. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 4 de la tarda, a l’església evangèlica CCFEAM de Blanes.
CALDES DE MALAVELLA
Paquita Maynou Barnés
Ha mort als 94 anys. Era vídua amb Pere Casasas Falgàs. Residia a Caldes de Malavella. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 4 de la tarda, a la parròquia Sant Esteve de Caldes de Malavella.
CASTELLÓ D´EMPÚRIES
Mª de la Sierra Caballero Perálvarez
Ha mort als 76 anys. Era casada amb José Barrientos i tenia quatre fills. Residia a Castelló d’Empúries. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 12 del migdia, a la parròquia Basílica de Santa Maria de Castelló d’Empúries.
CELRÀ
Reme Pasadas Robles
Ha mort als 83 anys. Era vídua amb Juan Labrat Pérez. Residia a Celrà. La cerimònia se celebrarà demà dimarts, a les 10 del matí, a la parròquia Sant Feliu de Celrà.
GIRONA
Llorenç Galay González
Ha mort als 87 anys. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 4 de la tarda, al tanatori de Girona.
LLAGOSTERA
Magdalena Ramírez Expósito
Ha mort als 92 anys. Era casada amb Juan Ruiz Jiménez. Residia a Llagostera. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 10 del matí, al Tanatori de Llagostera.
Pilar Vicens Trias
Ha mort als 82 anys. Era vídua amb Francisco Ortega García. Residia a Llagostera. La cerimònia se celebrarà demà dimarts, a les 10 del matí, al tanatori de Llagostera.
LLORÀ
Fèlix Sala Batlle
Ha mort als 90 anys. Era casat amb Carme Pujolràs Puigdemont. Residia a Llorà - Sant Martí de Llémena. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 6 de la tarda, al Tanatori de Girona.
SANT FELIU DE GUÍXOLS
Cecilio Gallego Navarro
Ha mort als 86 anys. Era casat amb Rogelia Garcia Caceres i tenia quatre fills. Residia a Sant Feliu de Guíxols. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 10 del matí, a l’oratori del tanatori de Sant Feliu de Guíxols.
Montserrat Terrasench Vila
Ha mort als 88 anys. Era vídua de Jordi Ribas Ribas i tenia quatre fills. Residia a Sant Feliu de Guíxols. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 5 de la tarda, a la parròquia de Castell d’Aro.
SANT HILARI SACALM
Quico Ripoll Pares
Ha mort als 95 anys. Era casat amb Maria Dolores Pallarols Cullell. Residia a Sant Hilari Sacalm. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 4 de la tarda, a la parròquia Sant Hilari Sacalm.
SANTA COLOMA DE FARNERS
Josep Lafont Gallart
Ha mort als 91 anys. Era casat amb Loreto Cotcho Juanola. Residia a Santa Coloma de Farners. La cerimònia se celebrarà demà dimarts, a les 12 del migdia, a la parròquia de Santa Coloma de Farners.
