Necrològiques de l'11 de març de 2026

Consulta els obituaris d'aquest dimecres

Necrològiques

Necrològiques / DdG

Redacció

Redacció

Girona
Josep Maria Pla Prats.

Josep Maria Pla Prats. / DdG

Antonio Sánchez Rodríguez.

Antonio Sánchez Rodríguez. / DdG

Anglès

Montserrat Rabionet Rigau

Ha mort als 92 anys. Era vídua d’Amadeu Peracaula Simón. Residia a Anglès. La cerimònia se celebrarà dijous, a 2/4 de 5 de la tarda, a la parròquia Sant Miquel d’Anglès.

Banyoles

Maria Lluïsa Monserrate Gazulla

Ha mort als 93 anys. Era vídua de Pere Ripoll Martí. Residia a Banyoles. La cerimònia se celebrarà dimecres, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Banyoles.

Blanes

Elena García Martín

Ha mort als 90 anys. Era vídua de Víctor Arroyo Aparicio. Residia a Blanes. La cerimònia se celebrarà dimecres, a les 10 del matí, a la parròquia de Santa Maria de Blanes.

Breda

Pilar Martí Tarrés

Ha mort als 86 anys. Era vídua de Joan Ferrés Puigdefàbregas. Residia a Breda. La cerimònia se celebrarà dimecres, a les 12 del migdia, a la parròquia Santa Maria de Breda.

Cornellà de Terri

Dolors Galí Noguer

Ha mort als 98 anys. Era vídua de Joan Gironès Vila. Residia a Cornellà del Terri. La cerimònia se celebrarà dimecres, a les 5 de la tarda, a la parròquia de Sant Pere.

Girona

Montserrat Dausà Xiberta

Ha mort als 89 anys. Era casada amb Enric Gudayol Carles. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà dimecres, a les 4 de la tarda, a la parròquia Sant Martí de Cassà de la Selva.

L’Estartit

Josep Ferrer López

Ha mort als 85 anys. Era casat amb Matilde Jiménez García. Residia a L’Estartit. La cerimònia se celebrarà dimecres, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Torroella de Montgrí.

Lladó

Sol Torrent Torrecabota

Ha mort als 89 anys. Era casat amb Carmen Casademont i Sau i tenia un fill. Residia a Lladó. La cerimònia se celebrarà dimecres, a les 4 de la tarda, a la parròquia Santa María de Lladó.

Olot

Assumpta Coromina i Giol

Ha mort als 71 anys. Era casada amb Salvador Vallès Domingo i tenia un fill. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà dimecres, a les 11 del matí, a la capella del cementiri municipal d’Olot.

Palafrugell

Maruja Fiego Cruz

Ha mort als 90 anys. Era vídua de Antonio Rubio Ruiz. Residia a Palafrugell. La cerimònia se celebrarà dimecres, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Palafrugell.

Palamós

Carles Castelló Tolosa

Ha mort als 74 anys. Era casat amb Cathy Girard Escaffre. Residia a Palamós. La cerimònia se celebrarà dijous, a les 10 del matí, a la parròquia Santa Maria del Mar de Palamós.

Maria Laura Creus Valls

Ha mort als 95 anys. Era vídua de José Antonio Flórez Rodríguez. Residia a Palamós. La cerimònia se celebrarà dimecres, a les 4 de la tarda, a la parròquia Santa Maria del Mar de Palamós.

Riudellots de la Selva

Joaquima Torras Llach

Ha mort als 90 anys. Era vídua de Pere Garriga Bou. Residia a Riudellots de la Selva. La cerimònia se celebrarà dijous, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Sant Esteve.

Roses

Isabel Juanola Segura

Ha mort als 74 anys. Era casada amb Bernard Blanchon. Residia a Roses. La cerimònia se celebrarà dimecres, a les 4 de la tarda, al tanatori Mémora de Roses.

Salt

Josep Maria Pla Prats

Ha mort als 83 anys. Era casat amb Carme Vilà Portell. Residia a Salt. La cerimònia se celebrarà dimecres, a les 3 de la tarda, al tanatori Mémora de Salt.

Santa Coloma de Farners

Mercè Moré Gubau

Ha mort als 78 anys. Era casada amb Lluís Plaja Margarit i tenia dos fills. Residia a Santa Coloma de Farners. La cerimònia se celebrarà dimecres, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Santa Coloma de Farners.

Sarrià de Ter

Antonio Sánchez Rodríguez

Ha mort als 68 anys. Era casat amb María Ortega Robledillo. Residia a Sarrià de Ter. La cerimònia se celebrarà dijous, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Girona.

