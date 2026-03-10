Necrològiques de l'11 de març de 2026
Anglès
Montserrat Rabionet Rigau
Ha mort als 92 anys. Era vídua d’Amadeu Peracaula Simón. Residia a Anglès. La cerimònia se celebrarà dijous, a 2/4 de 5 de la tarda, a la parròquia Sant Miquel d’Anglès.
Banyoles
Maria Lluïsa Monserrate Gazulla
Ha mort als 93 anys. Era vídua de Pere Ripoll Martí. Residia a Banyoles. La cerimònia se celebrarà dimecres, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Banyoles.
Blanes
Elena García Martín
Ha mort als 90 anys. Era vídua de Víctor Arroyo Aparicio. Residia a Blanes. La cerimònia se celebrarà dimecres, a les 10 del matí, a la parròquia de Santa Maria de Blanes.
Breda
Pilar Martí Tarrés
Ha mort als 86 anys. Era vídua de Joan Ferrés Puigdefàbregas. Residia a Breda. La cerimònia se celebrarà dimecres, a les 12 del migdia, a la parròquia Santa Maria de Breda.
Cornellà de Terri
Dolors Galí Noguer
Ha mort als 98 anys. Era vídua de Joan Gironès Vila. Residia a Cornellà del Terri. La cerimònia se celebrarà dimecres, a les 5 de la tarda, a la parròquia de Sant Pere.
Girona
Montserrat Dausà Xiberta
Ha mort als 89 anys. Era casada amb Enric Gudayol Carles. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà dimecres, a les 4 de la tarda, a la parròquia Sant Martí de Cassà de la Selva.
L’Estartit
Josep Ferrer López
Ha mort als 85 anys. Era casat amb Matilde Jiménez García. Residia a L’Estartit. La cerimònia se celebrarà dimecres, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Torroella de Montgrí.
Lladó
Sol Torrent Torrecabota
Ha mort als 89 anys. Era casat amb Carmen Casademont i Sau i tenia un fill. Residia a Lladó. La cerimònia se celebrarà dimecres, a les 4 de la tarda, a la parròquia Santa María de Lladó.
Olot
Assumpta Coromina i Giol
Ha mort als 71 anys. Era casada amb Salvador Vallès Domingo i tenia un fill. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà dimecres, a les 11 del matí, a la capella del cementiri municipal d’Olot.
Palafrugell
Maruja Fiego Cruz
Ha mort als 90 anys. Era vídua de Antonio Rubio Ruiz. Residia a Palafrugell. La cerimònia se celebrarà dimecres, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Palafrugell.
Palamós
Carles Castelló Tolosa
Ha mort als 74 anys. Era casat amb Cathy Girard Escaffre. Residia a Palamós. La cerimònia se celebrarà dijous, a les 10 del matí, a la parròquia Santa Maria del Mar de Palamós.
Maria Laura Creus Valls
Ha mort als 95 anys. Era vídua de José Antonio Flórez Rodríguez. Residia a Palamós. La cerimònia se celebrarà dimecres, a les 4 de la tarda, a la parròquia Santa Maria del Mar de Palamós.
Riudellots de la Selva
Joaquima Torras Llach
Ha mort als 90 anys. Era vídua de Pere Garriga Bou. Residia a Riudellots de la Selva. La cerimònia se celebrarà dijous, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Sant Esteve.
Roses
Isabel Juanola Segura
Ha mort als 74 anys. Era casada amb Bernard Blanchon. Residia a Roses. La cerimònia se celebrarà dimecres, a les 4 de la tarda, al tanatori Mémora de Roses.
Salt
Josep Maria Pla Prats
Ha mort als 83 anys. Era casat amb Carme Vilà Portell. Residia a Salt. La cerimònia se celebrarà dimecres, a les 3 de la tarda, al tanatori Mémora de Salt.
Santa Coloma de Farners
Mercè Moré Gubau
Ha mort als 78 anys. Era casada amb Lluís Plaja Margarit i tenia dos fills. Residia a Santa Coloma de Farners. La cerimònia se celebrarà dimecres, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Santa Coloma de Farners.
Sarrià de Ter
Antonio Sánchez Rodríguez
Ha mort als 68 anys. Era casat amb María Ortega Robledillo. Residia a Sarrià de Ter. La cerimònia se celebrarà dijous, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Girona.
