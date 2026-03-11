Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Necrològiques del 12 de març de 2026

Consulta els obituaris d'aquest dijous

Anglès

Montserrat Rabionet Rigau

Ha mort als 92 anys. Era vídua d’Amadeu Peracaula Simón. Residia a Anglès. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a 2/4 de 5 de la tarda, a la parròquia Sant Miquel d’Anglès.

Colera

Josep Maria Nadal Carrés

Ha mort als 95 anys. Era casat amb Conxita Rojo Ratera i tenia tres fills. Residia a Colera. La cerimònia serà demà, a les 4 de la tarda, al tanatori Àltima de Llançà.

Girona

Enric Xutglà i Ruiz

Ha mort als 86 anys. Era vidu amb Dolors Bover Alonso. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a 2/4 de 4 de la tarda, a la parròquia Santa Maria dels Turers de Banyoles.

Olot

Jenifer Espinar Matas

Ha mort als 38 anys. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà demà divendres, a les 11 del matí, a la sala polivalent del cementiri municipal d’Olot.

Palafrugell

Jose Martínez Abellan

Ha mort als 97 anys. Era casat amb Carmen Toledo Solera. Residia a Palafrugell. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 3 de la tarda, al tanatori Mémora de Palafrugell.

Dolors Ferriol Cañet

Ha mort als 86 anys. Era vídua amb Salvador Sánchez Pérez. Residia a Palafrugell. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a 2/4 de 5 de la tarda, al tanatori Mémora de Palafrugell.

Palamós

Carles Castelló Tolosa

Ha mort als 74 anys. Era casat amb Cathy Girard Escaffre. Residia a Palamós. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 10 del matí, a la parròquia Santa Maria del Mar de Palamós.

Antoni Pi Carbó

Ha mort als 86 anys. Era casat amb Maria Montserrat Brunet Martí. Residia a Palamós. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 5 de la tarda, a la parròquia Santa Maria del Mar de Palamós.

Riudellots de la Selva

Joaquima Torras Llach

Ha mort als 90 anys. Era vídua de Pere Garriga Bou. Residia a Riudellots de la Selva. La cerimònia serà avui, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Sant Esteve.

Sant Esteve de Guialbes

Angelina Vidal Congost

Ha mort als 85 anys. Era vídua amb Josep Sala. Residia a Sant Esteve de Guialbes. La cerimònia se celebrarà demà divendres, a les 3 de la tarda, a la parròquia de Sant Esteve de Guialbes.

Sant Julià de Ramis

Magdalena Fornells Bahí

Ha mort als 92 anys. Era vídua amb Francisco Oliveras Ros. Residia a Sant Julià de Ramis. La cerimònia se celebrarà demà divendres, a les 4 de la tarda, a la parròquia Sant Julià i Santa Basilissa de Sant Julià de Ramis.

Sarrià de Ter

Antonio Sánchez Rodríguez

Ha mort als 68 anys. Era casat amb María Ortega Robledillo. Residia a Sarrià de Ter. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Girona.

