Necrològiques del 12 de març de 2026
Consulta els obituaris d'aquest dijous
Anglès
Montserrat Rabionet Rigau
Ha mort als 92 anys. Era vídua d’Amadeu Peracaula Simón. Residia a Anglès. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a 2/4 de 5 de la tarda, a la parròquia Sant Miquel d’Anglès.
Colera
Josep Maria Nadal Carrés
Ha mort als 95 anys. Era casat amb Conxita Rojo Ratera i tenia tres fills. Residia a Colera. La cerimònia serà demà, a les 4 de la tarda, al tanatori Àltima de Llançà.
Girona
Enric Xutglà i Ruiz
Ha mort als 86 anys. Era vidu amb Dolors Bover Alonso. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a 2/4 de 4 de la tarda, a la parròquia Santa Maria dels Turers de Banyoles.
Olot
Jenifer Espinar Matas
Ha mort als 38 anys. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà demà divendres, a les 11 del matí, a la sala polivalent del cementiri municipal d’Olot.
Palafrugell
Jose Martínez Abellan
Ha mort als 97 anys. Era casat amb Carmen Toledo Solera. Residia a Palafrugell. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 3 de la tarda, al tanatori Mémora de Palafrugell.
Dolors Ferriol Cañet
Ha mort als 86 anys. Era vídua amb Salvador Sánchez Pérez. Residia a Palafrugell. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a 2/4 de 5 de la tarda, al tanatori Mémora de Palafrugell.
Palamós
Carles Castelló Tolosa
Ha mort als 74 anys. Era casat amb Cathy Girard Escaffre. Residia a Palamós. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 10 del matí, a la parròquia Santa Maria del Mar de Palamós.
Antoni Pi Carbó
Ha mort als 86 anys. Era casat amb Maria Montserrat Brunet Martí. Residia a Palamós. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 5 de la tarda, a la parròquia Santa Maria del Mar de Palamós.
Riudellots de la Selva
Joaquima Torras Llach
Ha mort als 90 anys. Era vídua de Pere Garriga Bou. Residia a Riudellots de la Selva. La cerimònia serà avui, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Sant Esteve.
Sant Esteve de Guialbes
Angelina Vidal Congost
Ha mort als 85 anys. Era vídua amb Josep Sala. Residia a Sant Esteve de Guialbes. La cerimònia se celebrarà demà divendres, a les 3 de la tarda, a la parròquia de Sant Esteve de Guialbes.
Sant Julià de Ramis
Magdalena Fornells Bahí
Ha mort als 92 anys. Era vídua amb Francisco Oliveras Ros. Residia a Sant Julià de Ramis. La cerimònia se celebrarà demà divendres, a les 4 de la tarda, a la parròquia Sant Julià i Santa Basilissa de Sant Julià de Ramis.
Sarrià de Ter
Antonio Sánchez Rodríguez
Ha mort als 68 anys. Era casat amb María Ortega Robledillo. Residia a Sarrià de Ter. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Girona.
