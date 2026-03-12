Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Necrològiques del 13 de març de 2026

Consulta els obituaris d'aquest divendres

Necrològiques

Necrològiques / DdG

Redacció

Redacció

Girona
José Antonio Ruíz

José Antonio Ruíz / .

Enric Xutglà

Enric Xutglà / .

Girona

Maruja Ramos Garcia

Ha mort als 92 anys. Era vídua de Carlos Mondelo Ogando. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 6 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.

Xavier Hereu Torrent

Ha mort als 85 anys. Era casat amb Júlia Macho Soler. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà demà dissabte, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Pere de Montfulla.

Massanes

Pere Saurí Baseya

Ha mort als 91 anys. Era casat amb Montserrat Tura Viñals. Residia a Massanes. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Sant Esteve de Massanes.

Olot

Jenifer Espinar Matas

Ha mort als 38 anys. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 11 del matí, a la sala polivalent del cementiri municipal d’Olot.

Palafrugell

Carmen Llenas Vilardell

Ha mort als 86 anys. Era vídua d’Àngel Sabrià Sabater. Residia a Palafrugell. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 4 de la tarda, al tanatori Mémora de Palafrugell.

Palamós

José Antonio Ruiz Ramírez

Ha mort als 71 anys. Era solter. Residia a Palamós.

La cerimònia se celebrarà demà dissabte, a les 11 del matí, al tanatori Mémora de Girona.

Riudellots de la Selva

Jordi Camps Roure

Ha mort als 79 anys. Era vidu de Teresa Garriga Falgueras. Residia a Riudellots de la Selva. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Sant Esteve de Riudellots de la Selva.

Sant Esteve de Guialbes

Angelina Vidal Congost

Ha mort als 85 anys. Era vídua amb Josep Sala. Residia a Sant Esteve de Guialbes. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 3 de la tarda, a la parròquia de Sant Esteve de Guialbes.

Sant Julià de Ramis

Magdalena Fornells Bahí

Ha mort als 92 anys. Era vídua amb Francisco Oliveras Ros. Residia a Sant Julià de Ramis. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 4 de la tarda, a la parròquia Sant Julià i Santa Basilissa de Sant Julià de Ramis.

