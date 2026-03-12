Necrològiques del 13 de març de 2026
Consulta els obituaris d'aquest divendres
Girona
Maruja Ramos Garcia
Ha mort als 92 anys. Era vídua de Carlos Mondelo Ogando. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 6 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.
Xavier Hereu Torrent
Ha mort als 85 anys. Era casat amb Júlia Macho Soler. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà demà dissabte, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Pere de Montfulla.
Massanes
Pere Saurí Baseya
Ha mort als 91 anys. Era casat amb Montserrat Tura Viñals. Residia a Massanes. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Sant Esteve de Massanes.
Olot
Jenifer Espinar Matas
Ha mort als 38 anys. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 11 del matí, a la sala polivalent del cementiri municipal d’Olot.
Palafrugell
Carmen Llenas Vilardell
Ha mort als 86 anys. Era vídua d’Àngel Sabrià Sabater. Residia a Palafrugell. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 4 de la tarda, al tanatori Mémora de Palafrugell.
Palamós
José Antonio Ruiz Ramírez
Ha mort als 71 anys. Era solter. Residia a Palamós.
La cerimònia se celebrarà demà dissabte, a les 11 del matí, al tanatori Mémora de Girona.
Riudellots de la Selva
Jordi Camps Roure
Ha mort als 79 anys. Era vidu de Teresa Garriga Falgueras. Residia a Riudellots de la Selva. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Sant Esteve de Riudellots de la Selva.
Sant Esteve de Guialbes
Angelina Vidal Congost
Ha mort als 85 anys. Era vídua amb Josep Sala. Residia a Sant Esteve de Guialbes. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 3 de la tarda, a la parròquia de Sant Esteve de Guialbes.
Sant Julià de Ramis
Magdalena Fornells Bahí
Ha mort als 92 anys. Era vídua amb Francisco Oliveras Ros. Residia a Sant Julià de Ramis. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 4 de la tarda, a la parròquia Sant Julià i Santa Basilissa de Sant Julià de Ramis.
Subscriu-te per seguir llegint
- La paga extra que molts pensionistes encara passen per alt: fins a 147,60 euros més al mes si compleixen aquests requisits
- Així serà la 'tenda 9', el nou model de supermercats de Mercadona
- “Vivim una mentida”: el que va veure aquest astronauta des de l’espai el va sacsejar per sempre
- Torna l'estafa de l'asfalt a les comarques de Girona: dos detinguts i cinc investigats
- Tres menors ferits en una explosió mentre feien un experiment de química en una escola de Porqueres
- Joan Pera: 'Una senyora em va venir a veure perquè el metge li va recomanar
- David Jiménez, expert en dret fiscal, adverteix del perill que avis o tiets facin una cartilla a nom del nen
- Un jove de 18 anys ataca la família amb una arma blanca a Sant Feliu de Buixalleu, agredeix uns veïns i mor atropellat a l’AP-7