Necrològiques del 14 de març de 2026

Consulta les defuncions d'aquest dissabte

Joaquim Tarrés

Joaquim Tarrés / .

Anglès

Joaquim Tarrés Garolera

Ha mort als 96 anys. Era casat amb Dolors Garriga Garolera. Residia a Anglès. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 4 de la tarda, a la Parròquia de Sant Miquel d’Anglès.

Caldes de Malavella

Juana García Amate

Ha mort als 63 anys. Era soltera. Residia a Caldes de Malavella. La cerimònia serà avui dissabte, a les 4 de la tarda, a l’oratori del tanatori de Sant Feliu de Guíxols.

Pilar Albertí Bartomeu

Ha mort als 97 anys. Era vídua d’Àngel Bertran Verdaguer. Residia a Caldes de Malavella. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 4 de la tarda, a la Parròquia de Sant Esteve de Caldes de Malavella.

Camallera

Maria Corominas i Crous

Ha mort als 86 anys. Era casada amb Pere Manté I Subirós i tenia tres fills. Residia a Camallera. La cerimònia se celebrarà dissabte, a les 11 del matí, a la parròquia Sant Bartomeu de Camallera.

Garriguella

Xavier Casellas Mas

Ha mort als 73 anys. Era casat amb Remei Sais Custals. Residia a Garriguella. La cerimònia se celebrarà dissabte, a les 4 de la tarda, a la parròquia Sala de Cerimònies de Funerària Vicens.

Girona

Xavier Hereu Torrent

Ha mort als 85 anys. Era casat amb Júlia Macho Soler. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Pere de Montfulla.

Joan Rodríguez Mellado

Ha mort als 92 anys. Era vidu de Carmen Cuadrat Roy. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà demà diumenge, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Girona.

Pepi Larruy Brualla

Ha mort als 93 anys. Era vídua de Francisco Quintilla Ferrer. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 4 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.

La Bisbal d’Empordà

Blas Ogayar Viedma

Ha mort als 71 anys. Era casat amb Agustina Blanco Martín. Residia a La Bisbal d’Empordà. La cerimònia se celebrarà demà diumenge, a les 2/4 d’11 del matí, a la Parròquia de La Bisbal d’Empordà.

La Canya

Isabel Trujillo Martínez

Ha mort als 90 anys. Era d’ Albino Escobar García. Residia a la Canya. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a 2/4 de 12 del migdia, a la parròquia de Sant Josep Obrer, de La Canya.

Palafrugell

Angelina Guitart Torres

Ha mort als 94 anys. Era vídua de Francisco Bataller Massana. Residia a Palafrugell. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 2/4 de 4 de la tarda, al tanatori Mémora de Palafrugell.

Palamós

José Antonio Ruiz Ramírez

Ha mort als 71 anys. Era solter. Residia a Palamós. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 11 del matí, al tanatori Mémora de Girona.

Pau

Dolors Jofre Batista

Ha mort als 95 anys. Era vídua de Rafael Turrà. Residia a Pau. La cerimònia se celebrarà demà diumenge, a les 10 del matí, a la Parròquia de Sant Martí de Pau.

Sant Feliu de Guíxols

Juana García Amate

Ha mort als 63 anys. Era soltera. Residia a Caldes de Malavella. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 4 de la tarda, a l’oratori del tanatori Àltima de Sant Feliu de Guíxols.

Santa Coloma de Farners

Andrés Perea Perea

Ha mort als 69 anys. Era casat amb M. Teresa Castilla López. Residia a Santa Coloma de Farners. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 10 del matí, a la parròquia de Santa Coloma de Farners.

Tracking Pixel Contents