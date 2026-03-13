Necrològiques del 14 de març de 2026
Consulta les defuncions d'aquest dissabte
Anglès
Joaquim Tarrés Garolera
Ha mort als 96 anys. Era casat amb Dolors Garriga Garolera. Residia a Anglès. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 4 de la tarda, a la Parròquia de Sant Miquel d’Anglès.
Caldes de Malavella
Juana García Amate
Ha mort als 63 anys. Era soltera. Residia a Caldes de Malavella. La cerimònia serà avui dissabte, a les 4 de la tarda, a l’oratori del tanatori de Sant Feliu de Guíxols.
Pilar Albertí Bartomeu
Ha mort als 97 anys. Era vídua d’Àngel Bertran Verdaguer. Residia a Caldes de Malavella. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 4 de la tarda, a la Parròquia de Sant Esteve de Caldes de Malavella.
Camallera
Maria Corominas i Crous
Ha mort als 86 anys. Era casada amb Pere Manté I Subirós i tenia tres fills. Residia a Camallera. La cerimònia se celebrarà dissabte, a les 11 del matí, a la parròquia Sant Bartomeu de Camallera.
Garriguella
Xavier Casellas Mas
Ha mort als 73 anys. Era casat amb Remei Sais Custals. Residia a Garriguella. La cerimònia se celebrarà dissabte, a les 4 de la tarda, a la parròquia Sala de Cerimònies de Funerària Vicens.
Girona
Xavier Hereu Torrent
Ha mort als 85 anys. Era casat amb Júlia Macho Soler. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Pere de Montfulla.
Joan Rodríguez Mellado
Ha mort als 92 anys. Era vidu de Carmen Cuadrat Roy. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà demà diumenge, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Girona.
Pepi Larruy Brualla
Ha mort als 93 anys. Era vídua de Francisco Quintilla Ferrer. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 4 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.
La Bisbal d’Empordà
Blas Ogayar Viedma
Ha mort als 71 anys. Era casat amb Agustina Blanco Martín. Residia a La Bisbal d’Empordà. La cerimònia se celebrarà demà diumenge, a les 2/4 d’11 del matí, a la Parròquia de La Bisbal d’Empordà.
La Canya
Isabel Trujillo Martínez
Ha mort als 90 anys. Era d’ Albino Escobar García. Residia a la Canya. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a 2/4 de 12 del migdia, a la parròquia de Sant Josep Obrer, de La Canya.
Palafrugell
Angelina Guitart Torres
Ha mort als 94 anys. Era vídua de Francisco Bataller Massana. Residia a Palafrugell. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 2/4 de 4 de la tarda, al tanatori Mémora de Palafrugell.
Palamós
José Antonio Ruiz Ramírez
Ha mort als 71 anys. Era solter. Residia a Palamós. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 11 del matí, al tanatori Mémora de Girona.
Pau
Dolors Jofre Batista
Ha mort als 95 anys. Era vídua de Rafael Turrà. Residia a Pau. La cerimònia se celebrarà demà diumenge, a les 10 del matí, a la Parròquia de Sant Martí de Pau.
Sant Feliu de Guíxols
Juana García Amate
Ha mort als 63 anys. Era soltera. Residia a Caldes de Malavella. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 4 de la tarda, a l’oratori del tanatori Àltima de Sant Feliu de Guíxols.
Santa Coloma de Farners
Andrés Perea Perea
Ha mort als 69 anys. Era casat amb M. Teresa Castilla López. Residia a Santa Coloma de Farners. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 10 del matí, a la parròquia de Santa Coloma de Farners.
Subscriu-te per seguir llegint
- “Vivim una mentida”: el que va veure aquest astronauta des de l’espai el va sacsejar per sempre
- Un error en les pensions permet ara a milers de jubilats cobrar fins a 14.000 euros
- Un jove de 18 anys ataca la família amb una arma blanca a Sant Feliu de Buixalleu, agredeix uns veïns i mor atropellat a l’AP-7
- Treball sanciona l'empresa gironina Tradeinn per fer contractes temporals de manera 'sistemàtica i fraudulenta
- L’experiment fallit de Porqueres consistia a simular un volcà
- «La gent demana sushi a casa i jo els porto arrossos i guisats»
- Les imatges de la protesta de les famílies que els seus fills estudien un cicle formatiu d’emergències mèdiques i els han prohibit fer pràctiques en ambulàncies
- Educació apunta que l'experiment que ha causat tres menors ferits en una escola de Porqueres 'ja s'havia fet en altres ocasions