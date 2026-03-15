Necrològiques del 15 de març de 2026
Consulta els obituaris d'aquest diumenge
ANGLÈS
Quimet Espona Canaleta
Ha mort als 78 anys. Era casat amb Maria Teresa Mir Pujadas. Residia a Anglès. La cerimònia se celebrarà demà dilluns, a les 4 de la tarda, a la parròquia Sant Miquel d’Anglès.
BANYOLES
Quimeta Teixidó i Bramon
Ha mort als 88 anys. Era vídua de Joan Prat i Bartomeu. Residia a Banyoles. La cerimònia se celebrarà demà dilluns, a 2/4 d’11 del matí a la parròquia Santa Maria dels Turers de Banyoles.
BONMATÍ
Antonio Rodríguez Pérez
Ha mort als 54 anys. Era casat amb Maria González Gómez. Residia a Bonmatí. La cerimònia se celebrarà demà dilluns, a les 10 del matí, a la parròquia de Bonmatí.
GARRIGUELLA
Llúcia Batlle Triscon
Ha mort als 97 anys. Era vídua de Josep Martínez Martínez i tenia una filla. Residia a Garriguella. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a les 4 de la tarda, a la parròquia Santa Eulàlia de Garriguella.
GIRONA
Joan Rodríguez Mellado
Ha mort als 92 anys. Era vidu de Carmen Cuadrat Roy. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Girona.
Nativitat Genover Jofre
Ha mort als 99 anys. Era vídua de Jordi Busquets Verdaguer i tenia dos fills. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà demà dilluns, a les 11 del matí, a la parròquia de Sant Narcís de Girona.
Rosa Presas Mulà
Ha mort als 91 anys. Era vídua de Pere Bofill Fabrellas. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a la 1 del migdia, al tanatori Mémora de Girona.
LA BISBAL D'EMPORDÀ
Blas Ogayar Viedma
Ha mort als 71 anys. Era casat amb Agustina Blanco Martín. Residia a La Bisbal d’Empordà. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a les 2/4 d’11 del matí, a la Parròquia de La Bisbal d’Empordà.
PALAFRUGELL
Kim Poch Madico
Ha mort als 71 anys. Residia a Palafrugell. La cerimònia se celebrarà demà dilluns, a les 10 del matí, al tanatori de Palafrugell.
PAU
Dolors Jofre Batista
Ha mort als 95 anys. Era vídua de Rafael Turrà. Residia a Pau. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a les 10 del matí, a la Parròquia de Sant Martí de Pau.
PLATJA D’ARO
Manolo Montoya González
Ha mort als 66 anys. Era casat i tenia dos fills. Residia a Platja d’Aro. La cerimònia se celebrarà avui, a les 12 del migdia, al tanatori Àltima de Sant Feliu de Guíxols.
SANT FELIU DE GUÍXOLS
Josep Maria Jacas Barris
Ha mort als 81 anys. Era casat i tenia quatre fills. Residia a Sant Feliu de Guíxols. La cerimònia se celebrarà demà dilluns, a 2/4 de 10 del matí, al tanatori Àltima de Sant Feliu de Guíxols.
SANT GREGORI
Dolors Plantés Icart
Ha mort als 95 anys. Era vídua de Joan Busquets Pont. Residia a Sant Gregori. La cerimònia se celebrarà demà dilluns, a 2/4 de 12 del matí, al tanatori de Girona.
SANTA COLOMA DE FARNERS
Lluís Cullell Auledas
Ha mort als 90 anys. Era casat amb Maria Farners Carbonés Puig. Residia a Santa Coloma de Farners. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a les 10 del matí a la parròquia de Santa Coloma de Farners.
Núria Planas Taberner
Ha mort als 93 anys. Era vídua de Josep Oriol González i tenia una filla. Residia a Santa Coloma de Farners. La cerimònia se celebrarà demà dilluns, a les 3 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.
- Kilian Jornet, als 38 anys, es sincera: «Hi va haver mesos en què no pagava el lloguer per poder córrer»
- Un error en les pensions permet ara a milers de jubilats cobrar fins a 14.000 euros
- Aquestes empreses gironines són considerades un 'gran lloc per treballar
- Una jove investigadora de Llagostera participa en un descobriment clau sobre com es formen els embrions
- Creixen un 193% les sol·licituds de certificats de baptisme del segle XIX
- «La gent demana sushi a casa i jo els porto arrossos i guisats»
- Desnonen en Siusplau, l'icònic aficionat del Girona: 'No quedarà al carrer
- Treball sanciona l'empresa gironina Tradeinn per fer contractes temporals de manera 'sistemàtica i fraudulenta