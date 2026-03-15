Necrològiques del 15 de març de 2026

Consulta els obituaris d'aquest diumenge

ANGLÈS

Quimet Espona Canaleta

Ha mort als 78 anys. Era casat amb Maria Teresa Mir Pujadas. Residia a Anglès. La cerimònia se celebrarà demà dilluns, a les 4 de la tarda, a la parròquia Sant Miquel d’Anglès.

BANYOLES

Quimeta Teixidó i Bramon

Ha mort als 88 anys. Era vídua de Joan Prat i Bartomeu. Residia a Banyoles. La cerimònia se celebrarà demà dilluns, a 2/4 d’11 del matí a la parròquia Santa Maria dels Turers de Banyoles.

BONMATÍ

Antonio Rodríguez Pérez

Ha mort als 54 anys. Era casat amb Maria González Gómez. Residia a Bonmatí. La cerimònia se celebrarà demà dilluns, a les 10 del matí, a la parròquia de Bonmatí.

GARRIGUELLA

Llúcia Batlle Triscon

Ha mort als 97 anys. Era vídua de Josep Martínez Martínez i tenia una filla. Residia a Garriguella. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a les 4 de la tarda, a la parròquia Santa Eulàlia de Garriguella.

GIRONA

Joan Rodríguez Mellado

Ha mort als 92 anys. Era vidu de Carmen Cuadrat Roy. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Girona.

Nativitat Genover Jofre

Ha mort als 99 anys. Era vídua de Jordi Busquets Verdaguer i tenia dos fills. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà demà dilluns, a les 11 del matí, a la parròquia de Sant Narcís de Girona.

Rosa Presas Mulà

Ha mort als 91 anys. Era vídua de Pere Bofill Fabrellas. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a la 1 del migdia, al tanatori Mémora de Girona.

LA BISBAL D'EMPORDÀ

Blas Ogayar Viedma

Ha mort als 71 anys. Era casat amb Agustina Blanco Martín. Residia a La Bisbal d’Empordà. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a les 2/4 d’11 del matí, a la Parròquia de La Bisbal d’Empordà.

PALAFRUGELL

Kim Poch Madico

Ha mort als 71 anys. Residia a Palafrugell. La cerimònia se celebrarà demà dilluns, a les 10 del matí, al tanatori de Palafrugell.

PAU

Dolors Jofre Batista

Ha mort als 95 anys. Era vídua de Rafael Turrà. Residia a Pau. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a les 10 del matí, a la Parròquia de Sant Martí de Pau.

PLATJA D’ARO

Manolo Montoya González

Ha mort als 66 anys. Era casat i tenia dos fills. Residia a Platja d’Aro. La cerimònia se celebrarà avui, a les 12 del migdia, al tanatori Àltima de Sant Feliu de Guíxols.

SANT FELIU DE GUÍXOLS

Josep Maria Jacas Barris

Ha mort als 81 anys. Era casat i tenia quatre fills. Residia a Sant Feliu de Guíxols. La cerimònia se celebrarà demà dilluns, a 2/4 de 10 del matí, al tanatori Àltima de Sant Feliu de Guíxols.

SANT GREGORI

Dolors Plantés Icart

Ha mort als 95 anys. Era vídua de Joan Busquets Pont. Residia a Sant Gregori. La cerimònia se celebrarà demà dilluns, a 2/4 de 12 del matí, al tanatori de Girona.

SANTA COLOMA DE FARNERS

Lluís Cullell Auledas

Ha mort als 90 anys. Era casat amb Maria Farners Carbonés Puig. Residia a Santa Coloma de Farners. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a les 10 del matí a la parròquia de Santa Coloma de Farners.

Núria Planas Taberner

Notícies relacionades

Ha mort als 93 anys. Era vídua de Josep Oriol González i tenia una filla. Residia a Santa Coloma de Farners. La cerimònia se celebrarà demà dilluns, a les 3 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.

