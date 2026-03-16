Necrològiques del 16 de març de 2026
ANGLÈS
Quimet Espona Canaleta
Ha mort als 78 anys. Era casat amb Maria Teresa Mir Pujadas. Residia a Anglès. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 4 de la tarda, a la parròquia Sant Miquel d’Anglès.
BANYOLES
Quimeta Teixidó i Bramon
Ha mort als 88 anys. Era vídua de Joan Prat i Bartomeu. Residia a Banyoles. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a 2/4 d’11 del matí a la parròquia Santa Maria dels Turers de Banyoles.
BONMATÍ
Antonio Rodríguez Pérez
Ha mort als 54 anys. Era casat amb Maria González Gómez. Residia a Bonmatí. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 10 del matí, a la parròquia de Bonmatí.
GIRONA
Nativitat Genover Jofre
Ha mort als 99 anys. Era vídua de Jordi Busquets Verdaguer i tenia dos fills. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 11 del matí, a la parròquia de Sant Narcís de Girona.
Rafael Hernandez Lijarcio
Ha mort als 90 anys. Era vidu de Purificación Bueno Bueno. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 6 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.
LES PRESES
Teresa Bartis Salart
Ha mort als 85 anys. Era vídua de Miquel Guix Mayola i tenia dos fills. Residia a Les Preses. La cerimònia se celebrarà demà dimarts, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Pere de Les Preses.
OLOT
Encarnación Muriel Montilla
Ha mort als 87 anys. Era vídua de Salvador Martín Robles i tenia cinc fills. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Sant Roc d’Olot.
Josefa Ubeda Gómez
Ha mort als 90 anys. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 12 del migdia, a la parròquia Residència de Santa Maria del Tura d’Olot.
Maria Vila i Vila
Era vídua de Lluís Llorens Soler i tenia tres fills. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 10 del matí, a capella del Cementiri Municipal d’Olot.
PALAFRUGELL
Kim Poch Madico
Ha mort als 71 anys. Residia a Palafrugell. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 10 del matí, al tanatori de Palafrugell.
SANT FELIU DE GUÍXOLS
Daniel Moreno Moya
Ha mort als 75 anys. Era vidu de Bienvenida Balseiros Herranz i tenia quatre fills. Residia a Sant Feliu de Guíxols. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 5 de la tarda, al tanatori Àltima de Sant Feliu de Guíxols.
Josep Maria Jacas Barris
Ha mort als 81 anys. Era casat i tenia quatre fills. Residia a Sant Feliu de Guíxols. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a 2/4 de 10 del matí, al tanatori Àltima de Sant Feliu de Guíxols.
SANT GREGORI
Dolors Plantés Icart
Ha mort als 95 anys. Era vídua de Joan Busquets Pont. Residia a Sant Gregori. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a 2/4 de 12 del matí, al tanatori de Girona.
SANT JAUME DE LLIERCA
Margarita Badosa Roura
Ha mort als 97 anys. Era vídua de Joaquim Privat Bosch i tenia una filla. Residia a Sant Jaume de Llierca. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Jaume de Llierca.
SANT JOAN LES FONTS
Pere Duran Juanola
Ha mort als 75 anys. Era casat amb Anna Puigdemont Serrat i tenia una filla. Residia a Sant Joan les Fonts. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a 2/4 de 5 de la tarda, a la parròquia de Sant Joan les Fonts.
SANTA COLOMA DE FARNERS
Núria Planas Taberner
Ha mort als 93 anys. Era vídua de Josep Oriol González i tenia una filla. Residia a Santa Coloma de Farners. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 3 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.
Rosario Martín Martín
Ha mort als 81 anys. Era vídua de Rafael Rejano González i tenia quatre fills. Residia a Santa Coloma de Farners. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 5 de la tarda, a la parròquia de Santa Coloma de Farners.
