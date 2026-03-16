Necrològiques del 17 de març de 2026
Consulta les defuncions d'aquest dimarts
GIRONA
Maribel Nus Juanmartí
Ha mort als 72 anys.
LA JONQUERA
Benigno Durán Canosa
Ha mort als 90 anys. Era vidu de Maria Maceiras Espada i tenia un fill. Residia a La Jonquera.
La cerimònia se celebrà ahir.
LES PRESES
Teresa Bartis Salart
Ha mort als 85 anys. Era vídua de Miquel Guix Mayola i tenia dos fills. Residia a Les Preses.
La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Pere de Les Preses.
L’ESCALA
Carlos Clemente Suazo
Ha mort als 81 anys. Era casat amb María Rosa García Pablo. Residia a l’Escala.
La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 4 de la tarda, a la parròquia Sant Pere de l’Escala.
LLAGOSTERA
Antonia Padilla Serrano
Ha mort als 96 anys. Era vídua de José Pulido Malagón. Residia a Llagostera.
La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 4 de la tarda, al tanatori de Llagostera.
LLORET DE MAR
Douglas Winand
Ha mort als 78 anys. Era casat amb Mercé Molne Andreu i tenia dos fills. Residia a Lloret de Mar.
La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 4 de la tarda, a la parròquia Sant Romà de Lloret de Mar.
MONT-RAS
Raimundo Dominguez Marjanedas
Ha mort als 80 anys. Era vidu de Paquita Robles Dengra. Residia a Mont-ras.
La cerimònia se celebrarà demà dimecres, a les 4 de la tarda, al tanatori de Palafrugell.
OLOT
Emilia Sala Prat
Ha mort als 91 anys. Residia a Olot.
La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 5 de la tarda, al cementiri municipal d’Olot.
SALT
Victoria Guevara Delgado
Ha mort als 91 anys. Era vídua de Dionisio Monge Sancho. Residia a Salt.
La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 6 de la tarda, al tanatori de Salt.
SANT FELIU DE GUÍXOLS
Montserrat Carbonell Pi
Ha mort als 93 anys. Era vídua de Narcís Serra Nicolau i tenia un fill. Residia a Sant Feliu de Guíxols.
La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 4 de la tarda, a l’Oratori del Tanatori de Sant Feliu de Guíxols.
SANT JOAN LES FONTS
Anna Homet Fité
Ha mort als 94 anys. Residia a Sant Joan les Fonts.
La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 9 del matí, al cementiri municipal d’Olot.
SANT LLORENÇ DE LES ARENES - FOIXÀ
Lluís Oliveras Ros
Ha mort als 87 anys. Era casat amb Josefa Galí Grau. Residia a Sant Llorenç de les Arenes.
La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 5 de la tarda, a la parròquia de Sant Llorenç de les Arenes.
SARRIÀ DE TER
Josep Bonet Fabrellas
Ha mort als 89 anys. Era vidu de Juanita Linares Montenegro. Residia a Sarrià de Ter.
La cerimònia se celebrarà demà dimecres, a les 10 del matí, a la parròquia Sant Julià i Santa Basilissa de Corçà.
SILS
Manolo Ojeda Caño
Ha mort als 87 anys. Era casat amb Paquita López Garrido. Residia a Sils.
La cerimònia se celebrarà dijous, a les 3 de la tarda, a la parròquia Sant Llorenç de Maçanet de la Selva.
VILOBÍ D’ONYAR
Maria Carreras Llinàs
Ha mort als 92 anys. Era vídua de Francesc Valls Planella i tenia tres filles. Residia a Vilobí d’Onyar.
La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 5 de la tarda, a la parròquia de Salitja.
