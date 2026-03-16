És notícia
arbres Gironaaccident Cassà de la Selvaalcalde de Sant Martí Vellnou pavelló SaltBon PreuCrimspremis Oscar
Necrològiques del 17 de març de 2026

GIRONA

Maribel Nus Juanmartí

Ha mort als 72 anys.

LA JONQUERA

Benigno Durán Canosa

Ha mort als 90 anys. Era vidu de Maria Maceiras Espada i tenia un fill. Residia a La Jonquera.

La cerimònia se celebrà ahir.

LES PRESES

Teresa Bartis Salart

Ha mort als 85 anys. Era vídua de Miquel Guix Mayola i tenia dos fills. Residia a Les Preses.

La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Pere de Les Preses.

L’ESCALA

Carlos Clemente Suazo

Ha mort als 81 anys. Era casat amb María Rosa García Pablo. Residia a l’Escala.

La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 4 de la tarda, a la parròquia Sant Pere de l’Escala.

LLAGOSTERA

Antonia Padilla Serrano

Ha mort als 96 anys. Era vídua de José Pulido Malagón. Residia a Llagostera.

La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 4 de la tarda, al tanatori de Llagostera.

LLORET DE MAR

Douglas Winand

Ha mort als 78 anys. Era casat amb Mercé Molne Andreu i tenia dos fills. Residia a Lloret de Mar.

La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 4 de la tarda, a la parròquia Sant Romà de Lloret de Mar.

MONT-RAS

Raimundo Dominguez Marjanedas

Ha mort als 80 anys. Era vidu de Paquita Robles Dengra. Residia a Mont-ras.

La cerimònia se celebrarà demà dimecres, a les 4 de la tarda, al tanatori de Palafrugell.

OLOT

Emilia Sala Prat

Ha mort als 91 anys. Residia a Olot.

La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 5 de la tarda, al cementiri municipal d’Olot.

SALT

Victoria Guevara Delgado

Ha mort als 91 anys. Era vídua de Dionisio Monge Sancho. Residia a Salt.

La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 6 de la tarda, al tanatori de Salt.

SANT FELIU DE GUÍXOLS

Montserrat Carbonell Pi

Ha mort als 93 anys. Era vídua de Narcís Serra Nicolau i tenia un fill. Residia a Sant Feliu de Guíxols.

La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 4 de la tarda, a l’Oratori del Tanatori de Sant Feliu de Guíxols.

SANT JOAN LES FONTS

Anna Homet Fité

Ha mort als 94 anys. Residia a Sant Joan les Fonts.

La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 9 del matí, al cementiri municipal d’Olot.

SANT LLORENÇ DE LES ARENES - FOIXÀ

Lluís Oliveras Ros

Ha mort als 87 anys. Era casat amb Josefa Galí Grau. Residia a Sant Llorenç de les Arenes.

La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 5 de la tarda, a la parròquia de Sant Llorenç de les Arenes.

SARRIÀ DE TER

Josep Bonet Fabrellas

Ha mort als 89 anys. Era vidu de Juanita Linares Montenegro. Residia a Sarrià de Ter.

La cerimònia se celebrarà demà dimecres, a les 10 del matí, a la parròquia Sant Julià i Santa Basilissa de Corçà.

SILS

Manolo Ojeda Caño

Ha mort als 87 anys. Era casat amb Paquita López Garrido. Residia a Sils.

La cerimònia se celebrarà dijous, a les 3 de la tarda, a la parròquia Sant Llorenç de Maçanet de la Selva.

VILOBÍ D’ONYAR

Maria Carreras Llinàs

Ha mort als 92 anys. Era vídua de Francesc Valls Planella i tenia tres filles. Residia a Vilobí d’Onyar.

La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 5 de la tarda, a la parròquia de Salitja.

Tracking Pixel Contents