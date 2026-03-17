Necrològiques del 18 de març de 2026

BANYOLES

Maria Teresa Busquets Codony

Ha mort als 79 anys. Era soltera. Residia a Banyoles.

La cerimònia se celebrarà demà dijous, a les 4 de la tarda, a la parròquia Santa Maria dels Turers de Banyoles.

CASSÀ DE LA SELVA

Isidre Tomàs Mulleras

Ha mort als 95 anys. Era casat amb Pietat Grassot Vayó. Residia a Cassà de la Selva.

La cerimònia se celebrarà demà dijous, a les 10 del matí, a la parròquia Sant Martí de Cassà de la Selva.

COLERA

Rita Coll Espinar

Ha mort als 98 anys. Era vídua d’Antonio Rivas Redondo i tenia dos fills. Residia a Colera.

La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Sant Miquel de Colera.

ESCLANYÀ - BEGUR

Carmen Cabezas Romero

Ha mort als 76 anys. Era casada amb Pedro García Gómez. Residia a Esclanyà - Begur.

La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a 2/4 de 6 de la tarda, al tanatori de Palafrugell.

GARRIGUELLA

Carmen Rosa i Sarget

Ha mort als 75 anys. Era casada amb Josep Garcia i tenia tres fills. Residia a Garriguella.

La cerimònia se celebrarà demà dijous, a les 11 del matí, a la parròquia Santa Eulàlia de Garriguella.

GIRONA

Núria Navarro Bellmunt

Ha mort als 93 anys. Era vídua de Francesc Heras Borrell. Residia a Girona.

La cerimònia se celebrarà demà dijous, a 2/4 de 4 de la tarda, al tanatori de Girona.

LLAGOSTERA

Derek Rubio Fernández

Ha mort als 23 anys. Residia a Llagostera.

La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 5 de la tarda, al tanatori de Llagostera.

MELIANTA - FONTCoberta

Bruno Brisa Sarton

Ha mort als 61 anys. Era casat amb Isabel Ramirez Juanola. Residia a Melianta.

La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 6 de la tarda, al tanatori de Banyoles.

MONT-RAS

Raimundo Dominguez Marjanedas

Ha mort als 80 anys. Era vidu de Paquita Robles Dengra. Residia a Mont-ras.

La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 4 de la tarda, al tanatori de Palafrugell.

SARRIÀ DE TER

Josep Bonet Fabrellas

Ha mort als 89 anys. Era vidu de Juanita Linares Montenegro. Residia a Sarrià de Ter.

La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 10 del matí, a la parròquia Sant Julià i Santa Basilissa de Corçà.

ROSES

Jaume Pujol Reixach

Ha mort als 90 anys. Era vidu de Maria Dunjó Barbera. Residia a Roses.

La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 4 de la tarda, a la parròquia Santa Maria de Roses.

Inés Vandellòs i Coll

Ha mort als 83 anys. Era vídua de Martí Prat i Julià i tenia dues filles. Residia a Roses.

La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a la 1 del migdia, a la parròquia Sant Joan de Roses de Palau-Saverdera.

SILS

Manolo Ojeda Caño

Ha mort als 87 anys. Era casat amb Paquita López Garrido. Residia a Sils.

La cerimònia se celebrarà demà dijous, a les 3 de la tarda, a la parròquia Sant Llorenç de Maçanet de la Selva.

VILAFANT

Quimeta Parada i Soler

Ha mort als 94 anys. Era vídua de Lluís Padrós i Colom i tenia dos fills. Residia a Vilafant.

La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 4 de la tarda, a la sala de cerimònies de la funerària Vicens de Figueres.

