Necrològiques del 18 de març de 2026
BANYOLES
Maria Teresa Busquets Codony
Ha mort als 79 anys. Era soltera. Residia a Banyoles.
La cerimònia se celebrarà demà dijous, a les 4 de la tarda, a la parròquia Santa Maria dels Turers de Banyoles.
CASSÀ DE LA SELVA
Isidre Tomàs Mulleras
Ha mort als 95 anys. Era casat amb Pietat Grassot Vayó. Residia a Cassà de la Selva.
La cerimònia se celebrarà demà dijous, a les 10 del matí, a la parròquia Sant Martí de Cassà de la Selva.
COLERA
Rita Coll Espinar
Ha mort als 98 anys. Era vídua d’Antonio Rivas Redondo i tenia dos fills. Residia a Colera.
La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Sant Miquel de Colera.
ESCLANYÀ - BEGUR
Carmen Cabezas Romero
Ha mort als 76 anys. Era casada amb Pedro García Gómez. Residia a Esclanyà - Begur.
La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a 2/4 de 6 de la tarda, al tanatori de Palafrugell.
GARRIGUELLA
Carmen Rosa i Sarget
Ha mort als 75 anys. Era casada amb Josep Garcia i tenia tres fills. Residia a Garriguella.
La cerimònia se celebrarà demà dijous, a les 11 del matí, a la parròquia Santa Eulàlia de Garriguella.
GIRONA
Núria Navarro Bellmunt
Ha mort als 93 anys. Era vídua de Francesc Heras Borrell. Residia a Girona.
La cerimònia se celebrarà demà dijous, a 2/4 de 4 de la tarda, al tanatori de Girona.
LLAGOSTERA
Derek Rubio Fernández
Ha mort als 23 anys. Residia a Llagostera.
La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 5 de la tarda, al tanatori de Llagostera.
MELIANTA - FONTCoberta
Bruno Brisa Sarton
Ha mort als 61 anys. Era casat amb Isabel Ramirez Juanola. Residia a Melianta.
La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 6 de la tarda, al tanatori de Banyoles.
MONT-RAS
Raimundo Dominguez Marjanedas
Ha mort als 80 anys. Era vidu de Paquita Robles Dengra. Residia a Mont-ras.
La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 4 de la tarda, al tanatori de Palafrugell.
SARRIÀ DE TER
Josep Bonet Fabrellas
Ha mort als 89 anys. Era vidu de Juanita Linares Montenegro. Residia a Sarrià de Ter.
La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 10 del matí, a la parròquia Sant Julià i Santa Basilissa de Corçà.
ROSES
Jaume Pujol Reixach
Ha mort als 90 anys. Era vidu de Maria Dunjó Barbera. Residia a Roses.
La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 4 de la tarda, a la parròquia Santa Maria de Roses.
Inés Vandellòs i Coll
Ha mort als 83 anys. Era vídua de Martí Prat i Julià i tenia dues filles. Residia a Roses.
La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a la 1 del migdia, a la parròquia Sant Joan de Roses de Palau-Saverdera.
SILS
Manolo Ojeda Caño
Ha mort als 87 anys. Era casat amb Paquita López Garrido. Residia a Sils.
La cerimònia se celebrarà demà dijous, a les 3 de la tarda, a la parròquia Sant Llorenç de Maçanet de la Selva.
VILAFANT
Quimeta Parada i Soler
Ha mort als 94 anys. Era vídua de Lluís Padrós i Colom i tenia dos fills. Residia a Vilafant.
La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 4 de la tarda, a la sala de cerimònies de la funerària Vicens de Figueres.
