Necrològiques del 19 de març de 2026

Consulta les defuncions d'aquest dijous

ARBÚCIES

Toni Salagran Padilla

Ha mort als 61 anys. Era casat amb Marta Ferragut Mosoll. Residia a Arbúcies.

La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 5 de la tarda, a la parròquia Sant Quirze i Santa Julita d’Arbúcies.

CALDES DE MALAVELLA

Teresa Brujats Aulet

Ha mort als 85 anys. Era vídua de Rosendo Buadas Ribas. Residia a Caldes de Malavella.

La cerimònia se celebrarà avui dijous, a 2/4 de 4 de la tarda, a la parròquia Sant Esteve de Caldes de Malavella.

Àngel Brujats Bertran

Ha mort als 80 anys. Era casat amb Maria Pastells Taberner. Residia a Caldes de Malavella.

La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 5 de la tarda, al tanatori de Cassà de la Selva.

CASSÀ DE LA SELVA

Isidre Tomàs Mulleras

Ha mort als 95 anys. Era casat amb Pietat Grassot Vayó. Residia a Cassà de la Selva.

La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 10 del matí, a la parròquia Sant Martí de Cassà de la Selva.

GARRIGUELLA

Carmen Rosa i Sarget

Ha mort als 75 anys. Era casada amb Josep Garcia i tenia tres fills. Residia a Garriguella.

La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 11 del matí, a la parròquia Santa Eulàlia de Garriguella.

GIRONA

Núria Navarro Bellmunt

Ha mort als 93 anys. Era vídua de Francesc Heras Borrell. Residia a Girona.

La cerimònia se celebrarà avui dijous, a 2/4 de 4 de la tarda, al tanatori de Girona.

OLOT

Nuria Roma Borrel

Ha mort als 91 anys. Residia a Olot.

La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 11 del matí, a l’església del Convent del Cor de Maria d’Olot.

RIUMORS

Narcís Turias i Corominas

Ha mort als 83 anys. Era casat amb Magdalena Pujol Condom i tenia dos fills. Residia a Riumors.

La cerimònia se celebrarà demà divendres, a 2/4 de 12 del matí, a la parròquia Sant Mamet de Riumors.

ROSES

Jaume Pujol Reixach

Ha mort als 90 anys. Era vidu de Maria Dunjó Barberà. Residia a Roses.

La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Santa Maria de Roses.

SANT HILARI SACALM

Lluís Carreras Vila

Ha mort als 83 anys. Era solter. Residia a Sant Hilari Sacalm.

La cerimònia se celebrarà avui dijous, a 2/4 de 4 de la tarda, a la parròquia de Sant Hilari Sacalm.

SANT JAUME DE LLIERCA

Pere Devesa Palomeras

Ha mort als 75 anys. Era casat amb Maria Teresa Antúnez Puig i tenia una filla. Residia a Sant Jaume de Llierca.

La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Sant Jaume de Llierca.

SARRIÀ DE TER

Teresa Ordoñez Corbacho

Ha mort als 83 anys. Era vídua de Ricardo Pajuelo Guerra. Residia a Sarrià de Ter.

La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 11 del matí, al tanatori de Girona.

SILS

Manolo Ojeda Caño

Ha mort als 87 anys. Era casat amb Paquita López Garrido. Residia a Sils.

La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 3 de la tarda, a la parròquia Sant Llorenç de Maçanet de la Selva.

VENTALLÓ

Maria Dellonder i Lleó

Ha mort als 96 anys. Era vídua de Llorenç Canadell i Vidal i tenia una filla. Residia a Ventalló.

  1. La CUP denuncia una pujada de sou “desmesurada” de l’alcalde de Sant Martí Vell
  2. Els 100 millors col·legis d'Espanya segons la llista Forbes 2026: ni un de públic i només un de Girona
  3. Bar de la via verda del Carrilet busca gestor: concurs obert al Baixador de Codella
  4. «El meu pare va viure en ell mateix la crueltat dels altres»
  5. Tres detinguts per intent d'homicidi per tancar un home dins d'un pis i calar-hi foc a Girona
  6. Sabies que l'Ajuntament de Girona està vigilat per un cap que es mossega la llengua?
  7. El Millón de l'EuroMillones cau a les comarques gironines
  8. Mor el conductor d’un cotxe en un xoc frontal amb un camió dels Bombers a Cassà de la Selva

El fenomen del ‘butsukari’ inquieta el Japó per l’augment d’agressions en espais públics

El fenomen del ‘butsukari’ inquieta el Japó per l’augment d’agressions en espais públics

El Saló de l’Ensenyament habilita punts exprés d’orientació per resoldre dubtes als estudiants

El Saló de l’Ensenyament habilita punts exprés d’orientació per resoldre dubtes als estudiants

El festival Delirium s'expandirà més enllà de Girona aquesta temporada

El festival Delirium s'expandirà més enllà de Girona aquesta temporada

El Congrés exigeix al Govern que "renunciï" a la regularització de 500.000 migrants i executi les "ordres de retorn"

El Congrés exigeix al Govern que "renunciï" a la regularització de 500.000 migrants i executi les "ordres de retorn"

Paneque referma el compromís del Govern d'invertir 50 milions a millorar les carreteres del Baix Ter en els pròxims anys

Paneque referma el compromís del Govern d'invertir 50 milions a millorar les carreteres del Baix Ter en els pròxims anys

La Marfà de Girona busca artistes per participar en el programa de suport a la creació musical d'enguany

La Marfà de Girona busca artistes per participar en el programa de suport a la creació musical d'enguany

Javi Linares, expert en finances: així pots arribar als 30 amb l'estalviat equivalent a un any sencer de sou

Javi Linares, expert en finances: així pots arribar als 30 amb l'estalviat equivalent a un any sencer de sou
