Necrològiques del 19 de març de 2026
ARBÚCIES
Toni Salagran Padilla
Ha mort als 61 anys. Era casat amb Marta Ferragut Mosoll. Residia a Arbúcies.
La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 5 de la tarda, a la parròquia Sant Quirze i Santa Julita d’Arbúcies.
CALDES DE MALAVELLA
Teresa Brujats Aulet
Ha mort als 85 anys. Era vídua de Rosendo Buadas Ribas. Residia a Caldes de Malavella.
La cerimònia se celebrarà avui dijous, a 2/4 de 4 de la tarda, a la parròquia Sant Esteve de Caldes de Malavella.
Àngel Brujats Bertran
Ha mort als 80 anys. Era casat amb Maria Pastells Taberner. Residia a Caldes de Malavella.
La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 5 de la tarda, al tanatori de Cassà de la Selva.
CASSÀ DE LA SELVA
Isidre Tomàs Mulleras
Ha mort als 95 anys. Era casat amb Pietat Grassot Vayó. Residia a Cassà de la Selva.
La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 10 del matí, a la parròquia Sant Martí de Cassà de la Selva.
GARRIGUELLA
Carmen Rosa i Sarget
Ha mort als 75 anys. Era casada amb Josep Garcia i tenia tres fills. Residia a Garriguella.
La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 11 del matí, a la parròquia Santa Eulàlia de Garriguella.
GIRONA
Núria Navarro Bellmunt
Ha mort als 93 anys. Era vídua de Francesc Heras Borrell. Residia a Girona.
La cerimònia se celebrarà avui dijous, a 2/4 de 4 de la tarda, al tanatori de Girona.
OLOT
Nuria Roma Borrel
Ha mort als 91 anys. Residia a Olot.
La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 11 del matí, a l’església del Convent del Cor de Maria d’Olot.
RIUMORS
Narcís Turias i Corominas
Ha mort als 83 anys. Era casat amb Magdalena Pujol Condom i tenia dos fills. Residia a Riumors.
La cerimònia se celebrarà demà divendres, a 2/4 de 12 del matí, a la parròquia Sant Mamet de Riumors.
ROSES
Jaume Pujol Reixach
Ha mort als 90 anys. Era vidu de Maria Dunjó Barberà. Residia a Roses.
La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Santa Maria de Roses.
SANT HILARI SACALM
Lluís Carreras Vila
Ha mort als 83 anys. Era solter. Residia a Sant Hilari Sacalm.
La cerimònia se celebrarà avui dijous, a 2/4 de 4 de la tarda, a la parròquia de Sant Hilari Sacalm.
SANT JAUME DE LLIERCA
Pere Devesa Palomeras
Ha mort als 75 anys. Era casat amb Maria Teresa Antúnez Puig i tenia una filla. Residia a Sant Jaume de Llierca.
La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Sant Jaume de Llierca.
SARRIÀ DE TER
Teresa Ordoñez Corbacho
Ha mort als 83 anys. Era vídua de Ricardo Pajuelo Guerra. Residia a Sarrià de Ter.
La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 11 del matí, al tanatori de Girona.
SILS
Manolo Ojeda Caño
Ha mort als 87 anys. Era casat amb Paquita López Garrido. Residia a Sils.
La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 3 de la tarda, a la parròquia Sant Llorenç de Maçanet de la Selva.
VENTALLÓ
Maria Dellonder i Lleó
Ha mort als 96 anys. Era vídua de Llorenç Canadell i Vidal i tenia una filla. Residia a Ventalló.
- La CUP denuncia una pujada de sou “desmesurada” de l’alcalde de Sant Martí Vell
- Els 100 millors col·legis d'Espanya segons la llista Forbes 2026: ni un de públic i només un de Girona
- Bar de la via verda del Carrilet busca gestor: concurs obert al Baixador de Codella
- «El meu pare va viure en ell mateix la crueltat dels altres»
- Tres detinguts per intent d'homicidi per tancar un home dins d'un pis i calar-hi foc a Girona
- Sabies que l'Ajuntament de Girona està vigilat per un cap que es mossega la llengua?
- El Millón de l'EuroMillones cau a les comarques gironines
- Mor el conductor d’un cotxe en un xoc frontal amb un camió dels Bombers a Cassà de la Selva