Necrològiques del 20 de març de 2026

Consulta les defuncions d'aquest divendres

Necrològiques / DdG

BLANES

Albert Ferrer Parés

Ha mort als 78 anys. Era casat amb Amalia Cervilla Pérez. Residia a Blanes.

La cerimònia se celebrarà demà dissabte, a les 10 del matí, a la parròquia Santa Maria de Blanes.

BORDILS

Rosa Maria Mateu Simón

Ha mort als 89 anys. Era vídua de Narcís Gestas Roura. Residia a Bordils.

La cerimònia se celebrarà demà dissabte, a les 10 del matí, a la parròquia Sant Esteve de Bordils.

CRESPIÀ

Miliu Menció Ruvirola

Ha mort als 83 anys. Era casat amb Francisqueta Juanmiquel Ayats. Residia a Crespià.

La cerimònia se celebrarà demà dissabte, a les 10 del matí, al tanatori de Banyoles.

GIRONA

María Bravo Pinto

Ha mort als 92 anys. Era vídua d’Antonio Sánchez López i tenia cinc fills. Residia a Girona.

La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 4 de la tarda, a l’Oratori del Tanatori Àltima de Girona.

Ricard Bou Garcia

Ha mort als 64 anys. Era casat amb Mª Àngels Porras Calvete. Residia a Girona.

La cerimònia se celebrarà demà dissabte, a 2/4 de 12 del matí, al tanatori de Girona.

HOSTALRIC

Joan Tornabell Parra

Ha mort als 78 anys. Era casat amb Pepi Baena Lucena. Residia a Hostalric.

La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 10 del matí, a la parròquia Santa Maria dels Socors d’Hostalric.

LLORET DE MAR

Miguel Ontiveros Gozalo

Ha mort als 92 anys. Era vidu de María Pilar Manso Diez i tenia tres fills. Residia a Lloret de Mar.

La cerimònia se celebrarà demà dissabte, a les 10 del matí, a la parròquia Sant Romà de Lloret de Mar.

MATA-PORQUERES

Montserrat Compta Juanola

Ha mort als 99 anys. Era vídua de Pere Viñals Cufí. Residia a Mata.

La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 4 de la tarda, al tanatori de Banyoles.

OLOT

Josep Fàbrega Begudán

Ha mort als 90 anys. Era casat amb Ramona Suriñach Cosp i tenia dos fills. Residia a Olot.

La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 11 del matí, a la sala polivalent del Cementiri Municipal d’Olot.

PALAMÓS

David Monje Fernández

Ha mort als 50 anys. Residia a Palamós.

La cerimònia se celebrarà avui divendres, a 2/4 de 7 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.

RIUMORS

Narcís Turias i Corominas

Ha mort als 83 anys. Era casat amb Magdalena Pujol Condom i tenia dos fills. Residia a Riumors.

La cerimònia se celebrarà avui divendres, a 2/4 de 12 del matí, a la parròquia Sant Mamet de Riumors.

SANT FELIU DE GUÍXOLS

Martin Hernandez Flores

Ha mort als 57 anys. Tenia dos fills. Residia a Sant Feliu de Guíxols.

La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 12 del migdia, a l’església parroquial del monestir de Sant Feliu de Guíxols.

Rosa Vergés Gusó

Ha mort als 90 anys. Era vídua de Joan Mascarós Cayol i tenia una filla. Residia a Sant Feliu de Guíxols.

La cerimònia se celebrarà demà dissabte, a les 11 del matí, al tanatori de Sant Feliu de Guíxols.

SANT HILARI SACALM

Juan Hidalgo Miranda

Ha mort als 78 anys. Era casat amb Francisca Garcia Miranda. Residia a Sant Hilari Sacalm.

La cerimònia se celebrarà avui divendres, a 2/4 de 4 de la tarda, a la parròquia de Sant Hilari Sacalm.

