Necrològiques del 20 de març de 2026
Consulta les defuncions d'aquest divendres
BLANES
Albert Ferrer Parés
Ha mort als 78 anys. Era casat amb Amalia Cervilla Pérez. Residia a Blanes.
La cerimònia se celebrarà demà dissabte, a les 10 del matí, a la parròquia Santa Maria de Blanes.
BORDILS
Rosa Maria Mateu Simón
Ha mort als 89 anys. Era vídua de Narcís Gestas Roura. Residia a Bordils.
La cerimònia se celebrarà demà dissabte, a les 10 del matí, a la parròquia Sant Esteve de Bordils.
CRESPIÀ
Miliu Menció Ruvirola
Ha mort als 83 anys. Era casat amb Francisqueta Juanmiquel Ayats. Residia a Crespià.
La cerimònia se celebrarà demà dissabte, a les 10 del matí, al tanatori de Banyoles.
GIRONA
María Bravo Pinto
Ha mort als 92 anys. Era vídua d’Antonio Sánchez López i tenia cinc fills. Residia a Girona.
La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 4 de la tarda, a l’Oratori del Tanatori Àltima de Girona.
Ricard Bou Garcia
Ha mort als 64 anys. Era casat amb Mª Àngels Porras Calvete. Residia a Girona.
La cerimònia se celebrarà demà dissabte, a 2/4 de 12 del matí, al tanatori de Girona.
HOSTALRIC
Joan Tornabell Parra
Ha mort als 78 anys. Era casat amb Pepi Baena Lucena. Residia a Hostalric.
La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 10 del matí, a la parròquia Santa Maria dels Socors d’Hostalric.
LLORET DE MAR
Miguel Ontiveros Gozalo
Ha mort als 92 anys. Era vidu de María Pilar Manso Diez i tenia tres fills. Residia a Lloret de Mar.
La cerimònia se celebrarà demà dissabte, a les 10 del matí, a la parròquia Sant Romà de Lloret de Mar.
MATA-PORQUERES
Montserrat Compta Juanola
Ha mort als 99 anys. Era vídua de Pere Viñals Cufí. Residia a Mata.
La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 4 de la tarda, al tanatori de Banyoles.
OLOT
Josep Fàbrega Begudán
Ha mort als 90 anys. Era casat amb Ramona Suriñach Cosp i tenia dos fills. Residia a Olot.
La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 11 del matí, a la sala polivalent del Cementiri Municipal d’Olot.
PALAMÓS
David Monje Fernández
Ha mort als 50 anys. Residia a Palamós.
La cerimònia se celebrarà avui divendres, a 2/4 de 7 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.
RIUMORS
Narcís Turias i Corominas
Ha mort als 83 anys. Era casat amb Magdalena Pujol Condom i tenia dos fills. Residia a Riumors.
La cerimònia se celebrarà avui divendres, a 2/4 de 12 del matí, a la parròquia Sant Mamet de Riumors.
SANT FELIU DE GUÍXOLS
Martin Hernandez Flores
Ha mort als 57 anys. Tenia dos fills. Residia a Sant Feliu de Guíxols.
La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 12 del migdia, a l’església parroquial del monestir de Sant Feliu de Guíxols.
Rosa Vergés Gusó
Ha mort als 90 anys. Era vídua de Joan Mascarós Cayol i tenia una filla. Residia a Sant Feliu de Guíxols.
La cerimònia se celebrarà demà dissabte, a les 11 del matí, al tanatori de Sant Feliu de Guíxols.
SANT HILARI SACALM
Juan Hidalgo Miranda
Ha mort als 78 anys. Era casat amb Francisca Garcia Miranda. Residia a Sant Hilari Sacalm.
La cerimònia se celebrarà avui divendres, a 2/4 de 4 de la tarda, a la parròquia de Sant Hilari Sacalm.
