Necrològiques del 21 de març de 2026
Consulta les defuncions d'aquest dissabte
BLANES
Albert Ferrer Parés
Ha mort als 78 anys. Era casat amb Amalia Cervilla Pérez. Residia a Blanes.
La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 10 del matí, a la parròquia Santa Maria de Blanes.
Pilar Castells Garriga
Ha mort als 102 anys. Era vídua de Francisco Torras Martínez. Residia a Blanes.
La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 12 del matí, a la parròquia Sagrada Família de Blanes.
BORDILS
Rosa Maria Mateu Simón
Ha mort als 89 anys. Era vídua de Narcís Gestas Roura. Residia a Bordils.
La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 10 del matí, a la parròquia Sant Esteve de Bordils.
CRESPIÀ
Miliu Menció Ruvirola
Ha mort als 83 anys. Era casat amb Francisqueta Juanmiquel Ayats. Residia a Crespià.
La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 10 del matí, al tanatori de Banyoles.
GIRONA
Arseni Castellano Cerezo
Ha mort als 72 anys. Era casat amb Maria Rosa De Domingo Boada. Residia a Girona.
La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 4 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.
Ricard Bou Garcia
Ha mort als 64 anys. Era casat amb Mª Àngels Porras Calvete. Residia a Girona.
La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a 2/4 de 12 del matí, al tanatori Mémora de Girona.
LA BISBAL D’EMPORDÀ
María Carmen Pérez Álvarez
Ha mort als 65 anys. Era casada amb Àngel Penelo Freijo. Residia a la Bisbal d’Empordà.
La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 5 de la tarda, a la parròquia de la Bisbal d’Empordà.
LLORET DE MAR
Miguel Ontiveros Gozalo
Ha mort als 92 anys. Era vidu de María Pilar Manso Diez i tenia tres fills. Residia a Lloret de Mar.
La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 10 del matí, a la parròquia Sant Romà de Lloret de Mar.
SALT
Encarna Montilla Valderrama
Ha mort als 93 anys. Era vídua de Julián Ruiz Espada. Residia a Salt.
La cerimònia se celebrarà demà diumenge, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Salt.
SANT FELIU DE GUÍXOLS
Rosa Vergés Gusó
Ha mort als 90 anys. Era vídua de Joan Mascarós Cayol i tenia una filla. Residia a Sant Feliu de Guíxols.
La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 11 del matí, al tanatori Mémora de Sant Feliu de Guíxols.
