Necrològiques del 22 de març de 2026

Consulta les defuncions d'aquest diumenge

Redacció

Redacció

ARBÚCIES

Rafel Ribera Serra

Ha mort als 94 anys. Era vidu d’Angelina Auledas Campeny. Residia a Arbúcies. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a 1/4 de 12 del migdia, a la parròquia de Sant Quirze i Santa Julita d’Arbúcies.

CELRÀ

Magdalena Fornells Espígol

Ha mort als 75 anys. Era casada amb Joan Serret Jou. Residia a Celrà. La cerimònia se celebrarà demà passat dimarts, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Girona.

FIGUERES

José Guillén Alcaraz

Ha mort als 94 anys. Era casat amb Cecilia Alonso Juncà i tenia sis fills. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a la 1 del migdia, a la sala de cerimònies de la Funerària Vicens de Figueres.

PALAMÓS

Pepita Crosa Pruneda

Ha mort als 95 anys. Era vídua de Joan Pijoan Brull. Residia a Palamós. La cerimònia se celebrarà demà dilluns, a les 10 del matí, a la parròquia Sta. Maria del Mar de Palamós.

SALT

Encarna Montilla Valderrama

Ha mort als 93 anys. Era vídua de Julián Ruiz Espada. Residia a Salt. La cerimònia serà avui diumenge, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Salt.

VILAMACOLUM

Miquel Llandrich Carbó

Notícies relacionades

Ha mort als 74 anys. Era casat i tenia dues filles. Residia a Vilamacolum. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a les 12 del migdia, a la sala de cerimònies de la funerària Àltima de Figueres.

