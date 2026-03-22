Necrològiques del 22 de març de 2026
Consulta les defuncions d'aquest diumenge
ARBÚCIES
Rafel Ribera Serra
Ha mort als 94 anys. Era vidu d’Angelina Auledas Campeny. Residia a Arbúcies. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a 1/4 de 12 del migdia, a la parròquia de Sant Quirze i Santa Julita d’Arbúcies.
CELRÀ
Magdalena Fornells Espígol
Ha mort als 75 anys. Era casada amb Joan Serret Jou. Residia a Celrà. La cerimònia se celebrarà demà passat dimarts, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Girona.
FIGUERES
José Guillén Alcaraz
Ha mort als 94 anys. Era casat amb Cecilia Alonso Juncà i tenia sis fills. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a la 1 del migdia, a la sala de cerimònies de la Funerària Vicens de Figueres.
PALAMÓS
Pepita Crosa Pruneda
Ha mort als 95 anys. Era vídua de Joan Pijoan Brull. Residia a Palamós. La cerimònia se celebrarà demà dilluns, a les 10 del matí, a la parròquia Sta. Maria del Mar de Palamós.
SALT
Encarna Montilla Valderrama
Ha mort als 93 anys. Era vídua de Julián Ruiz Espada. Residia a Salt. La cerimònia serà avui diumenge, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Salt.
VILAMACOLUM
Miquel Llandrich Carbó
Ha mort als 74 anys. Era casat i tenia dues filles. Residia a Vilamacolum. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a les 12 del migdia, a la sala de cerimònies de la funerària Àltima de Figueres.
