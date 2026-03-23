Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Mort OlotRegidors SaltValència - Spar GironaTurisme nord-americàBaskonia - Bàsquet GironaAlimentariaMotel Figueres
instagramlinkedin

Necrològiques del 23 de març de 2026

Consulta les defuncions d'aquest dilluns

Redacció

BANYOLES

Conxita Fernando Juanola

Ha mort als 91 anys. Era casada amb Xicu Mir Badia. Residia a Banyoles. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Santa Maria dels Turers de Banyoles.

CALDES DE MALAVELLA

Josep Fontané Gascons

Ha mort als 77 anys. Era vidu de Carmen Castellano Cerezo. Residia a Caldes de Malavella. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Sant Esteve de Caldes de Malavella.

CAPMANY

Àngela Cruset Madern

Ha mort als 96 anys. Era vídua de Miquel Fita Salellas i tenia dos fills. Residia a Campmany. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 10 del matí, a la parròquia de Santa Àgata de Capmany.

CELRÀ

Magdalena Fornells Espígol

Ha mort als 75 anys. Era casada amb Joan Serret Jou. Residia a Celrà. La cerimònia se celebrarà demà dimarts, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Girona.

GIRONA

Joaquima Pagès Armengol

Ha mort als 95 anys. Era vídua de Narcís Giró Samsó.. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 3 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.

Isabel Izquierdo Oporto

Ha mort als 67 anys. Era casada amb Feliciano Martínez Ayala. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 6 de la tarda, al tanatori Mémora de Salt.

LLORET DE MAR

Ana Cantillo Granados

Ha mort als 88 anys. Era vídua d’Antonio Aragón Chirino i tenia vuit fills. Residia a Lloret de Mar. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a 2/4 de 4 de la tarda, a la parròquia de Sant Romà de Lloret de Mar.

MAÇANET DE LA SELVA

José Reina Sánchez

Ha mort als 83 anys. Era casat amb Ángela Mateo Becerra. Residia a Maçanet de la Selva. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 6 de la tarda, al tanatori Mémora de Maçanet de la Selva.

OLOT

Fernando Pino González

Ha mort als 83 anys. Era solter i residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 11 del matí, a la capella del cementiri municipal d’Olot.

Hortensia Vilanova Puigdemont

Ha mort als 84 anys. Tenia quatre fills. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a 1/4 d’1 del migdia, a la capella del cementiri municipal d’Olot.

Dolors Palomé Aumatell

Ha mort als 90 anys. Era vídua de Joan Planagumà Pous i tenia una filla. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 4 de la tarda, a la capella del cementiri municipal d’Olot.

PALAFRUGELL

Hortensia Moreno Ortiz

Ha mort als 51 anys. Era soltera. Residia a Palafrugell. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 5 de la tarda, al tanatori Mémora de Palafrugell.

Josep Deulofeu Mayola

Ha mort als 97 anys. Era casat amb Purificación Martos Vilchez. Residia a Palafrugell. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a 2/4 de 4 de la tarda, al tanatori Mémora de Palafrugell.

PALAMÓS

Pepita Crosa Pruneda

Ha mort als 95 anys. Era vídua de Joan Pijoan Brull. Residia a Palamós. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 10 del matí, a la parròquia Sta. Maria del Mar de Palamós.`

SALT

María Guillén Sánchez

Ha mort als 66 anys. Residia a Salt. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 4 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.

SANTA COLOMA DE FARNERS

Maria Salamaña Garcia

Ha mort als 99 anys. Era vídua de Francisco Zamora Jiménez i tenia un fill. Residia a Santa Coloma de Farners. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a 2/4 de 6 de la tarda, a la parròquia de Sta. Coloma de Farners.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents