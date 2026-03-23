Necrològiques del 23 de març de 2026
Consulta les defuncions d'aquest dilluns
BANYOLES
Conxita Fernando Juanola
Ha mort als 91 anys. Era casada amb Xicu Mir Badia. Residia a Banyoles. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Santa Maria dels Turers de Banyoles.
CALDES DE MALAVELLA
Josep Fontané Gascons
Ha mort als 77 anys. Era vidu de Carmen Castellano Cerezo. Residia a Caldes de Malavella. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Sant Esteve de Caldes de Malavella.
CAPMANY
Àngela Cruset Madern
Ha mort als 96 anys. Era vídua de Miquel Fita Salellas i tenia dos fills. Residia a Campmany. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 10 del matí, a la parròquia de Santa Àgata de Capmany.
CELRÀ
Magdalena Fornells Espígol
Ha mort als 75 anys. Era casada amb Joan Serret Jou. Residia a Celrà. La cerimònia se celebrarà demà dimarts, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Girona.
GIRONA
Joaquima Pagès Armengol
Ha mort als 95 anys. Era vídua de Narcís Giró Samsó.. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 3 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.
Isabel Izquierdo Oporto
Ha mort als 67 anys. Era casada amb Feliciano Martínez Ayala. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 6 de la tarda, al tanatori Mémora de Salt.
LLORET DE MAR
Ana Cantillo Granados
Ha mort als 88 anys. Era vídua d’Antonio Aragón Chirino i tenia vuit fills. Residia a Lloret de Mar. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a 2/4 de 4 de la tarda, a la parròquia de Sant Romà de Lloret de Mar.
MAÇANET DE LA SELVA
José Reina Sánchez
Ha mort als 83 anys. Era casat amb Ángela Mateo Becerra. Residia a Maçanet de la Selva. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 6 de la tarda, al tanatori Mémora de Maçanet de la Selva.
OLOT
Fernando Pino González
Ha mort als 83 anys. Era solter i residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 11 del matí, a la capella del cementiri municipal d’Olot.
Hortensia Vilanova Puigdemont
Ha mort als 84 anys. Tenia quatre fills. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a 1/4 d’1 del migdia, a la capella del cementiri municipal d’Olot.
Dolors Palomé Aumatell
Ha mort als 90 anys. Era vídua de Joan Planagumà Pous i tenia una filla. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 4 de la tarda, a la capella del cementiri municipal d’Olot.
PALAFRUGELL
Hortensia Moreno Ortiz
Ha mort als 51 anys. Era soltera. Residia a Palafrugell. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 5 de la tarda, al tanatori Mémora de Palafrugell.
Josep Deulofeu Mayola
Ha mort als 97 anys. Era casat amb Purificación Martos Vilchez. Residia a Palafrugell. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a 2/4 de 4 de la tarda, al tanatori Mémora de Palafrugell.
PALAMÓS
Pepita Crosa Pruneda
Ha mort als 95 anys. Era vídua de Joan Pijoan Brull. Residia a Palamós. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 10 del matí, a la parròquia Sta. Maria del Mar de Palamós.`
SALT
María Guillén Sánchez
Ha mort als 66 anys. Residia a Salt. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 4 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.
SANTA COLOMA DE FARNERS
Maria Salamaña Garcia
Ha mort als 99 anys. Era vídua de Francisco Zamora Jiménez i tenia un fill. Residia a Santa Coloma de Farners. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a 2/4 de 6 de la tarda, a la parròquia de Sta. Coloma de Farners.
