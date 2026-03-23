Necrològiques del 24 de març de 2026
Consulta els obituaris d'aquest dimarts
Banyoles
Sebastià Basó Nicolau
Ha mort als 96 anys. Era vidu d’Àngela Quintà la Font. Residia a Banyoles. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a 2/4 de 6 de la tarda, a la Parròquia Santa Maria dels Turers de Banyoles.
Celrà
Magdalena Fornells Espígol
Ha mort als 75 anys. Era casada amb Joan Serret Jou. Residia a Celrà. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Girona.
Girona
Maria Isern Puig
Ha mort als 93 anys. Era vídua de Lluís Arilla Grau. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 6 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.
Olot
Estrella Guerra Serrat
Ha mort als 103 anys. Era vídua de Jaume Arbusà Plana i tenia dos fills. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Roc d’Olot.
Palafrugell
Elvira Serra Salvatella
Ha mort als 76 anys. Era soltera. Residia a El Vendrell. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Palafrugell.
Santa Cristina d’Aro
Maria Teresa Formatjer Sitjar
Ha mort als 95 anys. Era vídua de Francesc Esteve Miquel i tenia un fill. Residia a Santa Cristina d’Aro. La cerimònia serà avui dimarts, a les 12 del migdia, a la parròquia de Santa Cristina d’Aro.
Sarrià de Ter
Encarna Arroyo Molina
Ha mort als 69 anys. Era casada amb Francisco Salmeron Cara. Residia a Sarrià de Ter. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 4 de la tarda, a la Parròquia de la Misericòrdia de Sarrià de Ter.
