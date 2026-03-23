Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
crim OlotVolta a Catalunyadetinguts Llorethipoteques GironaSismògraf OlotSolet RepsolRyder Cup
instagramlinkedin

Necrològiques del 24 de març de 2026

Consulta els obituaris d'aquest dimarts

Necrològiques

Necrològiques / DdG

Redacció

Redacció

Girona

Banyoles

Sebastià Basó Nicolau

Ha mort als 96 anys. Era vidu d’Àngela Quintà la Font. Residia a Banyoles. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a 2/4 de 6 de la tarda, a la Parròquia Santa Maria dels Turers de Banyoles.

Celrà

Magdalena Fornells Espígol

Ha mort als 75 anys. Era casada amb Joan Serret Jou. Residia a Celrà. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Girona.

Girona

Maria Isern Puig

Ha mort als 93 anys. Era vídua de Lluís Arilla Grau. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 6 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.

Olot

Estrella Guerra Serrat

Ha mort als 103 anys. Era vídua de Jaume Arbusà Plana i tenia dos fills. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Roc d’Olot.

Palafrugell

Elvira Serra Salvatella

Ha mort als 76 anys. Era soltera. Residia a El Vendrell. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Palafrugell.

Santa Cristina d’Aro

Maria Teresa Formatjer Sitjar

Ha mort als 95 anys. Era vídua de Francesc Esteve Miquel i tenia un fill. Residia a Santa Cristina d’Aro. La cerimònia serà avui dimarts, a les 12 del migdia, a la parròquia de Santa Cristina d’Aro.

Sarrià de Ter

Encarna Arroyo Molina

Ha mort als 69 anys. Era casada amb Francisco Salmeron Cara. Residia a Sarrià de Ter. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 4 de la tarda, a la Parròquia de la Misericòrdia de Sarrià de Ter.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents