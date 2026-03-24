Necrològiques del 25 de març de 2026
Consulta els obituaris d'aquest dimecres
Amer
Xavier Torrent Coll
Ha mort als 85 anys. Era casat amb Victoria Lanchas Corominola. Residia a Amer. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 5 de la tarda, a la parròquia de Santa Maria d’Amer.
Joaquima Serrat Donat
Ha mort als 90 anys. Era casada amb Esteve Cullell Codina. Residia a Amer. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 10 del matí, a la parròquia de Santa Maria d’Amer.
Francisco Romo Calderon
Ha mort als 92 anys. Era casat amb Carmen Flores Torrero. Residia a Amer. La cerimònia se celebrarà demà dijous, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Santa Maria d’Amer.
Arbúcies
Montserrat Girbau Mont
Ha mort als 90 anys. Era vídua de Daniel Martí Juny. Residia a Arbúcies. La cerimònia se celebrarà demà dijous, a les 10 del matí, a la parròquia Sant Quirze i Santa Julita d’Arbúcies.
Castelló d’Empúries
Margarita Mundet Roig
Ha mort als 82 anys. Era vídua de Miquel Vidal Pujol. Residia a Castelló d’Empúries. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 10 del matí, a la parròquia Santa Maria de Castelló d’Empúries.
Girona
Luis Rodriguez Zamorano
«Luisito»
Ha mort als 46 anys. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà demà dijous, a les 11 del matí, a la sala de cerimònies de funerària Vicens de Figueres.
Encarna Ramírez Pérez
Ha mort als 70 anys. Era casada amb Ignacio Sánchez Ferrera. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 2/4 de 7 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.
Fernando Royo Pérez
«Nando»
Ha mort als 91 anys. Era casat amb Maria Dolors Juanola Ferrer. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà demà dijous, a les 3 de la tarda, al Tanatori de Girona.
La Bisbal d’Empordà
Maria Bruguera Pericot
Ha mort als 94 anys. Era vídua de Pere Sumalla Marcial. Residia a La Bisbal d’Empordà. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 3 de la tarda, a la parròquia de Vulpellac.
Llagostera
Rafael Rojas Bareas
Ha mort als 69 anys. Era casat amb Amparo Piedad Cabezas. Residia a Llagostera. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 3 de la tarda, al tanatori Mémora de Salt.
Lloret de Mar
Joan Xapelli Aymerich
Ha mort als 80 anys. Era casat amb Maria Assumpció González Garriga i tenia un fill. Residia a Lloret de Mar. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Sant Romà de Lloret de Mar.
Púbol - La Pera
Anna Planellas Ponsatí
Ha mort als 81 anys. Era vídua d’Esteve Puig Palmada. Residia a Púbol - La Pera. La cerimònia se celebrarà demà dijous, a les 10 del matí, a la parròquia de Púbol- La Pera.
Sant Feliu de Buixalleu
Maria Rosa Guiu Vila
Ha mort als 83 anys. Era vídua de Josep Baronat Abert. Residia a Sant Feliu de Buixalleu. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 4 de la tarda, a la parròquia Santa Maria dels Socors d’Hostalric.
Subscriu-te per seguir llegint
