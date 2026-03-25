Necrològiques del 26 de març de 2026
Consulta els obituaris d'aquest dijous
Amer
Francisco Romo Calderon
Ha mort als 92 anys. Era casat amb Carmen Flores Torrero. Residia a Amer. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Santa Maria d’Amer.
Arbúcies
Montserrat Girbau Mont
Ha mort als 90 anys. Era vídua de Daniel Martí Juny. Residia a Arbúcies. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 10 del matí, a la parròquia Sant Quirze i Santa Julita d’Arbúcies.
Banyoles
Josep Pugès Crisol
Ha mort als 57 anys. Tenia com a parella Marissa Riembau Puig. Residia a Banyoles. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 6 de la tarda, al tanatori Mémora de Banyoles.
Blanes
María del Pilar Solano Martínez
Ha mort als 76 anys. Residia a Blanes.
La cerimònia se celebrarà dissabte, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Blanes.
Calonge
Dolors Vila Expósito
Ha mort als 91 anys. Era vídua d’Enric Carrión Carrión i tenia un fill. Residia a Calonge.
La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 5 de la tarda, a l’oratori del tanatori de Sant Feliu de Guíxols.
Figueres
Josep Maria Cuevas Foraster
Ha mort als 85 anys. Era casat amb Teresa Pomes Baral i tenia una filla. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 9 del matí, a la sala de cerimònies de la funerària Vicens de Figueres.
Aurora Saez García
Ha mort als 87 anys. Era vídua de Pepe i tenia un fill. Residia a Figueres.
La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 4 de la tarda, a la funerària Vicens de Figueres.
Girona
Luis Rodriguez Zamorano
«Luisito»
Ha mort als 46 anys. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 11 del matí, a la sala de cerimònies de funerària Vicens de Figueres.
Fernando Royo Pérez
«Nando»
Ha mort als 91 anys. Era casat amb Maria Dolors Juanola Ferrer. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 3 de la tarda, al Tanatori de Girona.
Maçanet de la Selva
Manuela Carmona Pajuelo
Ha mort als 93 anys. Residia a Maçanet de la Selva.
La cerimònia se celebrarà demà divendres, a 2/4 de 10 del matí, a la parròquia de Sant Llorenç de Maçanet de la Selva.
Púbol - La Pera
Anna Planellas Ponsatí
Ha mort als 81 anys. Era vídua d’Esteve Puig Palmada. Residia a Púbol - La Pera. La cerimònia serà avui dijous, a les 10 del matí, a la parròquia de Púbol- La Pera.
Sant Ferriol
Rosita Vergés Peiris
Ha mort als 85 anys. Era casada amb Jaume Quintana Ferrer. Residia a Sant Ferriol. La cerimònia se celebrarà demà divendres, a les 10 del matí, al monestir de Sant Pere de Besalú.
Sant Feliu de Guíxols
Piedad Pérez Moreno
Ha mort als 87 anys. Era vídua de Juan José Camuñez Verdejo i tenia un fill. Residia a Sant Feliu de Guíxols. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 12 del migdia, a l’oratori del tanatori de Sant Feliu de Guíxols.
Vilafant
Antonio Rodríguez Martínez
Ha mort als 73 anys. Era vidu d’Elisa Zamorano Barbero i tenia tres fills. Residia a Vilafant. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 11 del matí, a la sala de cerimònies de la funerària Vicens de Figueres.
