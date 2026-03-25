Necrològiques del 26 de març de 2026

Consulta els obituaris d'aquest dijous

Amer

Francisco Romo Calderon

Ha mort als 92 anys. Era casat amb Carmen Flores Torrero. Residia a Amer. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Santa Maria d’Amer.

Arbúcies

Montserrat Girbau Mont

Ha mort als 90 anys. Era vídua de Daniel Martí Juny. Residia a Arbúcies. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 10 del matí, a la parròquia Sant Quirze i Santa Julita d’Arbúcies.

Banyoles

Josep Pugès Crisol

Ha mort als 57 anys. Tenia com a parella Marissa Riembau Puig. Residia a Banyoles. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 6 de la tarda, al tanatori Mémora de Banyoles.

Blanes

María del Pilar Solano Martínez

Ha mort als 76 anys. Residia a Blanes.

La cerimònia se celebrarà dissabte, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Blanes.

Calonge

Dolors Vila Expósito

Ha mort als 91 anys. Era vídua d’Enric Carrión Carrión i tenia un fill. Residia a Calonge.

La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 5 de la tarda, a l’oratori del tanatori de Sant Feliu de Guíxols.

Figueres

Josep Maria Cuevas Foraster

Ha mort als 85 anys. Era casat amb Teresa Pomes Baral i tenia una filla. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 9 del matí, a la sala de cerimònies de la funerària Vicens de Figueres.

Aurora Saez García

Ha mort als 87 anys. Era vídua de Pepe i tenia un fill. Residia a Figueres.

La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 4 de la tarda, a la funerària Vicens de Figueres.

Girona

Luis Rodriguez Zamorano

«Luisito»

Ha mort als 46 anys. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 11 del matí, a la sala de cerimònies de funerària Vicens de Figueres.

Fernando Royo Pérez

«Nando»

Ha mort als 91 anys. Era casat amb Maria Dolors Juanola Ferrer. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 3 de la tarda, al Tanatori de Girona.

Maçanet de la Selva

Manuela Carmona Pajuelo

Ha mort als 93 anys. Residia a Maçanet de la Selva.

La cerimònia se celebrarà demà divendres, a 2/4 de 10 del matí, a la parròquia de Sant Llorenç de Maçanet de la Selva.

Púbol - La Pera

Anna Planellas Ponsatí

Ha mort als 81 anys. Era vídua d’Esteve Puig Palmada. Residia a Púbol - La Pera. La cerimònia serà avui dijous, a les 10 del matí, a la parròquia de Púbol- La Pera.

Sant Ferriol

Rosita Vergés Peiris

Ha mort als 85 anys. Era casada amb Jaume Quintana Ferrer. Residia a Sant Ferriol. La cerimònia se celebrarà demà divendres, a les 10 del matí, al monestir de Sant Pere de Besalú.

Sant Feliu de Guíxols

Piedad Pérez Moreno

Ha mort als 87 anys. Era vídua de Juan José Camuñez Verdejo i tenia un fill. Residia a Sant Feliu de Guíxols. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 12 del migdia, a l’oratori del tanatori de Sant Feliu de Guíxols.

Vilafant

Antonio Rodríguez Martínez

Ha mort als 73 anys. Era vidu d’Elisa Zamorano Barbero i tenia tres fills. Residia a Vilafant. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 11 del matí, a la sala de cerimònies de la funerària Vicens de Figueres.

