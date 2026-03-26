Necrològiques del 27 de març de 2026

Consulta els obituaris d'aquest divendres

Redacció

Girona
ARBÚCIES

Carmela Retamero Jimenez

Ha mort als 87 anys. Era vídua de Manuel Ruiz Martín. Residia a Arbúcies. La cerimònia serà demà dissabte, a 2/4 d’11 del matí, al tanatori Mémora d’Arbúcies.

BANYOLES

Teófila Granado Benítez

Ha mort als 107 anys. Residia a Banyoles. La cerimònia se celebrarà dilluns, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Banyoles.

BEGUDÀ - SANT JOAN LES FONTS

Joan Rovira Rovira

Ha mort als 92 anys. Era vidu de Mercè Font Colom i tenia una filla. Residia a Begudà - Sant Joan les Fonts. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a 2/4 d’11 del matí, a l’església de Santa Eulàlia de Begudà.

BLANES

María del Pilar Solano Martínez

Ha mort als 76 anys. Residia a Blanes. La cerimònia se celebrarà demà dissabte, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Blanes.

Pere Brunet Descarrega

Ha mort als 94 anys. Era vidu de Dolors Clopés Martí. Residia a Blanes. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 5 de la tarda, a la Parròquia de la Sagrada Família de Blanes.

Isabel Hostench Bota

Ha mort als 93 anys. Era vídua de Joan Padern Faig. Residia a Blanes. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Santa Maria de Blanes.

CANET DE LA TALLADA

Josep Maria Guàrdia Solés

Ha mort als 83 anys. Era vidu de Dolors Gasull Bahí. Residia a Canet de la Tallada. La cerimònia se celebrarà demà dissabte, a les 11 del matí, a la parròquia de Canet de la Tallada.

FIGUERES

Diego Cruz Bautista

Ha mort als 50 anys. Era casat amb Elvia Mercedes Rosales i tenia un fill. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 5 de la tarda, a la Funerària Vicens de Figueres.

GIRONA

Francisco Jiménez Rodríguez

Ha mort als 95 anys. Era vidu de Carmen Polo Morgado. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 11 del matí, al tanatori Mémora de Girona.

L’ESCALA

Carlos Gimenez Puig

Ha mort als 75 anys. Era casat amb Leonor i tenia un fill. Residia a l’Escala. La cerimònia se celebrarà divendres, a les 3/4 de 5 de la tarda, a la Sala de cerimònies de Funerària Àltima de Figueres.

LLAGOSTERA

José Jiménez Ávalos

Ha mort als 81 anys. Era casat i tenia tres fills. Residia a Llagostera. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 4 de la tarda, a la parròquia de l’oratori del tanatori de Llagostera.

Vidal Morgado Cartas

Ha mort als 92 anys. Era casat amb Soledad Lozano Martín. Residia a Llagostera. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 4 de la tarda, al tanatori Mémora de Llagostera.

MAÇANET DE LA SELVA

Manuela Carmona Pajuelo

Ha mort als 93 anys. Residia a Maçanet de la Selva. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a 2/4 de 10 del matí, a la parròquia de Sant Llorenç de Maçanet de la Selva.

MIERES

Francesc Meca Puigjaner

Ha mort als 84 anys. Residia a Mieres. La cerimònia se celebrarà demà dissabte, a 2/4 d’1 del migdia, al tanatori Mémora de Banyoles.

OLOT

Francisco Reixach Compte

Ha mort als 97 anys. Era vidu de Maria Soy Rius i tenia dues filles. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a 1/4 d’11 del matí, a la capella del cementiri d’Olot.

Pepa Mur Puchal

Ha mort als 80 anys. Tenia dos fills. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 5 de la tarda, a la sala polivalent del cementiri d’Olot.

SANT FELIU DE GUÍXOLS

Enric Pla Pere

Ha mort als 78 anys. Era casat amb Maria Carmen Sole Talleda i tenia dos fills. Residia a Sant Feliu de Guíxols. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 2/4 de 5 de la tarda, a la parròquia del monestir de Sant Feliu de Guíxols.

SANT FERRIOL

Rosita Vergés Peiris

Ha mort als 85 anys. Era casada amb Jaume Quintana Ferrer. Residia a Sant Ferriol. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 10 del matí, al monestir de Sant Pere de Besalú.

SARRIÀ DE TER

Carmen Bonadona Torrent

Ha mort als 80 anys. Era vídua d’Àngel Ponsatí Climent. Residia a Sarrià de Ter. La cerimònia se celebrarà demà dissabte, a les 11 del matí, a la parròquia de la Misericòrdia de Sarrià de Ter.

