Necrològiques del 27 de març de 2026
Consulta els obituaris d'aquest divendres
ARBÚCIES
Carmela Retamero Jimenez
Ha mort als 87 anys. Era vídua de Manuel Ruiz Martín. Residia a Arbúcies. La cerimònia serà demà dissabte, a 2/4 d’11 del matí, al tanatori Mémora d’Arbúcies.
BANYOLES
Teófila Granado Benítez
Ha mort als 107 anys. Residia a Banyoles. La cerimònia se celebrarà dilluns, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Banyoles.
BEGUDÀ - SANT JOAN LES FONTS
Joan Rovira Rovira
Ha mort als 92 anys. Era vidu de Mercè Font Colom i tenia una filla. Residia a Begudà - Sant Joan les Fonts. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a 2/4 d’11 del matí, a l’església de Santa Eulàlia de Begudà.
BLANES
María del Pilar Solano Martínez
Ha mort als 76 anys. Residia a Blanes. La cerimònia se celebrarà demà dissabte, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Blanes.
Pere Brunet Descarrega
Ha mort als 94 anys. Era vidu de Dolors Clopés Martí. Residia a Blanes. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 5 de la tarda, a la Parròquia de la Sagrada Família de Blanes.
Isabel Hostench Bota
Ha mort als 93 anys. Era vídua de Joan Padern Faig. Residia a Blanes. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Santa Maria de Blanes.
CANET DE LA TALLADA
Josep Maria Guàrdia Solés
Ha mort als 83 anys. Era vidu de Dolors Gasull Bahí. Residia a Canet de la Tallada. La cerimònia se celebrarà demà dissabte, a les 11 del matí, a la parròquia de Canet de la Tallada.
FIGUERES
Diego Cruz Bautista
Ha mort als 50 anys. Era casat amb Elvia Mercedes Rosales i tenia un fill. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 5 de la tarda, a la Funerària Vicens de Figueres.
GIRONA
Francisco Jiménez Rodríguez
Ha mort als 95 anys. Era vidu de Carmen Polo Morgado. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 11 del matí, al tanatori Mémora de Girona.
L’ESCALA
Carlos Gimenez Puig
Ha mort als 75 anys. Era casat amb Leonor i tenia un fill. Residia a l’Escala. La cerimònia se celebrarà divendres, a les 3/4 de 5 de la tarda, a la Sala de cerimònies de Funerària Àltima de Figueres.
LLAGOSTERA
José Jiménez Ávalos
Ha mort als 81 anys. Era casat i tenia tres fills. Residia a Llagostera. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 4 de la tarda, a la parròquia de l’oratori del tanatori de Llagostera.
Vidal Morgado Cartas
Ha mort als 92 anys. Era casat amb Soledad Lozano Martín. Residia a Llagostera. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 4 de la tarda, al tanatori Mémora de Llagostera.
MAÇANET DE LA SELVA
Manuela Carmona Pajuelo
Ha mort als 93 anys. Residia a Maçanet de la Selva. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a 2/4 de 10 del matí, a la parròquia de Sant Llorenç de Maçanet de la Selva.
MIERES
Francesc Meca Puigjaner
Ha mort als 84 anys. Residia a Mieres. La cerimònia se celebrarà demà dissabte, a 2/4 d’1 del migdia, al tanatori Mémora de Banyoles.
OLOT
Francisco Reixach Compte
Ha mort als 97 anys. Era vidu de Maria Soy Rius i tenia dues filles. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a 1/4 d’11 del matí, a la capella del cementiri d’Olot.
Pepa Mur Puchal
Ha mort als 80 anys. Tenia dos fills. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 5 de la tarda, a la sala polivalent del cementiri d’Olot.
SANT FELIU DE GUÍXOLS
Enric Pla Pere
Ha mort als 78 anys. Era casat amb Maria Carmen Sole Talleda i tenia dos fills. Residia a Sant Feliu de Guíxols. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 2/4 de 5 de la tarda, a la parròquia del monestir de Sant Feliu de Guíxols.
SANT FERRIOL
Rosita Vergés Peiris
Ha mort als 85 anys. Era casada amb Jaume Quintana Ferrer. Residia a Sant Ferriol. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 10 del matí, al monestir de Sant Pere de Besalú.
SARRIÀ DE TER
Carmen Bonadona Torrent
Ha mort als 80 anys. Era vídua d’Àngel Ponsatí Climent. Residia a Sarrià de Ter. La cerimònia se celebrarà demà dissabte, a les 11 del matí, a la parròquia de la Misericòrdia de Sarrià de Ter.
