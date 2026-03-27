Necrològiques del 28 de març de 2026
Consulta els obituaris d'aquest dissabte
ARBÚCIES
Carmela Retamero Jimenez
Ha mort als 87 anys. Era vídua de Manuel Ruiz Martín. Residia a Arbúcies. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a 2/4 d’11 del matí, al tanatori Mémora d’Arbúcies.
BANYOLES
Teófila Granado Benítez
Ha mort als 107 anys. Residia a Banyoles. La cerimònia se celebrarà dilluns, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Banyoles.
BLANES
María del Pilar Solano Martínez
Ha mort als 76 anys. Residia a Blanes. La cerimònia serà avui dissabte, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Blanes.
Zoya Glushakova
Ha mort als 68 anys. Era vídua. Residia a Blanes. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 2/4 de 6 de la tarda, al tanatori Mémora de Blanes.
Manuel Solares Garcia
Ha mort als 76 anys. Era solter. Residia a Blanes. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Blanes.
CANET DE LA TALLADA
Josep Maria Guàrdia Solés
Ha mort als 83 anys. Era vidu de Dolors Gasull Bahí. Residia a Canet de la Tallada. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 11 del matí, a la parròquia de Canet de la Tallada.
LLANÇÀ
Gilbert Louis Albert Garcia
Ha mort als 73 anys. Residia a Llançà. La cerimònia se celebrarà a l’estricta intimitat familiar.
MIERES
Francesc Meca Puigjaner
Ha mort als 84 anys. Residia a Mieres. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a 2/4 d’1 del migdia, al tanatori Mémora de Banyoles.
OLOT
Antonio del Pozo Moreno
Ha mort als 41 anys. Era solter i la seva parella era Mirna Lizeth Argueta Rodríguez. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 12 del migdia, a la capella del cementiri d’Olot.
PALAFRUGELL
Mencia Aguilar Berdún
Ha mort als 96 anys. Era vídua de Juan Merchan Rodríguez. Residia a Palafrugell. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 2/4 de 5 de la tarda, al tanatori Mémora de Palafrugell.
PALAMÓS
Jordi Alguacil Ramonet
Ha mort als 83 anys. Era casat amb Soledad de la Vega Arroyo. Residia a Palamós.
SANT FELIU DE GUÍXOLS
Emilio Beltrán Martínez
Ha mort als 72 anys. Era casat amb Josefa Fernandez Albacete i tenia quatre fills. Residia a Sant Feliu de Guíxols. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 2/4 de 6 de la tarda, al tanatori Áltima de Sant Feliu de Guíxols.
SARRIÀ DE TER
Carmen Bonadona Torrent
Ha mort als 80 anys. Era vídua d’Àngel Ponsatí Climent. Residia a Sarrià de Ter. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 11 del matí, a la parròquia de la Misericòrdia de Sarrià de Ter.
Josefa Expósito Nocete
Ha mort als 97 anys. Era vídua de Manuel Ruiz Campos. Residia a Sarrià de Ter. La cerimònia serà avui dissabte, a les 3 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.
