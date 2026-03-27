Necrològiques del 28 de març de 2026

Consulta els obituaris d'aquest dissabte

ARBÚCIES

Carmela Retamero Jimenez

Ha mort als 87 anys. Era vídua de Manuel Ruiz Martín. Residia a Arbúcies. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a 2/4 d’11 del matí, al tanatori Mémora d’Arbúcies.

BANYOLES

Teófila Granado Benítez

Ha mort als 107 anys. Residia a Banyoles. La cerimònia se celebrarà dilluns, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Banyoles.

BLANES

María del Pilar Solano Martínez

Ha mort als 76 anys. Residia a Blanes. La cerimònia serà avui dissabte, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Blanes.

Zoya Glushakova

Ha mort als 68 anys. Era vídua. Residia a Blanes. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 2/4 de 6 de la tarda, al tanatori Mémora de Blanes.

Manuel Solares Garcia

Ha mort als 76 anys. Era solter. Residia a Blanes. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Blanes.

CANET DE LA TALLADA

Josep Maria Guàrdia Solés

Ha mort als 83 anys. Era vidu de Dolors Gasull Bahí. Residia a Canet de la Tallada. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 11 del matí, a la parròquia de Canet de la Tallada.

LLANÇÀ

Gilbert Louis Albert Garcia

Ha mort als 73 anys. Residia a Llançà. La cerimònia se celebrarà a l’estricta intimitat familiar.

MIERES

Francesc Meca Puigjaner

Ha mort als 84 anys. Residia a Mieres. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a 2/4 d’1 del migdia, al tanatori Mémora de Banyoles.

OLOT

Antonio del Pozo Moreno

Ha mort als 41 anys. Era solter i la seva parella era Mirna Lizeth Argueta Rodríguez. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 12 del migdia, a la capella del cementiri d’Olot.

PALAFRUGELL

Mencia Aguilar Berdún

Ha mort als 96 anys. Era vídua de Juan Merchan Rodríguez. Residia a Palafrugell. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 2/4 de 5 de la tarda, al tanatori Mémora de Palafrugell.

PALAMÓS

Jordi Alguacil Ramonet

Ha mort als 83 anys. Era casat amb Soledad de la Vega Arroyo. Residia a Palamós.

SANT FELIU DE GUÍXOLS

Emilio Beltrán Martínez

Ha mort als 72 anys. Era casat amb Josefa Fernandez Albacete i tenia quatre fills. Residia a Sant Feliu de Guíxols. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 2/4 de 6 de la tarda, al tanatori Áltima de Sant Feliu de Guíxols.

SARRIÀ DE TER

Carmen Bonadona Torrent

Ha mort als 80 anys. Era vídua d’Àngel Ponsatí Climent. Residia a Sarrià de Ter. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 11 del matí, a la parròquia de la Misericòrdia de Sarrià de Ter.

Josefa Expósito Nocete

Ha mort als 97 anys. Era vídua de Manuel Ruiz Campos. Residia a Sarrià de Ter. La cerimònia serà avui dissabte, a les 3 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.

