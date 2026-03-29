Necrològiques del 29 de març de 2026
Consulta els obituaris d'aquest diumenge
ARBÚCIES
Manolo Olano Castro
Ha mort als 80 anys. Era casat. Residia a Arbúcies. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a les 10 del matí, al tanatori Mémora d’Arbúcies.
BANYOLES
Teófila Granado Benítez
Ha mort als 107 anys. Residia a Banyoles. La cerimònia se celebrarà demà dilluns, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Banyoles.
BESCANÓ
Josep Noguer Moner
Ha mort als 93 anys. Era casat amb Lidia Romero Corredor. Residia a Bescano. La cerimònia se celebrarà demà dilluns, a les 9 del matí, al tanatori Mémora de Salt.
Pere Ribas Sayols
Ha mort als 86 anys. Era casat amb Maria Colomé Bosacomsa. Residia a Bescano. La cerimònia se celebrarà demà dilluns, a les 3 de la tarda, al tanatori Mémors de Salt.
BLANES
Isidre Mora Sole
Ha mort als 93 anys. Era vidu de Maria Rams Parés. Residia a Blanes. La cerimònia se celebrarà demà dilluns, a les 12 del migdia, a la parròquia Santa Maria de Blanes.
BORDILS
Quimeta Plaja Clavaguera
Ha mort als 92 anys. Era vídua Albert Alcalà Matamala. Residia a Bordils. La cerimònia se celebrarà dimarts, a les 4 de la tarda, a l’Esglesia Sant Esteve de Bordils.
GIRONA
Marta Marquet Pi
Ha mort als 80 anys. Era vídua de Fermín Julià Vall.llosera. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà demà dilluns, a 2/4 d’11 del matí, al tanatori Mémora de Girona.
LA VALL DE BIANYA
Montserrat Juanola Quintana
Ha mort als 73 anys. Era casada amb Julià Roca Font. Residia a La Vall de Bianya. La cerimònia se celebrarà demà dilluns, a 2/4 de 12 del migdia, a l’església de Sant Josep Obrer de La Canya.
Joan Carles Úbeda Pérez
Ha mort als 62 anys. Tenia un fill. Residia a La Vall de Bianya. La cerimònia se celebrarà demà dilluns, a les 4 de la tarda, al Cementiri d’Olot.
LLAGOSTERA
Juan Antonio Hierro Gutiérrez
Ha mort als 81 anys. Residia a Llagostera. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a 2/4 d’1 del migdia, al tanatori de Llagostera.
HOSTALRIC
Isabel López Moreno
Ha mort als 91 anys. Era casada amb Lluis Garcia Rubio. Residia a Hostalric. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a 2/4 d’11 del matí, al tanatori d’Hostalric.
OLOT
Máxima Silgado Hernández
Ha mort als 84anys. Era casada amb Josep Verdaguer Juvanteny i tenia tres filles. Residia a La Olot. La cerimònia se celebrarà demà dilluns, a les 11 del matí, a la Sala Polivalent del Cementiri d’Olot.
PORQUERES
Angelina Felip Deulofeu
Ha mort als 91 anys. Era vídua d’Àngel Homs Oliveras. Residia a Porqueres. La cerimònia se celebrarà demà dilluns, a les 5 de la tarda, a la parròquia Sant Joan de Les Pedreres de Porqueres.
SANT ANTONI DE CALONGE
Loreto Arellano Ruiz
Ha mort als 86 anys. Era casada amb Jaume Cama Esteve i tenia tres fills. Residia a Sant Antoni de Calonge. La cerimònia se celebrarà demà dilluns, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Antoni de Calonge.
