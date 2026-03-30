Necrològiques del 30 de març de 2026
ANGLÈS
Quimeta Panosa Vilamitjana
Ha mort als 79 anys. Era casada amb Manel Torrent Coll. Residia a Angles. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 4 de la tarda, a la parròquia Sant Miquel d’Angles.
BANYOLES
Teófila Granado Benítez
Ha mort als 107 anys. Residia a Banyoles. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Banyoles.
BESCANÓ
Josep Noguer Moner
Ha mort als 93 anys. Era casat amb Lidia Romero Corredor. Residia a Bescano. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 9 del matí, al tanatori Mémora de Salt.
Pere Ribas Sayols
Ha mort als 86 anys. Era casat amb Maria Colomé Bosacomsa. Residia a Bescano. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 3 de la tarda, al tanatori Mémors de Salt.
BLANES
Isidre Mora Sole
Ha mort als 93 anys. Era vidu de Maria Rams Parés. Residia a Blanes. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 12 del migdia, a la parròquia Santa Maria de Blanes.
BORDILS
Quimeta Plaja Clavaguera
Ha mort als 92 anys. Era vídua Albert Alcalà Matamala. Residia a Bordils. La cerimònia se celebrarà demà dimarts, a les 4 de la tarda, a l’Esglesia Sant Esteve de Bordils.
GIRONA
Margarita Mora Dueñas
Ha mort als 62 anys. Era casada amb Toni Millet Rubio. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 3 del migdia, al tanatori Mémora de Girona.
Marta Marquet Pi
Ha mort als 80 anys. Era vídua de Fermín Julià Vall.llosera. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a 2/4 d’11 del matí, al tanatori Mémora de Girona.
LA VALL DE BIANYA
Montserrat Juanola Quintana
Ha mort als 73 anys. Era casada amb Julià Roca Font. Residia a La Vall de Bianya. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a 2/4 de 12 del migdia, a l’església de Sant Josep Obrer de La Canya.
Joan Carles Úbeda Pérez
Ha mort als 62 anys. Tenia un fill. Residia a La Vall de Bianya. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 4 de la tarda, al Cementiri d’Olot.
MASSANES
Jaume Torrent Xaubet
Ha mort als 84 anys. Era casat amb Teresa Gibert Muntadas. Residia a Massanes. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 6 de la tarda, a la parròquia de Sant Esteve de Massanes.
OLOT
Máxima Silgado Hernández
Ha mort als 84anys. Era casada amb Josep Verdaguer Juvanteny i tenia tres filles. Residia a La Olot. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 11 del matí, a la Sala Polivalent del Cementiri d’Olot.
PALAMÓS
Montserrat Puigdemont Oliveras
Ha mort als 91 anys. Era vídua de Wenceslau Roura Marín. Residia a Palamós. La cerimònia se celebrarà demà dimarts, a les 12 del migdia, a la parròquia Santa Maria del Mar de Palamós.
PORQUERES
Angelina Felip Deulofeu
Ha mort als 91 anys. Era vídua d’Àngel Homs Oliveras. Residia a Porqueres. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 5 de la tarda, a la parròquia Sant Joan de Les Pedreres de Porqueres.
SALT
Edgar Emilio Sánchez Lugo
Ha mort als 66 anys. Era solter. Residia a Salt. La cerimònia se celebrarà demà dimarts, a les 10 del matí, a la parròquia Sant Jaume de Salt.
Elvira Carreras Tomàs
Ha mort als 82 anys. Era casada amb Josep Solà Buixeda. Residia a Salt. La cerimònia se celebrarà demà dimarts, a les 12 del migdia, al tanatori de Salt.
Encarna Peña Tomé
Ha mort als 88 anys. Era casada amb Juan Raya i tenia tres fills. Residia a Salt.
SANT ANTONI DE CALONGE
Loreto Arellano Ruiz
Ha mort als 86 anys. Era casada amb Jaume Cama Esteve i tenia tres fills. Residia a Sant Antoni de Calonge. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Antoni de Calonge.
SANT JULIÀ DE RAMIS
Francisco Morente Frias
Ha mort als 67 anys. Residia a Sant Julià de Ramis. La cerimònia se celebrarà demà dimatrs, a les 3 de la tarda, aL tanatori Mémora de Girona.
SANTA COLOMA DE FARNERS
Maria Casals Garganta
Ha mort als 89 anys. Era vídua de Pere Julià Parramon i tenia dos fills. Residia a Santa Coloma de Farners. La cerimònia se celebrarà demà dimarts, a les 10 del matí, a la parròquia de Santa Coloma de Farners.
SARRIÀ DE TER
Julia Blanco Soto
Ha mort als 94 anys. Era vídua de Mariano Carretero Carretero. Residia a Sarrià de Ter. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 4 de la tarda, a la parròquia de la Misericordi de Sarrià de Ter.
SIURANA
Maria Jordà i Amiel
Ha mort als 94 anys. Era vídua de Josep Fàbregas i Cruset i tenia tres fills. Residia a Siurana. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 12 del migdia, a la parròquia de Siurana.
TAMARIU
Margarita Casellas Roig
Ha mort als 82 anys. Era vídua de Josep Bassols Massaneda. Residia a Tamariu. La cerimònia se celebrarà demà dimarts, a les 10 del matí, al tanatori de Palafrugell.
- Bones notícies per a qui va fer la mili: s’obre la porta a revisar la jubilació i sumar-ne aquesta quantitat de cotització
- Girona suspèn les activitats exteriors i tanca parcs i jardins aquest diumenge per l'alerta de vent
- Així serà la variant d’Olot i les Preses: 11 quilòmetres i el 40% soterrada
- Protecció Civil envia un ES-Alert a quatre comarques gironines per demanar que diumenge s'evitin les activitats a l'exterior pel vent
- El PSC denuncia cartells vinculats a pràctiques extorsionadores en una obra pública de Salt
- Metges gironins denuncien la promoció d'actes sense aval científic i demanen més rigor a les administracions
- La província de Girona entra al top 10 estatal en denúncies de desaparicions d'adults el 2025
- Els Mossos d’Esquadra intensifiquen la pressió a l’AP-7 gironina per fer fora lladres punxa-rodes i teloners