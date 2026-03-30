Necrològiques del 30 de març de 2026

Consulta els obituaris d'aquest dilluns

ANGLÈS

Quimeta Panosa Vilamitjana

Ha mort als 79 anys. Era casada amb Manel Torrent Coll. Residia a Angles. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 4 de la tarda, a la parròquia Sant Miquel d’Angles.

BANYOLES

Teófila Granado Benítez

Ha mort als 107 anys. Residia a Banyoles. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Banyoles.

BESCANÓ

Josep Noguer Moner

Ha mort als 93 anys. Era casat amb Lidia Romero Corredor. Residia a Bescano. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 9 del matí, al tanatori Mémora de Salt.

Pere Ribas Sayols

Ha mort als 86 anys. Era casat amb Maria Colomé Bosacomsa. Residia a Bescano. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 3 de la tarda, al tanatori Mémors de Salt.

BLANES

Isidre Mora Sole

Ha mort als 93 anys. Era vidu de Maria Rams Parés. Residia a Blanes. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 12 del migdia, a la parròquia Santa Maria de Blanes.

BORDILS

Quimeta Plaja Clavaguera

Ha mort als 92 anys. Era vídua Albert Alcalà Matamala. Residia a Bordils. La cerimònia se celebrarà demà dimarts, a les 4 de la tarda, a l’Esglesia Sant Esteve de Bordils.

GIRONA

Margarita Mora Dueñas

Ha mort als 62 anys. Era casada amb Toni Millet Rubio. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 3 del migdia, al tanatori Mémora de Girona.

Marta Marquet Pi

Ha mort als 80 anys. Era vídua de Fermín Julià Vall.llosera. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a 2/4 d’11 del matí, al tanatori Mémora de Girona.

LA VALL DE BIANYA

Montserrat Juanola Quintana

Ha mort als 73 anys. Era casada amb Julià Roca Font. Residia a La Vall de Bianya. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a 2/4 de 12 del migdia, a l’església de Sant Josep Obrer de La Canya.

Joan Carles Úbeda Pérez

Ha mort als 62 anys. Tenia un fill. Residia a La Vall de Bianya. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 4 de la tarda, al Cementiri d’Olot.

MASSANES

Jaume Torrent Xaubet

Ha mort als 84 anys. Era casat amb Teresa Gibert Muntadas. Residia a Massanes. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 6 de la tarda, a la parròquia de Sant Esteve de Massanes.

OLOT

Máxima Silgado Hernández

Ha mort als 84anys. Era casada amb Josep Verdaguer Juvanteny i tenia tres filles. Residia a La Olot. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 11 del matí, a la Sala Polivalent del Cementiri d’Olot.

PALAMÓS

Montserrat Puigdemont Oliveras

Ha mort als 91 anys. Era vídua de Wenceslau Roura Marín. Residia a Palamós. La cerimònia se celebrarà demà dimarts, a les 12 del migdia, a la parròquia Santa Maria del Mar de Palamós.

PORQUERES

Angelina Felip Deulofeu

Ha mort als 91 anys. Era vídua d’Àngel Homs Oliveras. Residia a Porqueres. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 5 de la tarda, a la parròquia Sant Joan de Les Pedreres de Porqueres.

SALT

Edgar Emilio Sánchez Lugo

Ha mort als 66 anys. Era solter. Residia a Salt. La cerimònia se celebrarà demà dimarts, a les 10 del matí, a la parròquia Sant Jaume de Salt.

Elvira Carreras Tomàs

Ha mort als 82 anys. Era casada amb Josep Solà Buixeda. Residia a Salt. La cerimònia se celebrarà demà dimarts, a les 12 del migdia, al tanatori de Salt.

Encarna Peña Tomé

Ha mort als 88 anys. Era casada amb Juan Raya i tenia tres fills. Residia a Salt.

SANT ANTONI DE CALONGE

Loreto Arellano Ruiz

Ha mort als 86 anys. Era casada amb Jaume Cama Esteve i tenia tres fills. Residia a Sant Antoni de Calonge. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Antoni de Calonge.

SANT JULIÀ DE RAMIS

Francisco Morente Frias

Ha mort als 67 anys. Residia a Sant Julià de Ramis. La cerimònia se celebrarà demà dimatrs, a les 3 de la tarda, aL tanatori Mémora de Girona.

SANTA COLOMA DE FARNERS

Maria Casals Garganta

Ha mort als 89 anys. Era vídua de Pere Julià Parramon i tenia dos fills. Residia a Santa Coloma de Farners. La cerimònia se celebrarà demà dimarts, a les 10 del matí, a la parròquia de Santa Coloma de Farners.

SARRIÀ DE TER

Julia Blanco Soto

Ha mort als 94 anys. Era vídua de Mariano Carretero Carretero. Residia a Sarrià de Ter. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 4 de la tarda, a la parròquia de la Misericordi de Sarrià de Ter.

SIURANA

Maria Jordà i Amiel

Ha mort als 94 anys. Era vídua de Josep Fàbregas i Cruset i tenia tres fills. Residia a Siurana. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 12 del migdia, a la parròquia de Siurana.

TAMARIU

Margarita Casellas Roig

Notícies relacionades

Ha mort als 82 anys. Era vídua de Josep Bassols Massaneda. Residia a Tamariu. La cerimònia se celebrarà demà dimarts, a les 10 del matí, al tanatori de Palafrugell.

