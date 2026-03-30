Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
temps Setmana Santapadró Figueresarmes Lloretoci nocturn Gironavent Gironapavelló de FontajauMíchel Sánchez
instagramlinkedin

Necrològiques del 31 de març de 2026

Consulta els obituaris d'aquest dimarts

Necrològiques

Margarita Mora Dueñas

BORDILS

Quimeta Plaja Clavaguera

Ha mort als 92 anys. Era vídua Albert Alcalà Matamala. Residia a Bordils.

La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 4 de la tarda, a l’església Sant Esteve de Bordils.

BORRASSÀ

Amparo Bordas i Salleras

Ha mort als 91 anys. Era vídua de Josep Mª Pinsach i Busqués i tenia una filla. Residia a Borrassà.

La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 10 del matí, a la parròquia Sant Andreu de Borrassà.

BLANES

Santiago Carrasco Andreu

Ha mort als 80 anys. Era casat amb Ángeles María Ortiz Reverte. Residia a Blanes.

La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 12 del migdia, a la parròquia Santa Maria de Blanes.

Ramona Amar Sestayo

Ha mort als 88 anys. Era vídua de Salvador Matutes Amoros. Residia a Blanes.

La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 6 de la tarda, al tanatori Mémora de Blanes.

CASSÀ DE LA SELVA

Carmen Ribot Dalmàs

Ha mort als 92 anys. Era vídua d’Enric Fusellas Sarquella. Residia a Cassà de la Selva.

La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a 2/4 de 4 de la tarda, al tanatori Mémora de Cassà de la Selva.

FIGUERES

Maria Lily Lozano Loza

Ha mort als 72 anys. Era casada amb Miguel Rísquez Rubio i tenia quatre fills. Residia a Figueres.

La cerimònia se celebrarà demà dimecres, a les 4 de la tarda, a la funerària Vicens de Figueres.

LLORET DE MAR

Pilar González Alguero

Ha mort als 97 anys. Era casada amb Ángel Gimeno Andreu i tenia tres fills. Residia a Lloret de Mar.

La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 12 del migdia, a la parròquia Sant Romà de Lloret de Mar.

MEDINYÀ

Joaquim Borrell Vilar

Ha mort als 75 anys. Residia a Medinyà.

La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a 2/4 de 6 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.

OLOT

Montserrat Danés Badosa

Ha mort als 63 anys. Residia a Olot.

La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 10 del matí, a la capella del cementiri municipal d’Olot.

PALAMÓS

Montserrat Puigdemont Oliveras

Ha mort als 91 anys. Era vídua de Wenceslau Roura Marín. Residia a Palamós.

La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 12 del migdia, a la parròquia Santa Maria del Mar de Palamós.

Josep Cardona Casadevall

Ha mort als 80 anys. Era vidu de Rosa Pino López. Residia a Palamós.

La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a 2/4 de 4 de la tarda, al tanatori Mémora de Palafrugell.

SALT

Edgar Emilio Sánchez Lugo

Ha mort als 66 anys. Era solter. Residia a Salt.

La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 10 del matí, a la parròquia Sant Jaume de Salt.

Elvira Carreras Tomàs

Ha mort als 82 anys. Era casada amb Josep Solà Buixeda. Residia a Salt.

La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 12 del migdia, al tanatori de Salt.

Manuel Navarro del Rio

Ha mort als 72 anys. Residia a Salt.

La cerimònia se celebrarà demà dimecres, a les 4 de la tarda, al tanatori Mémora de Salt.

SANT JULIÀ DE RAMIS

Francisco Morente Frias

Ha mort als 67 anys. Residia a Sant Julià de Ramis.

La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 3 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.

SANTA COLOMA DE FARNERS

Maria Casals Garganta

Ha mort als 89 anys. Era vídua de Pere Julià Parramon i tenia dos fills. Residia a Santa Coloma de Farners.

La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 10 del matí, a la parròquia de Santa Coloma de Farners.

TAMARIU

Margarita Casellas Roig

Ha mort als 82 anys. Era vídua de Josep Bassols Massaneda. Residia a Tamariu.

La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 10 del matí, al tanatori de Palafrugell.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents