Necrològiques del 31 de març de 2026
Consulta els obituaris d'aquest dimarts
BORDILS
Quimeta Plaja Clavaguera
Ha mort als 92 anys. Era vídua Albert Alcalà Matamala. Residia a Bordils.
La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 4 de la tarda, a l’església Sant Esteve de Bordils.
BORRASSÀ
Amparo Bordas i Salleras
Ha mort als 91 anys. Era vídua de Josep Mª Pinsach i Busqués i tenia una filla. Residia a Borrassà.
La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 10 del matí, a la parròquia Sant Andreu de Borrassà.
BLANES
Santiago Carrasco Andreu
Ha mort als 80 anys. Era casat amb Ángeles María Ortiz Reverte. Residia a Blanes.
La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 12 del migdia, a la parròquia Santa Maria de Blanes.
Ramona Amar Sestayo
Ha mort als 88 anys. Era vídua de Salvador Matutes Amoros. Residia a Blanes.
La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 6 de la tarda, al tanatori Mémora de Blanes.
CASSÀ DE LA SELVA
Carmen Ribot Dalmàs
Ha mort als 92 anys. Era vídua d’Enric Fusellas Sarquella. Residia a Cassà de la Selva.
La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a 2/4 de 4 de la tarda, al tanatori Mémora de Cassà de la Selva.
FIGUERES
Maria Lily Lozano Loza
Ha mort als 72 anys. Era casada amb Miguel Rísquez Rubio i tenia quatre fills. Residia a Figueres.
La cerimònia se celebrarà demà dimecres, a les 4 de la tarda, a la funerària Vicens de Figueres.
LLORET DE MAR
Pilar González Alguero
Ha mort als 97 anys. Era casada amb Ángel Gimeno Andreu i tenia tres fills. Residia a Lloret de Mar.
La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 12 del migdia, a la parròquia Sant Romà de Lloret de Mar.
MEDINYÀ
Joaquim Borrell Vilar
Ha mort als 75 anys. Residia a Medinyà.
La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a 2/4 de 6 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.
OLOT
Montserrat Danés Badosa
Ha mort als 63 anys. Residia a Olot.
La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 10 del matí, a la capella del cementiri municipal d’Olot.
PALAMÓS
Montserrat Puigdemont Oliveras
Ha mort als 91 anys. Era vídua de Wenceslau Roura Marín. Residia a Palamós.
La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 12 del migdia, a la parròquia Santa Maria del Mar de Palamós.
Josep Cardona Casadevall
Ha mort als 80 anys. Era vidu de Rosa Pino López. Residia a Palamós.
La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a 2/4 de 4 de la tarda, al tanatori Mémora de Palafrugell.
SALT
Edgar Emilio Sánchez Lugo
Ha mort als 66 anys. Era solter. Residia a Salt.
La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 10 del matí, a la parròquia Sant Jaume de Salt.
Elvira Carreras Tomàs
Ha mort als 82 anys. Era casada amb Josep Solà Buixeda. Residia a Salt.
La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 12 del migdia, al tanatori de Salt.
Manuel Navarro del Rio
Ha mort als 72 anys. Residia a Salt.
La cerimònia se celebrarà demà dimecres, a les 4 de la tarda, al tanatori Mémora de Salt.
SANT JULIÀ DE RAMIS
Francisco Morente Frias
Ha mort als 67 anys. Residia a Sant Julià de Ramis.
La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 3 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.
SANTA COLOMA DE FARNERS
Maria Casals Garganta
Ha mort als 89 anys. Era vídua de Pere Julià Parramon i tenia dos fills. Residia a Santa Coloma de Farners.
La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 10 del matí, a la parròquia de Santa Coloma de Farners.
TAMARIU
Margarita Casellas Roig
Ha mort als 82 anys. Era vídua de Josep Bassols Massaneda. Residia a Tamariu.
La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 10 del matí, al tanatori de Palafrugell.
