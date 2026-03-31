Necrològiques de l'1 d'abril de 2026
Consulta els obituaris d'aquest dimecres
BÀSCARA
Teresa Cané Soler
Ha mort als 93 anys. Era vídua de Julian Falgueras Colomer. Residia a Bàscara.
La cerimònia se celebrarà demà dijous, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Girona.
BREDA
Artur Ribas Mompió
Ha mort als 80 anys. Era casat amb Maria Dolors Fradera Mataró. Residia a Breda.
La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 4 de la tarda, a la parròquia Santa Maria de Breda.
BRUNYOLA
Conxita Griera Echevarria
Ha mort als 97 anys. Era vídua de Joan Soler Codina i tenia cinc fills. Residia a Girona.
La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 5 de la tarda, a la parròquia de Brunyola.
FIGUERES
Maria Lily Lozano Loza
Ha mort als 72 anys. Era casada amb Miguel Rísquez Rubio i tenia quatre fills. Residia a Figueres.
La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 4 de la tarda, a la funerària Vicens de Figueres.
Marià Lorca Bard
Ha mort als 87 anys. Era vidu de Rosa Giné Bayod i tenia tres filles. Residia a Figueres.
La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 10 del matí, a la parròquia Sant Pere de Figueres.
Jesus David Morales Vasquez
Ha mort als 30 anys. Era casat amb Ashley Stephanie Millan Viviescas. Residia a Figueres.
La cerimònia se celebrarà demà dijous, a les 4 de la tarda, a la funerària Vicens de Figueres.
GIRONA
Mercè Rodríguez Collado
Ha mort als 92 anys. Era casada amb Jaume Ayach Rodó. Residia a Girona.
La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 3 de la tarda, al tanatori Mémora de Salt.
LA BISBAL D’EMPORDÀ
Jordi Comas Payet
Ha mort als 81 anys. Era casat amb Margarita Pibernat Sebastià. Residia a la Bisbal d’Empordà.
La cerimònia se celebrarà demà dijous, a les 10 del matí, a l’església del cementiri de la Bisbal d’Empordà.
LA CELLERA DE TER
Pepita Lloret Buch
Ha mort als 90 anys. Era vídua de Jordi Planas Casas. Residia a la Cellera de Ter.
La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 5 de la tarda, a la parròquia de la Cellera de Ter.
LLORÀ - SANT MARTÍ DE LLÉMENA
Jaume Margenat Casellas
Ha mort als 88 anys. Era vidu de Dolors Luque Borrego. Residia a Llorà-Sant Martí de Llémena.
La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 6 de la tarda, a la parròquia Sant Jaume de Salt.
OLOT
Pilar Maria Marichal Viñoly
Ha mort als 55 anys. Era casada amb Pere Sabido Morcillo i tenia dues filles. Residia a Olot.
La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 4 de la tarda, a la capella del cementiri municipal d’Olot.
Joan Miquel Domènech Cels
Ha mort als 72 anys. La seva parella era Montserrat Solano Rueda. Residia a Olot.
La cerimònia se celebrarà dijous, a les 11 del matí, a la capella del cementiri municipal d’Olot.
SALT
Manuel Navarro del Rio
Ha mort als 72 anys. Residia a Salt.
La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 4 de la tarda, al tanatori Mémora de Salt.
