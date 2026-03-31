Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
camí de ronda Llorettramuntana Gironaincendis GironaFundació Monapreus benzinaBàsquet Gironatemps Setmana Santa
instagramlinkedin

Necrològiques de l'1 d'abril de 2026

Consulta els obituaris d'aquest dimecres

Necrològiques

Necrològiques / DdG

Redacció

Redacció

Il·lm. Sr. Marià Lorca i Bard

Il·lm. Sr. Marià Lorca i Bard / .

Jaume Margenat Casellas

Jaume Margenat Casellas / .

Jordi Comas Payet

Jordi Comas Payet / .

Ladislav Snapek

Ladislav Snapek / .

Marià Lorca i Bard

Marià Lorca i Bard / .

Mercedes Rodríguez Collado

Mercedes Rodríguez Collado / .

BÀSCARA

Teresa Cané Soler

Ha mort als 93 anys. Era vídua de Julian Falgueras Colomer. Residia a Bàscara.

La cerimònia se celebrarà demà dijous, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Girona.

BREDA

Artur Ribas Mompió

Ha mort als 80 anys. Era casat amb Maria Dolors Fradera Mataró. Residia a Breda.

La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 4 de la tarda, a la parròquia Santa Maria de Breda.

BRUNYOLA

Conxita Griera Echevarria

Ha mort als 97 anys. Era vídua de Joan Soler Codina i tenia cinc fills. Residia a Girona.

La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 5 de la tarda, a la parròquia de Brunyola.

FIGUERES

Maria Lily Lozano Loza

Ha mort als 72 anys. Era casada amb Miguel Rísquez Rubio i tenia quatre fills. Residia a Figueres.

La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 4 de la tarda, a la funerària Vicens de Figueres.

Marià Lorca Bard

Ha mort als 87 anys. Era vidu de Rosa Giné Bayod i tenia tres filles. Residia a Figueres.

La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 10 del matí, a la parròquia Sant Pere de Figueres.

Jesus David Morales Vasquez

Ha mort als 30 anys. Era casat amb Ashley Stephanie Millan Viviescas. Residia a Figueres.

La cerimònia se celebrarà demà dijous, a les 4 de la tarda, a la funerària Vicens de Figueres.

GIRONA

Mercè Rodríguez Collado

Ha mort als 92 anys. Era casada amb Jaume Ayach Rodó. Residia a Girona.

La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 3 de la tarda, al tanatori Mémora de Salt.

LA BISBAL D’EMPORDÀ

Jordi Comas Payet

Ha mort als 81 anys. Era casat amb Margarita Pibernat Sebastià. Residia a la Bisbal d’Empordà.

La cerimònia se celebrarà demà dijous, a les 10 del matí, a l’església del cementiri de la Bisbal d’Empordà.

LA CELLERA DE TER

Pepita Lloret Buch

Ha mort als 90 anys. Era vídua de Jordi Planas Casas. Residia a la Cellera de Ter.

La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 5 de la tarda, a la parròquia de la Cellera de Ter.

LLORÀ - SANT MARTÍ DE LLÉMENA

Jaume Margenat Casellas

Ha mort als 88 anys. Era vidu de Dolors Luque Borrego. Residia a Llorà-Sant Martí de Llémena.

La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 6 de la tarda, a la parròquia Sant Jaume de Salt.

OLOT

Pilar Maria Marichal Viñoly

Ha mort als 55 anys. Era casada amb Pere Sabido Morcillo i tenia dues filles. Residia a Olot.

La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 4 de la tarda, a la capella del cementiri municipal d’Olot.

Joan Miquel Domènech Cels

Ha mort als 72 anys. La seva parella era Montserrat Solano Rueda. Residia a Olot.

La cerimònia se celebrarà dijous, a les 11 del matí, a la capella del cementiri municipal d’Olot.

SALT

Manuel Navarro del Rio

Ha mort als 72 anys. Residia a Salt.

La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 4 de la tarda, al tanatori Mémora de Salt.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents