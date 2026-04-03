Necrològiques del 4 d'abril de 2026

Consulta els obituaris d'aquest dissabte

Necrològiques

Àngel Turñé Casellas

Aquesta setmana ens ha deixat Àngel Turñé Casellas, a l’edat de 94 anys.

Fuster de professió, va ser alcalde de Cervià de Ter entre els anys 1979 i 1991, una etapa que ell sempre evocava amb orgull. La seva passió per la fusta i el seu amor pel poble van marcar profundament la seva trajectòria vital.

Quant parlava del seus anys a l’Ajuntament, destacava especialment, la tasca col·lectiva de l’equip de govern que va fer possible la compra del Monestir de Cervià i la seva rehabilitació, convertint-lo en l’actual Ajuntament, un llegat viu al servei del municipi.

Home intel·ligent, curiós i sempre disposat a aprendre, tenia una mirada plena d’experiència i una paraula que sovint es convertia en ensenyança. Coneixedor profund de cada racó de Cervià, formava part de la memòria viva del poble.

Barcelonista convençut i ferm defensor de la terra catalana, deixa una empremta discreta però profunda en tots aquells que el van conèixer.

El poble de Cervià de Ter perd avui un dels seus homes més estimats i arrelats.

Noemí Turñé

Antoni Vila Surós

Antoni Vila Surós / .

Jaume Oliver Marquès

Jaume Oliver Marquès / .

AMER

Maria Blanch Sidera

Ha mort als 86 anys. Era vídua de Joan Castañer Espuña. Residia a Amer.

La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 5 de la tarda, a la parròquia de Santa Maria d’Amer.

ANGLÈS

Paquita Farrés de Palol

Ha mort als 93 anys. Era vídua d’Enric Artigas Cairol. Residia a Anglès.

La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Miquel d’Anglès.

BANYOLES

Fina Dalmau Nou

Ha mort als 93 anys. Era vídua de Josep Fusellas Parella. Residia a Banyoles.

La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Banyoles.

BESALÚ

Vicenta Fuster Busquet

Ha mort als 73 anys. Era soltera. Residia a Besalú.

La cerimònia se celebrarà dimarts dia 7, a les 10 del matí, al monestir de Sant Pere de Besalú.

CORNELLÀ DEL TERRI

Ramon Geli Rissech

Ha mort als 79 anys. Residia a Santa Llogaia del Terri, Cornellà del Terri.

La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 10 del matí, a la parròquia de Santa Llogaia del Terri, Cornellà del Terri.

CRUÏLLES

Sandro Colbertaldo

Ha mort als 79 anys. Era casat amb Anna Maria Garcia Cantó. Residia a Cruïlles.

La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a 2/4 d’1 del migdia, al tanatori Mémora de Palafrugell.

FIGUERES

Jordi Torrent Padrosa

Ha mort als 73 anys. Residia a Figueres.

La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 12 del migdia, a la funerària Àltima de Figueres.

Maria Prats Puntil

Ha mort als 100 anys. Era vídua de Florenci Geli Reixach i tenia quatre fills. Residia a Figueres.

La cerimònia es va celebrar ahir divendres, a 2/4 d’11 del matí, a l’església parroquial de Pontós.

Isabel Izquierdo Felipe

Ha mort als 80 anys. Era casada amb Fernando i tenia dos fills. Residia a Figueres.

La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a l’1 del migdia, a la parròquia Sagrada Família de Figueres.

GIRONA

Consol Puigalràs Soler

Ha mort als 76 anys. Era casada amb Josep Colomer Costal. Residia a Girona.

La cerimònia es va celebrar ahir divendres, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Girona.

Jaume Oliver Marquès

Ha mort als 83 anys. Era vidu de Dolors Ponce Perich. Residia a Girona.

La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 4 de la tarda, al monestir de Cervià de Ter.

L’ESCALA

Anna Maria Sureda Pascual

Ha mort als 94 anys. Era vídua de Francisco Sala Sastre. Residia a l’Escala.

La cerimònia es va celebrar ahir divendres, a les 10 del matí, al tanatori de l’Escala.

LLANÇÀ

Anita Pagès Negre

Ha mort als 89 anys. Era vídua de Berto Tolsanas. Residia a Llançà.

La cerimònia se celebrarà demà diumenge, a l’1 del migdia, a la parròquia Santa Vicenç de Llançà.

LLORET DE MAR

Antonia Quintero Ramírez

Ha mort als 86 anys. Era vídua d’Idilio Moreno Contioso i tenia tres fills. Residia a Lloret de Mar.

La cerimònia es va celebrar ahir divendres, a les 12 del migdia, a la parròquia de Sant Romà de Lloret de Mar.

MASARAC

Maria Cortada Pous

Ha mort als 90 anys. Era vídua de Josep Muntalat Vilanova i tenia una filla. Residia a Masarac.

La cerimònia se celebrarà demà diumenge, a les 9 del matí, a la parròquia Santa Maria de l’Om de Masarac.

OLOT

Joan Bagó Coromina

Ha mort als 90 anys. Era casat amb Àngela Ferrés Massegú i tenia tres fills. Residia a Olot.

La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 4 de la tarda, a la capella del cementiri municipal d’Olot.

ROSES

Diego Cámara Flores

Ha mort als 80 anys. Era casat amb Bernarda Moreno Espejo. Residia a Roses.

La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a 2/4 de 4 de la tarda, al Tanatori de Roses.

SANT FELIU DE GUÍXOLS

Maria Teresa Martínez Passarrius

Ha mort als 78 anys. Era vídua de Josep Maria Tarré Bosch i tenia dos fills. Residia a Sant Feliu de Guíxols.

La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a 2/4 de 12 del migdia, al tanatori de Sant Feliu de Guíxols.

Dolores Cantero Rosales

Ha mort als 95 anys. Era vídua de Salvador Sureda Terradas i tenia dues filles. Residia a Sant Feliu de Guíxols.

La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a 2/4 de 6 de la tarda, al tanatori Àltima de Sant Feliu de Guíxols.

SANTA COLOMA DE FARNERS

Anna Maria Vázquez Sureda

Ha mort als 98 anys. Era vídua de Josep Morell Finestres i tenia dos fills. Residia a Santa Coloma de Farners.

Notícies relacionades

La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 10 del matí, a la capella del geriàtric Sant Salvador d’Horta de Santa Coloma de Farners.

