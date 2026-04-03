Necrològiques del 4 d'abril de 2026
Consulta els obituaris d'aquest dissabte
Àngel Turñé Casellas
Aquesta setmana ens ha deixat Àngel Turñé Casellas, a l’edat de 94 anys.
Fuster de professió, va ser alcalde de Cervià de Ter entre els anys 1979 i 1991, una etapa que ell sempre evocava amb orgull. La seva passió per la fusta i el seu amor pel poble van marcar profundament la seva trajectòria vital.
Quant parlava del seus anys a l’Ajuntament, destacava especialment, la tasca col·lectiva de l’equip de govern que va fer possible la compra del Monestir de Cervià i la seva rehabilitació, convertint-lo en l’actual Ajuntament, un llegat viu al servei del municipi.
Home intel·ligent, curiós i sempre disposat a aprendre, tenia una mirada plena d’experiència i una paraula que sovint es convertia en ensenyança. Coneixedor profund de cada racó de Cervià, formava part de la memòria viva del poble.
Barcelonista convençut i ferm defensor de la terra catalana, deixa una empremta discreta però profunda en tots aquells que el van conèixer.
El poble de Cervià de Ter perd avui un dels seus homes més estimats i arrelats.
Noemí Turñé
AMER
Maria Blanch Sidera
Ha mort als 86 anys. Era vídua de Joan Castañer Espuña. Residia a Amer.
La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 5 de la tarda, a la parròquia de Santa Maria d’Amer.
ANGLÈS
Paquita Farrés de Palol
Ha mort als 93 anys. Era vídua d’Enric Artigas Cairol. Residia a Anglès.
La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Miquel d’Anglès.
BANYOLES
Fina Dalmau Nou
Ha mort als 93 anys. Era vídua de Josep Fusellas Parella. Residia a Banyoles.
La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Banyoles.
BESALÚ
Vicenta Fuster Busquet
Ha mort als 73 anys. Era soltera. Residia a Besalú.
La cerimònia se celebrarà dimarts dia 7, a les 10 del matí, al monestir de Sant Pere de Besalú.
CORNELLÀ DEL TERRI
Ramon Geli Rissech
Ha mort als 79 anys. Residia a Santa Llogaia del Terri, Cornellà del Terri.
La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 10 del matí, a la parròquia de Santa Llogaia del Terri, Cornellà del Terri.
CRUÏLLES
Sandro Colbertaldo
Ha mort als 79 anys. Era casat amb Anna Maria Garcia Cantó. Residia a Cruïlles.
La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a 2/4 d’1 del migdia, al tanatori Mémora de Palafrugell.
FIGUERES
Jordi Torrent Padrosa
Ha mort als 73 anys. Residia a Figueres.
La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 12 del migdia, a la funerària Àltima de Figueres.
Maria Prats Puntil
Ha mort als 100 anys. Era vídua de Florenci Geli Reixach i tenia quatre fills. Residia a Figueres.
La cerimònia es va celebrar ahir divendres, a 2/4 d’11 del matí, a l’església parroquial de Pontós.
Isabel Izquierdo Felipe
Ha mort als 80 anys. Era casada amb Fernando i tenia dos fills. Residia a Figueres.
La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a l’1 del migdia, a la parròquia Sagrada Família de Figueres.
GIRONA
Consol Puigalràs Soler
Ha mort als 76 anys. Era casada amb Josep Colomer Costal. Residia a Girona.
La cerimònia es va celebrar ahir divendres, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Girona.
Jaume Oliver Marquès
Ha mort als 83 anys. Era vidu de Dolors Ponce Perich. Residia a Girona.
La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 4 de la tarda, al monestir de Cervià de Ter.
L’ESCALA
Anna Maria Sureda Pascual
Ha mort als 94 anys. Era vídua de Francisco Sala Sastre. Residia a l’Escala.
La cerimònia es va celebrar ahir divendres, a les 10 del matí, al tanatori de l’Escala.
LLANÇÀ
Anita Pagès Negre
Ha mort als 89 anys. Era vídua de Berto Tolsanas. Residia a Llançà.
La cerimònia se celebrarà demà diumenge, a l’1 del migdia, a la parròquia Santa Vicenç de Llançà.
LLORET DE MAR
Antonia Quintero Ramírez
Ha mort als 86 anys. Era vídua d’Idilio Moreno Contioso i tenia tres fills. Residia a Lloret de Mar.
La cerimònia es va celebrar ahir divendres, a les 12 del migdia, a la parròquia de Sant Romà de Lloret de Mar.
MASARAC
Maria Cortada Pous
Ha mort als 90 anys. Era vídua de Josep Muntalat Vilanova i tenia una filla. Residia a Masarac.
La cerimònia se celebrarà demà diumenge, a les 9 del matí, a la parròquia Santa Maria de l’Om de Masarac.
OLOT
Joan Bagó Coromina
Ha mort als 90 anys. Era casat amb Àngela Ferrés Massegú i tenia tres fills. Residia a Olot.
La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 4 de la tarda, a la capella del cementiri municipal d’Olot.
ROSES
Diego Cámara Flores
Ha mort als 80 anys. Era casat amb Bernarda Moreno Espejo. Residia a Roses.
La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a 2/4 de 4 de la tarda, al Tanatori de Roses.
SANT FELIU DE GUÍXOLS
Maria Teresa Martínez Passarrius
Ha mort als 78 anys. Era vídua de Josep Maria Tarré Bosch i tenia dos fills. Residia a Sant Feliu de Guíxols.
La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a 2/4 de 12 del migdia, al tanatori de Sant Feliu de Guíxols.
Dolores Cantero Rosales
Ha mort als 95 anys. Era vídua de Salvador Sureda Terradas i tenia dues filles. Residia a Sant Feliu de Guíxols.
La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a 2/4 de 6 de la tarda, al tanatori Àltima de Sant Feliu de Guíxols.
SANTA COLOMA DE FARNERS
Anna Maria Vázquez Sureda
Ha mort als 98 anys. Era vídua de Josep Morell Finestres i tenia dos fills. Residia a Santa Coloma de Farners.
La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 10 del matí, a la capella del geriàtric Sant Salvador d’Horta de Santa Coloma de Farners.
Subscriu-te per seguir llegint
