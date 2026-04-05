Necrològiques del 5 d'abril de 2026
BESALÚ
Vicenta Fuster Busquet
Ha mort als 73 anys. Era soltera. Residia a Besalú. La cerimònia se celebrarà dimarts dia 7, a les 10 del matí, al monestir de Sant Pere de Besalú.
GIRONA
Enric Barrull Casals
Ha mort als 94 anys. Era casat amb Maria Rosa Marull Clavero. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà dimarts, a les 11 del matí, a la Parròquia de Palau Sacosta.
LLADÓ
Concepció Roca Güell
Ha mort als 55 anys. Era casada amb Llambert Abadie Callis. Residia a Lladó. L’acte de comiat es celebrarà en la intimitat familiar.
LLANÇÀ
Anita Pagès Negre
Ha mort als 89 anys. Era vídua de Berto Tolsanas. Residia a Llançà. La cerimònia serà avui diumenge, a l’1 del migdia, a la parròquia Santa Vicenç de Llançà.
MASARAC
Maria Cortada Pous
Ha mort als 90 anys. Era vídua de Josep Muntalat Vilanova i tenia una filla. Residia a Masarac. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a les 9 del matí, a la parròquia Santa Maria de l’Om de Masarac.
SALT
Jordi Pascal Rosdevall
Ha mort als 68 anys. Residia a Salt. La cerimònia serà avui, a les 11 del matí, a la parròquia de Sant Cugat de Salt.
SANT PERE PESCADOR
Josep Cazorla i Portell
Ha mort als 76 anys. Era casat amb Margarita Capdevila Blay i tenia una filla. Residia a Sant Pere Pescador. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a les 11 del matí, a la funerària Vicens de Figueres.
TERRADELLES-VILADEMULS
Teresa Gené Ramis
Ha mort als 84 anys. Era vídua de Jaume Huguet Casadevall. Residia a Terradelles-Vilademuls. La cerimònia se celebrarà demà dilluns, a les 10 del matí, a la parròquia de Terradelles.
- La gironina Comexi bat rècord de facturació i prepara un gir en el model de negoci
- Els experts coincideixen sobre les herències: 'Surt més a compte això
- Girona: Domeny Sud es converteix en el segon barri amb més habitatges en construcció a la ciutat
- Una rave aplega unes 100 persones en una finca de les Gavarres
- Aparcar a Salt: una «odissea» per als conductors que busquen lloc cada dia
- El Quart jugarà la final del MIC per segon any seguit i el rival és l’Alabès
- Canvi de perfil dels ocupes de la ronda Ferran Puig de Girona
- Quant cobra un treballador de Bonpreu el 2026? Sou mitjà i funcions