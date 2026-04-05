Necrològiques del 5 d'abril de 2026

Consulta els obituaris d'aquest diumenge

.

. / .

BESALÚ

Vicenta Fuster Busquet

Ha mort als 73 anys. Era soltera. Residia a Besalú. La cerimònia se celebrarà dimarts dia 7, a les 10 del matí, al monestir de Sant Pere de Besalú.

GIRONA

Enric Barrull Casals

Ha mort als 94 anys. Era casat amb Maria Rosa Marull Clavero. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà dimarts, a les 11 del matí, a la Parròquia de Palau Sacosta.

LLADÓ

Concepció Roca Güell

Ha mort als 55 anys. Era casada amb Llambert Abadie Callis. Residia a Lladó. L’acte de comiat es celebrarà en la intimitat familiar.

LLANÇÀ

Anita Pagès Negre

Ha mort als 89 anys. Era vídua de Berto Tolsanas. Residia a Llançà. La cerimònia serà avui diumenge, a l’1 del migdia, a la parròquia Santa Vicenç de Llançà.

MASARAC

Maria Cortada Pous

Ha mort als 90 anys. Era vídua de Josep Muntalat Vilanova i tenia una filla. Residia a Masarac. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a les 9 del matí, a la parròquia Santa Maria de l’Om de Masarac.

SALT

Jordi Pascal Rosdevall

Ha mort als 68 anys. Residia a Salt. La cerimònia serà avui, a les 11 del matí, a la parròquia de Sant Cugat de Salt.

SANT PERE PESCADOR

Josep Cazorla i Portell

Ha mort als 76 anys. Era casat amb Margarita Capdevila Blay i tenia una filla. Residia a Sant Pere Pescador. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a les 11 del matí, a la funerària Vicens de Figueres.

TERRADELLES-VILADEMULS

Teresa Gené Ramis

Ha mort als 84 anys. Era vídua de Jaume Huguet Casadevall. Residia a Terradelles-Vilademuls. La cerimònia se celebrarà demà dilluns, a les 10 del matí, a la parròquia de Terradelles.

