Necrològiques del 6 d'abril de 2026
Consulta els obituaris d'aquest dilluns
BANYOLES
Pilar Soldevila Soler
Ha mort als 85 anys. Era vídua de Jaume Serrat Batlle. Residia a Banyoles.
La cerimònia se celebrarà demà dimarts, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Banyoles.
BESCANÓ
Emili Fortià Trias
Ha mort als 92 anys. Era vidu de Victòria Devesa Ros. Residia a Bescanó.
La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 12 del migdia, a la parròquia de l’Assumpta de Bescanó.
BESALÚ
Vicenta Fuster Busquet
Ha mort als 73 anys. Era soltera. Residia a Besalú.
La cerimònia se celebrarà demà dimarts, a les 10 del matí, al monestir de Sant Pere de Besalú.
BLANES
José Vera Chamizo
Ha mort als 78 anys. Era casat amb Maria Carmen Guarnido Aguilera. Residia a Blanes.
La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a 2/4 de 12 del migdia, a la parròquia de la Sagrada Família de Blanes.
CALDES DE MALAVELLA
Isabel Yeste Galindo
Ha mort als 88 anys. Era vídua de José Gómez Monrobé. Residia a Caldes de Malavella.
La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 11 del matí, al tanatori Mémora de Girona.
FIGUERES
Vicens Palma Fernández
Ha mort als 94 anys. Era casat amb Lourdes Muñoz Soler i tenia quatre fills. Residia a Figueres.
La cerimònia se celebrarà demà dimarts, a les 11 del matí, a la Funerària Vicens de Figueres.
GIRONA
Enric Barrull Casals
Ha mort als 94 anys. Era casat amb Maria Rosa Marull Clavero. Residia a Girona.
La cerimònia se celebrarà demà dimarts, a les 11 del matí, a la parròquia de Palau Sacosta.
Merche Molina Estartús
Ha mort als 71 anys. Residia a Girona.
La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Girona.
LLADÓ
Concepció Roca Güell
Ha mort als 55 anys. Era casada amb Llambert Abadie Callis. Residia a Lladó.
L’acte de comiat es celebrarà en la intimitat familiar.
OLOT
Gabriel García Cortada
Ha mort als 87 anys. Era casat amb Helena Sevilla Ximenez i tenia dos fills. Residia a Santa Pau.
La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 10 del matí, a la capella del cementiri municipal d’Olot.
PALAFRUGELL
Josep Giralt Garcia
Ha mort als 86 anys. Residia a Palafrugell.
La cerimònia se celebrarà demà dimarts, a 2/4 d’11 del matí, a la parròquia de Sant Martí de Palafrugell.
PEDRET I MARZÀ
Conchita Linares Campello
Ha mort als 95 anys. Era vídua de Francisco Catalán i tenia tres fills. Residia a Pedret i Marzà.
La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a 2/4 d’11 del matí, a la funerària Àltima de Figueres.
SANT FELIU DE GUÍXOLS
Ramon Llobet Pla
Ha mort als 62 anys. Tenia una filla. Residia a Sant Feliu de Guíxols.
La cerimònia se celebrarà demà dimarts, a les 10 del matí, al tanatori Àltima de Sant Feliu de Guíxols.
Felix Fernandez Rodriguez
Ha mort als 96 anys. Era vidu de Maria Gonzalez Gonzalez i tenia tres fills. Residia a Sant Feliu de Guíxols.
La cerimònia se celebrarà demà dimarts, a les 12 del migdia, al tanatori Àltima de Sant Feliu de Guíxols.
SANT FELIU DE PALLEROLS
Vicens Palma Fernández
Ha mort als 94 anys. Era casat amb Lourdes Muñoz Soler i tenia quatre fills. Residia a Figueres.
La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 11 del matí, a la sala de cerimònies de la Funerària Vicens.
TERRADELLES-VILADEMULS
Teresa Gené Ramis
Ha mort als 84 anys. Era vídua de Jaume Huguet Casadevall. Residia a Terradelles-Vilademuls.
La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 10 del matí, a la parròquia de Terradelles.
Subscriu-te per seguir llegint
- La gironina Comexi bat rècord de facturació i prepara un gir en el model de negoci
- Els experts coincideixen sobre les herències: 'Surt més a compte això
- Canvi de perfil dels ocupes de la ronda Ferran Puig de Girona
- Dos joves i una agent dels mossos salven dos dofins que havien quedat varats en una platja de Sant Feliu de Guíxols
- Quant cobra un treballador de Bonpreu el 2026? Sou mitjà i funcions
- El permís laboral de 5 dies que tenen tots els treballadors el 2026
- Necrològiques del 4 d'abril de 2026
- Girona: Domeny Sud es converteix en el segon barri amb més habitatges en construcció a la ciutat