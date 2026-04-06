Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
rave Gavarresocupes GironaMíchel Sánchezhabitatge Gironatorneig MICaparcament SaltPablo Iglesias
instagramlinkedin

Necrològiques del 6 d'abril de 2026

Consulta els obituaris d'aquest dilluns

Necrològiques

Necrològiques / DdG

Redacció

Redacció

BANYOLES

Pilar Soldevila Soler

Ha mort als 85 anys. Era vídua de Jaume Serrat Batlle. Residia a Banyoles.

La cerimònia se celebrarà demà dimarts, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Banyoles.

BESCANÓ

Emili Fortià Trias

Ha mort als 92 anys. Era vidu de Victòria Devesa Ros. Residia a Bescanó.

La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 12 del migdia, a la parròquia de l’Assumpta de Bescanó.

BESALÚ

Vicenta Fuster Busquet

Ha mort als 73 anys. Era soltera. Residia a Besalú.

La cerimònia se celebrarà demà dimarts, a les 10 del matí, al monestir de Sant Pere de Besalú.

BLANES

José Vera Chamizo

Ha mort als 78 anys. Era casat amb Maria Carmen Guarnido Aguilera. Residia a Blanes.

La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a 2/4 de 12 del migdia, a la parròquia de la Sagrada Família de Blanes.

CALDES DE MALAVELLA

Isabel Yeste Galindo

Ha mort als 88 anys. Era vídua de José Gómez Monrobé. Residia a Caldes de Malavella.

La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 11 del matí, al tanatori Mémora de Girona.

FIGUERES

Vicens Palma Fernández

Ha mort als 94 anys. Era casat amb Lourdes Muñoz Soler i tenia quatre fills. Residia a Figueres.

La cerimònia se celebrarà demà dimarts, a les 11 del matí, a la Funerària Vicens de Figueres.

GIRONA

Enric Barrull Casals

Ha mort als 94 anys. Era casat amb Maria Rosa Marull Clavero. Residia a Girona.

La cerimònia se celebrarà demà dimarts, a les 11 del matí, a la parròquia de Palau Sacosta.

Merche Molina Estartús

Ha mort als 71 anys. Residia a Girona.

La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Girona.

LLADÓ

Concepció Roca Güell

Ha mort als 55 anys. Era casada amb Llambert Abadie Callis. Residia a Lladó.

L’acte de comiat es celebrarà en la intimitat familiar.

OLOT

Gabriel García Cortada

Ha mort als 87 anys. Era casat amb Helena Sevilla Ximenez i tenia dos fills. Residia a Santa Pau.

La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 10 del matí, a la capella del cementiri municipal d’Olot.

PALAFRUGELL

Josep Giralt Garcia

Ha mort als 86 anys. Residia a Palafrugell.

La cerimònia se celebrarà demà dimarts, a 2/4 d’11 del matí, a la parròquia de Sant Martí de Palafrugell.

PEDRET I MARZÀ

Conchita Linares Campello

Ha mort als 95 anys. Era vídua de Francisco Catalán i tenia tres fills. Residia a Pedret i Marzà.

La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a 2/4 d’11 del matí, a la funerària Àltima de Figueres.

SANT FELIU DE GUÍXOLS

Ramon Llobet Pla

Ha mort als 62 anys. Tenia una filla. Residia a Sant Feliu de Guíxols.

La cerimònia se celebrarà demà dimarts, a les 10 del matí, al tanatori Àltima de Sant Feliu de Guíxols.

Felix Fernandez Rodriguez

Ha mort als 96 anys. Era vidu de Maria Gonzalez Gonzalez i tenia tres fills. Residia a Sant Feliu de Guíxols.

La cerimònia se celebrarà demà dimarts, a les 12 del migdia, al tanatori Àltima de Sant Feliu de Guíxols.

SANT FELIU DE PALLEROLS

Vicens Palma Fernández

Ha mort als 94 anys. Era casat amb Lourdes Muñoz Soler i tenia quatre fills. Residia a Figueres.

La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 11 del matí, a la sala de cerimònies de la Funerària Vicens.

TERRADELLES-VILADEMULS

Teresa Gené Ramis

Ha mort als 84 anys. Era vídua de Jaume Huguet Casadevall. Residia a Terradelles-Vilademuls.

La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 10 del matí, a la parròquia de Terradelles.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents