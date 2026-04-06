Necrològiques del 7 d'abril de 2026
Consulta els obituaris d'aquest dimarts
Banyoles
Pilar Soldevila Soler
Ha mort als 85 anys. Era vídua de Jaume Serrat Batlle. Residia a Banyoles. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Banyoles.
Besalú
Vicenta Fuster Busquet
Ha mort als 73 anys. Era soltera. Residia a Besalú. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 10 del matí, al monestir de Sant Pere de Besalú.
Blanes
Jaume Palacios i Carles
Ha mort als 77 anys. Era casat amb Maria del Carme Melchor i Carpio. Residia a Blanes. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a 2/4 de 6 de la tarda, al tanatori Mémora de Blanes.
Caldes de Malavella
Francisco Pérez Jaime
Ha mort als 75 anys. Era casat amb Encarnacion González Gala. Residia a Caldes de Malavella. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Sant Esteve de Caldes de Malavella.
Figueres
Vicens Palma Fernández
Ha mort als 94 anys. Era casat amb Lourdes Muñoz Soler i tenia quatre fills. Residia a Figueres.
La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 11 del matí, a la Funerària Vicens de Figueres.
Maria Luisa Garcia Ibañez
Ha mort als 88 anys. Tenia dues filles. Residia a Castelló d’Empúries.
La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 4 de la tarda, a la funerària Vicens de Figueres.
Girona
Enric Barrull Casals
Ha mort als 94 anys. Era casat amb Maria Rosa Marull Clavero. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 11 del matí, a la Parròquia de Palau Sacosta.
Josep Massanet Ribas
Ha mort als 93 anys. Era vidu de Montserrat Anguila Anglada i tenia dos fills. Residia a Santa Coloma de Farners.
La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a 2/4 de 7 de la tarda, a la sala de cerimònies del tanatori Mémora de Girona.
Vicente Cabello Díaz
Ha mort als 84 anys. Era vidu de Georgina Vañó Vilert. Residia a Girona.
La cerimònia se celebrarà demà dimecres, a les 12 del migdia, al Tanatori de Girona.
Montserrat Badosa Parés
Ha mort als 68 anys. Era casada amb Narcís Quintana Feliu. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà demà dimecres, a les 11 del matí, al tanatori Mémora de Girona.
La Jonquera
M.Consol González Aritje
Ha mort als 88 anys. Era vídua d’Antonio Muñoz Mallol i tenia tres fills. Residia a La Jonquera.
La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 5 de la tarda, a la sala de cerimònies de Funerària Vicens.
Olot
Melcior Casacuberta Colomer
Ha mort als 84 anys. Era casat amb Paquita Muntada Colomerç i tenia dues filles. Residia a Olot.
La cerimònia se celebrarà demà dimecres, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Cristòfor les Fonts.
Palafrugell
Josep Giralt Garcia
Ha mort als 86 anys. Residia a Palafrugell. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 2/4 d’11 del matí, a la parròquia de Sant Martí de Palafrugell.
Salt
Joaquima Puig Sala
Ha mort als 94 anys. Era vídua de Joan Planella Soy. Residia a Salt. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 5 de la tarda, a la parròquia de Sant Cugat de Salt.
Sant Feliu de Guíxols
Ramon Llobet Pla
Ha mort als 62 anys. Tenia una filla. Residia a Sant Feliu de Guíxols. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 10 del matí, al tanatori Áltima de Sant Feliu de Guíxols.
Felix Fernandez Rodriguez
Ha mort als 96 anys. Era vidu de Maria Gonzalez Gonzalez i tenia tres fills. Residia a Sant Feliu de Guíxols.
La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 12 del migdia, al tanatori Áltima de Sant Feliu de Guíxols.
Josep Alonso Alcalde
Ha mort als 78 anys. Era casat amb Fina Navarra Trias i tenia tres fills. Residia a Sant Feliu de Guíxols. La cerimònia se celebrarà demà dimecres, a les 12 del migdia, al tanatori Áltima de Sant Feliu de Guíxols.
Sant Feliu de Pallerols
Vicens Palma Fernández
Ha mort als 94 anys. Era casat amb Lourdes Muñoz Soler i tenia quatre fills. Residia a Figueres.
La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 11 del matí, a la Sala de cerimònies de Funerària Vicens.
Núria Suñol Barrera
Ha mort als 107 anys. Tenia quatre fills. Residia a Sant Feliu de Pallerols. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Feliu de Pallerols.
Mercè Jordana Alonso
Ha mort als 41 anys. Era casada amb Francesc Díaz Pujolras i tenia un fill. Residia a Sant Feliu de Pallerols. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Sant Feliu de Pallerols.
Subscriu-te per seguir llegint
