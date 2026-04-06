Necrològiques del 7 d'abril de 2026

Consulta els obituaris d'aquest dimarts

Banyoles

Pilar Soldevila Soler

Ha mort als 85 anys. Era vídua de Jaume Serrat Batlle. Residia a Banyoles. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Banyoles.

Besalú

Vicenta Fuster Busquet

Ha mort als 73 anys. Era soltera. Residia a Besalú. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 10 del matí, al monestir de Sant Pere de Besalú.

Blanes

Jaume Palacios i Carles

Ha mort als 77 anys. Era casat amb Maria del Carme Melchor i Carpio. Residia a Blanes. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a 2/4 de 6 de la tarda, al tanatori Mémora de Blanes.

Caldes de Malavella

Francisco Pérez Jaime

Ha mort als 75 anys. Era casat amb Encarnacion González Gala. Residia a Caldes de Malavella. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Sant Esteve de Caldes de Malavella.

Figueres

Vicens Palma Fernández

Ha mort als 94 anys. Era casat amb Lourdes Muñoz Soler i tenia quatre fills. Residia a Figueres.

La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 11 del matí, a la Funerària Vicens de Figueres.

Maria Luisa Garcia Ibañez

Ha mort als 88 anys. Tenia dues filles. Residia a Castelló d’Empúries.

La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 4 de la tarda, a la funerària Vicens de Figueres.

Girona

Enric Barrull Casals

Ha mort als 94 anys. Era casat amb Maria Rosa Marull Clavero. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 11 del matí, a la Parròquia de Palau Sacosta.

Josep Massanet Ribas

Ha mort als 93 anys. Era vidu de Montserrat Anguila Anglada i tenia dos fills. Residia a Santa Coloma de Farners.

La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a 2/4 de 7 de la tarda, a la sala de cerimònies del tanatori Mémora de Girona.

Vicente Cabello Díaz

Ha mort als 84 anys. Era vidu de Georgina Vañó Vilert. Residia a Girona.

La cerimònia se celebrarà demà dimecres, a les 12 del migdia, al Tanatori de Girona.

Montserrat Badosa Parés

Ha mort als 68 anys. Era casada amb Narcís Quintana Feliu. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà demà dimecres, a les 11 del matí, al tanatori Mémora de Girona.

La Jonquera

M.Consol González Aritje

Ha mort als 88 anys. Era vídua d’Antonio Muñoz Mallol i tenia tres fills. Residia a La Jonquera.

La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 5 de la tarda, a la sala de cerimònies de Funerària Vicens.

Olot

Melcior Casacuberta Colomer

Ha mort als 84 anys. Era casat amb Paquita Muntada Colomerç i tenia dues filles. Residia a Olot.

La cerimònia se celebrarà demà dimecres, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Cristòfor les Fonts.

Palafrugell

Josep Giralt Garcia

Ha mort als 86 anys. Residia a Palafrugell. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 2/4 d’11 del matí, a la parròquia de Sant Martí de Palafrugell.

Salt

Joaquima Puig Sala

Ha mort als 94 anys. Era vídua de Joan Planella Soy. Residia a Salt. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 5 de la tarda, a la parròquia de Sant Cugat de Salt.

Sant Feliu de Guíxols

Ramon Llobet Pla

Ha mort als 62 anys. Tenia una filla. Residia a Sant Feliu de Guíxols. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 10 del matí, al tanatori Áltima de Sant Feliu de Guíxols.

Felix Fernandez Rodriguez

Ha mort als 96 anys. Era vidu de Maria Gonzalez Gonzalez i tenia tres fills. Residia a Sant Feliu de Guíxols.

La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 12 del migdia, al tanatori Áltima de Sant Feliu de Guíxols.

Josep Alonso Alcalde

Ha mort als 78 anys. Era casat amb Fina Navarra Trias i tenia tres fills. Residia a Sant Feliu de Guíxols. La cerimònia se celebrarà demà dimecres, a les 12 del migdia, al tanatori Áltima de Sant Feliu de Guíxols.

Sant Feliu de Pallerols

Núria Suñol Barrera

Ha mort als 107 anys. Tenia quatre fills. Residia a Sant Feliu de Pallerols. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Feliu de Pallerols.

Ha mort als 41 anys. Era casada amb Francesc Díaz Pujolras i tenia un fill. Residia a Sant Feliu de Pallerols. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Sant Feliu de Pallerols.

