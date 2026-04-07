Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Noves zones verdes GironaComexiSubhasta caserna BlanesCuina a GironaArtemis IIBrutal pallissa a un menordesapareguda l'Estartit
instagramlinkedin

Necrològiques del 8 d'abril de 2026

Consulta els obituaris d'aquest dimecres

Necrològiques

Cadaqués

Virginia Aguilera Rojano

Ha mort als 84 anys. Era vídua de Joan Donat Salart i tenia quatre fills. Residia a Cadaqués. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 11 del matí, a la parròquia Parròquia de Santa Maria de Cadaqués.

Castelló d’Empúries

Marina Pedrali

Ha mort als 80 anys. Era vídua de Carlino Romaso i tenia quatre fills. Residia a Castelló d’Empúries. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 10 del matí, a la parròquia de Funerària Àltima de Figueres.

Figueres

Josep Ferrer Torras

Ha mort als 89 anys. Era casat amb Concepció Padrosa Sabater i tenia quatre fills. Residia a Figueres. No es farà cerimònia.

Rosa Murrolla Pujolar

Ha mort als 92 anys. Era vídua d’Esteve Cantenys Costa i tenia dos fills. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 4 de la tarda, a la parròquia Sala de Cerimònies de Funerària Vicens.

Girona

Juan Cortés Capel

Ha mort als 62 anys. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà demà dijous, a les 5 de la tarda, al tanatori Àltima de Girona.

Montserrat Badosa Parés

Ha mort als 68 anys. Era casada amb Narcís Quintana Feliu. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 11 del matí, al tanatori Mémora de Girona.

Vicente Cabello Díaz

Ha mort als 84 anys. Era vidu de Georgina Vañó Vilert. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Girona.

La Cellera de Ter

Domi Peracaula de Garriga

Ha mort als 65 anys. Residia a La Cellera de Ter. La cerimònia se celebrarà demà dijous, a 2/4 de 4 de la tarda, a la parròquia de Sant Pau de Girona.

Lloret de Mar

Josep Llirinos Arbó

Ha mort als 82 anys. Era casat amb Carmen Valls Padrosa i tenia tres fills. Residia a Lloret de Mar. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 10 del matí, a la parròquia Capella del Cementiri de Lloret de Mar.

Olot

Melcior Casacuberta Colomer

Ha mort als 84 anys. Era casat amb Paquita Muntada Colomerç i tenia dues filles. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Cristòfor les Fonts.

Pere Ferrés Gardella

Ha mort als 91 anys. Era solter. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a 3/4 de 10 del matí, a la Capella del Cementiri Municipal d’Olot.

Sant Feliu de Guíxols

Josep Alonso Alcalde

Ha mort als 78 anys. Era casat amb Fina Navarra Trias i tenia tres fills. Residia a Sant Feliu de Guíxols. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 12 del migdia, al tanatori Áltima de Sant Feliu de Guíxols.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
