Necrològiques del 8 d'abril de 2026
Consulta els obituaris d'aquest dimecres
Cadaqués
Virginia Aguilera Rojano
Ha mort als 84 anys. Era vídua de Joan Donat Salart i tenia quatre fills. Residia a Cadaqués. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 11 del matí, a la parròquia Parròquia de Santa Maria de Cadaqués.
Castelló d’Empúries
Marina Pedrali
Ha mort als 80 anys. Era vídua de Carlino Romaso i tenia quatre fills. Residia a Castelló d’Empúries. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 10 del matí, a la parròquia de Funerària Àltima de Figueres.
Figueres
Josep Ferrer Torras
Ha mort als 89 anys. Era casat amb Concepció Padrosa Sabater i tenia quatre fills. Residia a Figueres. No es farà cerimònia.
Rosa Murrolla Pujolar
Ha mort als 92 anys. Era vídua d’Esteve Cantenys Costa i tenia dos fills. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 4 de la tarda, a la parròquia Sala de Cerimònies de Funerària Vicens.
Girona
Juan Cortés Capel
Ha mort als 62 anys. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà demà dijous, a les 5 de la tarda, al tanatori Àltima de Girona.
Montserrat Badosa Parés
Ha mort als 68 anys. Era casada amb Narcís Quintana Feliu. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 11 del matí, al tanatori Mémora de Girona.
Vicente Cabello Díaz
Ha mort als 84 anys. Era vidu de Georgina Vañó Vilert. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Girona.
La Cellera de Ter
Domi Peracaula de Garriga
Ha mort als 65 anys. Residia a La Cellera de Ter. La cerimònia se celebrarà demà dijous, a 2/4 de 4 de la tarda, a la parròquia de Sant Pau de Girona.
Lloret de Mar
Josep Llirinos Arbó
Ha mort als 82 anys. Era casat amb Carmen Valls Padrosa i tenia tres fills. Residia a Lloret de Mar. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 10 del matí, a la parròquia Capella del Cementiri de Lloret de Mar.
Olot
Melcior Casacuberta Colomer
Ha mort als 84 anys. Era casat amb Paquita Muntada Colomerç i tenia dues filles. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Cristòfor les Fonts.
Pere Ferrés Gardella
Ha mort als 91 anys. Era solter. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a 3/4 de 10 del matí, a la Capella del Cementiri Municipal d’Olot.
Sant Feliu de Guíxols
Josep Alonso Alcalde
Ha mort als 78 anys. Era casat amb Fina Navarra Trias i tenia tres fills. Residia a Sant Feliu de Guíxols. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 12 del migdia, al tanatori Áltima de Sant Feliu de Guíxols.
