Necrològiques del 9 d'abril de 2026
Consulta els obituaris d'aquest dijous
Banyoles
Montserrat Juanola Vila
Ha mort als 94 anys. Era vídua amb Joaquim Roura Butiñà. Residia a Banyoles. La cerimònia se celebrarà demà divendres, a les 12 de migdia, a la parròquia de Sant Joan de les Pedreres.
Blanes
Pedro Ropero Luque
Ha mort als 90 anys. Era casat amb Guadalupe Medina Megías. Residia a Blanes. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 4 de tarda, a la parròquia de la Sagrada Família de Blanes.
Cassà de la Selva
Maria Gracia Pla Muntada
Ha mort als 80 anys. Era casada amb Joan Bernatallada Serra. Residia a Cassà de la Selva. La cerimònia se celebrarà demà divendres, a les 12 de migdia, al tanatori de Cassà de la Selva.
Castelló d’Empúries
Concepción Ostos Hens «La Concha»
Ha mort als 97 anys. Era vídua de Miguel Osuna Domínguez i tenia dos fills. Residia a Castelló d’Empúries. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 12 del migdia, a la parròquia de Santa Maria de Castelló d’Empúries.
Flaçà
Carmen Ferrer Ferrer
Ha mort als 85 anys. Era vídua. Residia a Flaçà. La cerimònia se celebrarà demà divendres, a les 4h de tarda, a la Parròquia de Sant Cebrià de Flaçà.
Girona
Juan Cortés Capel
Ha mort als 62 anys. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 5 de la tarda, al tanatori Àltima de Girona.
Jordi Gurnés Carbonell
Ha mort als 72 anys. Era casat amb Anna Maria Vergés Casas. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 4 de tarda, al tanatori de Girona.
La Cellera de Ter
Domi Peracaula de Garriga
Ha mort als 65 anys. Residia a La Cellera de Ter.
La cerimònia se celebrarà avui dijous, a 2/4 de 4 de la tarda, a la parròquia de Sant Pau de Girona.
Lloret de Mar
Francisco Sais Coll
Ha mort als 90 anys. Era casat amb Antonia Bedmar Lorente i tenia dos fills. Residia a Lloret de Mar. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 11 del matí, a la parròquia Sant Romà de Lloret de Mar.
Salt
Carmen Ramos Gómez
Ha mort als 101 anys. Era vídua amb Juan José Martínez Peralta. Residia a Salt. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 6 de tarda, al tanatori de Salt.
Sant Martí de Llémena
Joan Trias Rieradevall
Ha mort als 99 anys. Era vidu amb Pilar Sayols Vilanova. Residia a Sant Martí de Llémena. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 5 de tarda, al tanatori de Girona.
Santa Cristina d’Aro
Pere Llorca Burcet
Ha mort als 90 anys. Era vidu de Joana Solà Vilar i tenia dos fills. Residia a Santa Cristina d’Aro. La cerimònia se celebrarà demà divendres, a les 4 de la tarda, a l’oratori del tanatori Àltima de Sant Feliu de Guíxols.
Sils
Joan Riera Alou (Mas Torrent - Veïnat «La Granota»)
Ha mort als 96 anys. Era vidu d’Emília Sans Noguer i tenia tres fills. Residia a Sils. Es farà vetlla al tanatori La Selva de Santa Coloma de Farners, de 2/4 d’11 del matí a 1 del migdia.
Torroella de Montgrí
Agustín Sánchez Mellina
Ha mort als 72 anys. Era casat amb Ágeda Alonso González. Residia a Torroella de Montgrí. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 5 de tarda, al tanatori de Torroella de Montgrí.
Vilafant
Jaume Colomer Batlle
Ha mort als 90 anys. Tenia tres fills. Residia a Vilafant. La cerimònia se celebrarà dijous, a 2/4 d’1 del migdia, a la Funerària Àltima de Figueres.
Subscriu-te per seguir llegint
