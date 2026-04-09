Necrològiques del 10 d'abril de 2025
Consulta els obituaris d'aquest diumenge
Banyoles
Montserrat Juanola Vila
Ha mort als 94 anys. Era vídua amb Joaquim Roura Butiñà. Residia a Banyoles. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 12 de migdia, a la parròquia de Sant Joan de les Pedreres de Porqueres.
Blanes
María Lara Reinoso
Ha mort als 94 anys. Era vídua de Vicente Álvarez García. Residia a Blanes. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Santa Maria de Blanes.
Cassà de la Selva
Maria Gracia Pla Muntada
Ha mort als 80 anys. Era casada amb Joan Bernatallada Serra. Residia a Cassà de la Selva. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 12 de migdia, al tanatori de Cassà de la Selva.
Flaçà
Carmen Ferrer Ferrer
Ha mort als 85 anys. Era vídua. Residia a Flaçà. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 4h de tarda, a la Parròquia de Sant Cebrià de Flaçà.
Girona
Pilar Yebra Gimeno
Ha mort als 74 anys. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Santa Eugènia de Girona.
Maçanet de la Selva
Maria Gener Ridorsa (Mas Ribes)
Ha mort als 94 anys. Era vídua de Josep M. Surís Romaguera i tenia dues filles. Residia a Maçanet de la Selva. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 11 del matí, a la parròquia de Maçanet de la Selva.
Platja d’Aro
María Julián Enríquez
Ha mort als 88 anys. Era vídua de Manuel Rodríguez Pérez i tenia quatre fills. Residia a Platja d’Aro. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 12 del migdia, a l’oratori del tanatori Àltima de Sant Feliu de Guíxols.
Porqueres
Carme Angelats Turró
Ha mort als 89 anys. Era vídua de Bartomeu Capellera Masó. Residia a Porqueres. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Sant Joan de les Pedreres de Porqueres.
Riudellots de la Selva
Miquel Xifra Tauler
Ha mort als 93 anys. Era casat amb Àngelina Quintana Micaló. Residia a Riudellots de la Selva. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Sant Esteve de Riudellots de la Selva.
Sant Gregori
Angel Gómez Sánchez
Ha mort als 65 anys. Era casat amb Emilia Roura i tenia dos fills. Residia a Sant Gregori. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 4 de la tarda, al tanatori Áltima de Girona.
Santa Cristina d’Aro
Pere Llorca Burcet
Ha mort als 90 anys. Era vidu de Joana Solà Vilar i tenia dos fills. Residia a Santa Cristina d’Aro. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 4 de la tarda, a l’oratori del tanatori Àltima de Sant Feliu de Guíxols.
