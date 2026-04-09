Necrològiques del 10 d'abril de 2025

Consulta els obituaris d'aquest diumenge

Banyoles

Montserrat Juanola Vila

Ha mort als 94 anys. Era vídua amb Joaquim Roura Butiñà. Residia a Banyoles. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 12 de migdia, a la parròquia de Sant Joan de les Pedreres de Porqueres.

Blanes

María Lara Reinoso

Ha mort als 94 anys. Era vídua de Vicente Álvarez García. Residia a Blanes. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Santa Maria de Blanes.

Cassà de la Selva

Maria Gracia Pla Muntada

Ha mort als 80 anys. Era casada amb Joan Bernatallada Serra. Residia a Cassà de la Selva. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 12 de migdia, al tanatori de Cassà de la Selva.

Flaçà

Carmen Ferrer Ferrer

Ha mort als 85 anys. Era vídua. Residia a Flaçà. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 4h de tarda, a la Parròquia de Sant Cebrià de Flaçà.

Girona

Pilar Yebra Gimeno

Ha mort als 74 anys. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Santa Eugènia de Girona.

Maçanet de la Selva

Maria Gener Ridorsa (Mas Ribes)

Ha mort als 94 anys. Era vídua de Josep M. Surís Romaguera i tenia dues filles. Residia a Maçanet de la Selva. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 11 del matí, a la parròquia de Maçanet de la Selva.

Platja d’Aro

María Julián Enríquez

Ha mort als 88 anys. Era vídua de Manuel Rodríguez Pérez i tenia quatre fills. Residia a Platja d’Aro. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 12 del migdia, a l’oratori del tanatori Àltima de Sant Feliu de Guíxols.

Porqueres

Carme Angelats Turró

Ha mort als 89 anys. Era vídua de Bartomeu Capellera Masó. Residia a Porqueres. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Sant Joan de les Pedreres de Porqueres.

Riudellots de la Selva

Miquel Xifra Tauler

Ha mort als 93 anys. Era casat amb Àngelina Quintana Micaló. Residia a Riudellots de la Selva. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Sant Esteve de Riudellots de la Selva.

Sant Gregori

Angel Gómez Sánchez

Ha mort als 65 anys. Era casat amb Emilia Roura i tenia dos fills. Residia a Sant Gregori. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 4 de la tarda, al tanatori Áltima de Girona.

Santa Cristina d’Aro

Pere Llorca Burcet

Ha mort als 90 anys. Era vidu de Joana Solà Vilar i tenia dos fills. Residia a Santa Cristina d’Aro. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 4 de la tarda, a l’oratori del tanatori Àltima de Sant Feliu de Guíxols.

