Necrològiques de l'11 d'abril de 2026
Consulta els obituaris d'aquest dissabte
Banyoles
Pietat Renart Mir
Ha mort als 74 anys. Era vídua de Joan Rovirola Abulí. Residia a Banyoles. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a 2/4 de 12 del migdia, a la parròquia de Santa Maria dels Turers de Banyoles.
Cadaqués
Concepció Sala Brusés
Ha mort als 89 anys. Era vídua de Josep Hervada Xiberta i tenia cinc fills. Residia a Cadaqués. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 12 del migdia, a la parròquia de Santa Maria de Cadaqués.
Figueres
Carlos Lloveras Molinet
Ha mort als 89 anys. Era casat amb Blanca Garcia Cornago i tenia tres fills. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 4 de la tarda, a la parròquia de la Immaculada i Sant Pau de Figueres
Fornells de la Selva
Pere Salvans Roura
Ha mort als 80 anys. Era casat amb Montserrat Planas Beatriu. Residia a Fornells de la Selva. La cerimònia se celebrarà demà diumenge, a la 1 del migdia, a la parròquia de Fornells de la Selva.
Sant Feliu de Guíxols
Emilio Álvarez Rodríguez
Ha mort als 72 anys. Era casat amb Antonia Sánchez Sánchez i tenia cinc fills. Residia a Sant Feliu de Guíxols. La cerimònia serà avui dissabte, a les 12 del migdia, al tanatori de Sant Feliu de Guíxols.
Jaume Vilatje Campà
Ha mort als 68 anys. Era casat amb Maria Pilar Arbunies Pou i tenia dos fills. Residia a Sant Feliu de Guíxols. La cerimònia serà avui dissabte, a les 5 de la tarda, al tanatori Áltima de Sant Feliu de Guíxols.
Ana Valencia Muñoz
Ha mort als 83 anys. Era casada amb Antonio Pérez Cárdenas i tenia dos fills. Residia a Sant Feliu de Guíxols. La cerimònia serà demà, a 2/4 d’1 del migdia, al tanatori Áltima de Sant Feliu de Guíxols.
Olot
Beatriu Martínez Martí
Ha mort als 98 anys. Era vídua de Josep Delforn Arbós i tenia dues filles. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 4 de la tarda, a la parròquia capella del cementiri d’Olot
Santa Coloma de Farners
Victòria Turon Lladó
Ha mort als 95 anys. Era vídua de Francesc Font Serramitja i tenia tres fills. Residia a Santa Coloma de Farners. La cerimònia serà avui, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Santa Coloma de Farners.
