Necrològiques de l'11 d'abril de 2026

Consulta els obituaris d'aquest dissabte

Necrològiques / DdG

Pietat Renart Mir

Ha mort als 74 anys. Era vídua de Joan Rovirola Abulí. Residia a Banyoles. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a 2/4 de 12 del migdia, a la parròquia de Santa Maria dels Turers de Banyoles.

Cadaqués

Concepció Sala Brusés

Ha mort als 89 anys. Era vídua de Josep Hervada Xiberta i tenia cinc fills. Residia a Cadaqués. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 12 del migdia, a la parròquia de Santa Maria de Cadaqués.

Figueres

Carlos Lloveras Molinet

Ha mort als 89 anys. Era casat amb Blanca Garcia Cornago i tenia tres fills. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 4 de la tarda, a la parròquia de la Immaculada i Sant Pau de Figueres

Fornells de la Selva

Pere Salvans Roura

Ha mort als 80 anys. Era casat amb Montserrat Planas Beatriu. Residia a Fornells de la Selva. La cerimònia se celebrarà demà diumenge, a la 1 del migdia, a la parròquia de Fornells de la Selva.

Sant Feliu de Guíxols

Emilio Álvarez Rodríguez

Ha mort als 72 anys. Era casat amb Antonia Sánchez Sánchez i tenia cinc fills. Residia a Sant Feliu de Guíxols. La cerimònia serà avui dissabte, a les 12 del migdia, al tanatori de Sant Feliu de Guíxols.

Jaume Vilatje Campà

Ha mort als 68 anys. Era casat amb Maria Pilar Arbunies Pou i tenia dos fills. Residia a Sant Feliu de Guíxols. La cerimònia serà avui dissabte, a les 5 de la tarda, al tanatori Áltima de Sant Feliu de Guíxols.

Ana Valencia Muñoz

Ha mort als 83 anys. Era casada amb Antonio Pérez Cárdenas i tenia dos fills. Residia a Sant Feliu de Guíxols. La cerimònia serà demà, a 2/4 d’1 del migdia, al tanatori Áltima de Sant Feliu de Guíxols.

Olot

Beatriu Martínez Martí

Ha mort als 98 anys. Era vídua de Josep Delforn Arbós i tenia dues filles. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 4 de la tarda, a la parròquia capella del cementiri d’Olot

Santa Coloma de Farners

Victòria Turon Lladó

Ha mort als 95 anys. Era vídua de Francesc Font Serramitja i tenia tres fills. Residia a Santa Coloma de Farners. La cerimònia serà avui, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Santa Coloma de Farners.

