Necrològiques del 12 d'abril de 2026
ARBÚCIES
Maria Cortina Magem
Ha mort als 90 anys. Era soltera. Residia a Arbúcies. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a les 11 del matí, a la parròquia de Sant Quirze i Santa Julita d’Arbúcies.
AVINYONET DE PUIGVENTÓS
Pepe Molina Paniagua
Ha mort als 88 anys. Era solter i residia a Avinyonet de Puigventós. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a la 1 del migdia, a la sala de cerimònies de la funerària Vicens de Figueres.
BANYOLES
Lluís Sala Font
Ha mort als 91 anys. Era casat amb Montserrat Pi Puigmal. Residia a Banyoles. La cerimònia se celebrarà demà dilluns, a 2/4 d’1 del migdia, al tanatori Mémora de Banyoles.
BLANES
Pepita Canaleta Solanells
Ha mort als 87 anys. Era vídua de Josep Alum Dalmau. Residia a Blanes. La cerimònia se celebrarà demà dilluns, a les 10 del matí, a la parròquia de Santa Maria de Blanes.
CASSÀ DE LA SELVA
Josep Sureda Torrent
Ha mort als 84 anys. Era vidu d’Angelina Sardó Cros. Residia a Cassà de la Selva. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a les 12 del migdia, a la parròquia de Sant Martí de Cassà de la Selva.
FORNELLS DE LA SELVA
Pere Salvans Roura
Ha mort als 80 anys. Era casat amb Montserrat Planas Beatriu. Residia a Fornells de la Selva. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a la 1 del migdia, a la parròquia de Fornells de la Selva.
GIRONA
Joaquima Sabrià Figueras
Ha mort als 82 anys. Era vídua de Josep Maria Isern Presas. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà demà dilluns, a 2/4 de 7 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.
LA BISBAL D'EMPORDÀ
Narcís Torró Ponsatí
Ha mort als 89 anys. Era casat amb Maria Rosa Soler Geronès. Residia a la B isbal d’Empordà. La cerimònia se celebrarà avui diumenge a les 10 del matí, a la parròquia de la Bisbal d’Empordà.
PALAMÓS
Pilar Tabernero de Castro
Ha mort als 87 anys. Era vídua de Vicenç Subirats Miralles . Residia a Palamós. La cerimònia se celebrarà demà dilluns, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Palamós.
SANT FELIU DE GUÍXOLS
Ana Valencia Muñoz
Ha mort als 83 anys. Era casada amb Antonio Pérez Cárdenas i tenia dos fills. Residia a Sant Feliu de Guíxols. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a 2/4 d’1 del migdia, al tanatori Àltima de Sant Feliu de Guíxols.
Maria Luz Gutiérrez Espadas
Ha mort als 75 anys. Era vídua d’Antonio Herrera Herrera i tenia dues filles. Residia a Sant Feliu de Guíxols. La cerimònia se celebrarà demà dilluns, a les 10 del matí, a l’oratori del tanatori Àltima de Sant Feliu de Guíxols.
SANT JOAN LES FONTS
Francisco Ibáñez Alcaide
Ha mort als 84 anys. Era casat amb Rufina Ruiz Pareja i tenia tres fills. Residia a a Sant Joan les Fonts. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a les 10 del matí, a la capella del cementiri municipal d’Olot.
