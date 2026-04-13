Necrològiques del 13 d'abril de 2026
BANYOLES
Lluís Sala Font
Ha mort als 91 anys. Era casat amb Montserrat Pi Puigmal. Residia a Banyoles. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a 2/4 d’1 del migdia, al tanatori Mémora de Banyoles.
BLANES
Pepita Canaleta Solanells
Ha mort als 87 anys. Era vídua de Josep Alum Dalmau. Residia a Blanes. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 10 del matí, a la parròquia Santa Maria de Blanes.
FIGUERES
Maria Guixeras Bret
Ha mort als 96 anys. Era vídua de Francisco Güell Planella. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà demà dimarts, a les 4 de la tarda, a la parròquia de la Sagrada Família de Figueres.
GIRONA
Joaquima Sabrià Figueras
Ha mort als 82 anys. Era vídua de Josep Maria Isern Presas. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a 2/4 de 7 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.
L’ESCALA
Rafael Valverde Cid
Ha mort als 87 anys. Era casat amb Juana Gascón Morlan. Residia a l’Escala. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 12 del migdia, a la parròquia de Sant Pere de l’Escala.
PALAMÓS
Pilar Tabernero de Castro
Ha mort als 87 anys. Era vídua de Vicenç Subirats Miralles . Residia a Palamós. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Palamós.
SANT FELIU DE GUÍXOLS
Maria Luz Gutiérrez Espadas
Ha mort als 75 anys. Era vídua d’Antonio Herrera Herrera i tenia dues filles. Residia a Sant Feliu de Guíxols. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 10 del matí, a l’oratori del tanatori Àltima de Sant Feliu de Guíxols.
SILS
Germiniano Romero Medel
Ha mort als 92 anys. Era casat amb Antonia Núñez Sánchez i tenia dos fills. Residia a Sils. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a 2/4 de 7 de la tarda, a la sala de cerimònies del tanatori Mémora de Salt.
- Els turistes que arriben a l'aeroport de Girona tenen dificultats per arribar a destí per la manca de connexions
- Bones notícies si ets pensionista: pots reclamar fins a 4.000 euros a Hisenda si compleixes aquests requisits
- Mor la conductora d’un turisme en un xoc frontal amb un camió a l’N-260 a Maià de Montcal
- El Col·lectiu de Crítics perdrà la gestió del cinema Truffaut després de més de 25 anys
- Balliu, de Caldes de Malavella al món: una empresa familiar que ha convertit la durabilitat del mobiliari exterior en marca pròpia
- El xafastre ripollès
- El palamosí Tomàs Brull: de pescador a xef privat de La Cala Navega
- Els emblemàtics cavallets de la plaça del Mercat es jubilen