Necrològiques del 13 d'abril de 2026

Consulta els obituaris d'aquest dilluns

Redacció

Redacció

BANYOLES

Lluís Sala Font

Ha mort als 91 anys. Era casat amb Montserrat Pi Puigmal. Residia a Banyoles. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a 2/4 d’1 del migdia, al tanatori Mémora de Banyoles.

BLANES

Pepita Canaleta Solanells

Ha mort als 87 anys. Era vídua de Josep Alum Dalmau. Residia a Blanes. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 10 del matí, a la parròquia Santa Maria de Blanes.

FIGUERES

Maria Guixeras Bret

Ha mort als 96 anys. Era vídua de Francisco Güell Planella. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà demà dimarts, a les 4 de la tarda, a la parròquia de la Sagrada Família de Figueres.

GIRONA

Joaquima Sabrià Figueras

Ha mort als 82 anys. Era vídua de Josep Maria Isern Presas. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a 2/4 de 7 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.

L’ESCALA

Rafael Valverde Cid

Ha mort als 87 anys. Era casat amb Juana Gascón Morlan. Residia a l’Escala. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 12 del migdia, a la parròquia de Sant Pere de l’Escala.

PALAMÓS

Pilar Tabernero de Castro

Ha mort als 87 anys. Era vídua de Vicenç Subirats Miralles . Residia a Palamós. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Palamós.

SANT FELIU DE GUÍXOLS

Maria Luz Gutiérrez Espadas

Ha mort als 75 anys. Era vídua d’Antonio Herrera Herrera i tenia dues filles. Residia a Sant Feliu de Guíxols. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 10 del matí, a l’oratori del tanatori Àltima de Sant Feliu de Guíxols.

SILS

Germiniano Romero Medel

Ha mort als 92 anys. Era casat amb Antonia Núñez Sánchez i tenia dos fills. Residia a Sils. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a 2/4 de 7 de la tarda, a la sala de cerimònies del tanatori Mémora de Salt.

