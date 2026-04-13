Necrològiques del 14 d'abril de 2026
Consulta els obituaris d'aquest dimarts.
Besalú
Joan Domènech Juanola
Ha mort als 80 anys. Era solter. Residia a Besalú. La cerimònia se celebrarà dimarts, a les 11 del matí, al tanatori Mémora de Girona.
Figueres
Maria Guixeras Bret
Ha mort als 96 anys. Era vídua de Francisco Güell Planella. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà dimarts, a les 4 de la tarda, a la parròquia de la Sagrada Família de Figueres.
Girona
Agueda Reina Valcarcel
Ha mort als 91 anys. Era vídua de José Gutiérrez Cambras. Residia a Barcelona. La cerimònia se celebrarà dimecres, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Girona.
La Jonquera
Dolores Castaño Sánchez
Ha mort als 90 anys. Era vídua de Miguel Castaño Aguilar i tenia sis fills. Residia a La Jonquera. La cerimònia se celebrarà dimarts, a les 11 del matí, a la parròquia Santa Maria de la Jonquera.
Mollet de Peralada
Anna Planas Barris
Ha mort als 95 anys. Era casada amb Pere Vilanova Reixach i tenia un fill. Residia a Mollet de Peralada. La cerimònia se celebrarà dimarts, a les 10 del matí, a la parròquia Sant Cebrià.
Ordis
Encarnació Gimbernat Camps · «Xon»
Ha mort als 71 anys. Tenia tres fills. Residia a Ordis. La cerimònia se celebrarà dimarts, a les 6 de la tarda, a la Funerària Vicens de Figueres.
Palamós
Miquel Mir Amagat
Ha mort als 80 anys. Era casat amb Mari Roa Jiménez. Residia a Palamós. La cerimònia se celebrarà dimarts, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Santa Maria del Mar de Palamós.
Palau Sator
Ernest Homs Dalmau
Ha mort als 88 anys. Era casat amb Maria Lluïsa Domènech Roca. Residia a Palau Sator. La cerimònia se celebrarà dimarts, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Palau Sator.
Quart
Clara Pardo Mirón
Ha mort als 92 anys. Era vídua de Francesc Duran Serarols. Residia a Quart. La cerimònia se celebrarà dimarts, a les 5 de la tarda, a la parròquia de Quart.
Sant Climent de Sescebes
Roser Gusó Geli
Ha mort als 87 anys. Era casada amb Ronald Saget Rigau i tenia una filla. Residia a Sant Climent de Sescebes. La cerimònia se celebrarà dimecres, a les 11 del matí, a la Funerària Vicens de Figueres.
Sant Feliu de Guíxols
Esperança Gómez Sánchez
Ha mort als 86 anys. Era vídua de Joan Saló Planas. Residia a Sant Feliu de Guíxols. La cerimònia se celebrarà dimarts, a les 12 del migdia, al tanatori Sant Feliu de Guíxols.
Manuel Cuesta Mancilla
Ha mort als 82 anys. Era casat amb Maria Rosa Egea Nicolas i tenia tres fills. Residia a Sant Feliu de Guíxols. La cerimònia se celebrarà dimarts, a les 4 de la tarda, al tanatori Sant Feliu de Guíxols.
Sant Feliu de Pallerols
Teia Boada Font
Ha mort als 57 anys. Era casada amb Joan Gelabert Àvila i tenia dos fills. Residia a Sant Feliu de Pallerols. La cerimònia se celebrarà dimecres, a les 11 del matí, a la parròquia de Sant Feliu de Pallerols.
Vilabertran
Maria Bolasell Casanovas
Ha mort als 103 anys. Era vídua de Josep Maria Corominas Pairó i tenia dos fills. Residia a Vilabertran. La cerimònia se celebrarà dimarts, a les 12 del migdia, a la parròquia Santa Maria de Vilabertran.
Vilafant
Manuel Haro Camacho
Ha mort als 85 anys. Era casat amb Ana Maria Medicina Sanchez i tenia dos fills. Residia a Vilafant. La cerimònia se celebrarà dimarts, a les 5 de la tarda, a la Funerària Vicens de Figueres.
Subscriu-te per seguir llegint
- «El meu pare era el capellà i la meva mare cantava a la coral»
- Aquest és el passeig marítim més bonic de Catalunya segons National Geographic
- Bones notícies si ets pensionista: pots reclamar fins a 4.000 euros a Hisenda si compleixes aquests requisits
- El palamosí Tomàs Brull: de pescador a xef privat de La Cala Navega
- Can Pau: un petit negoci que planta cara des de fa 50 anys
- El TSJC tomba el recurs de Palamós per cobrar als veïns el cost de les obres de la Fosca
- Els emblemàtics cavallets de la plaça del Mercat es jubilen
- Educació envia un correu a les famílies amb el sou que cobraran els professors: 39.700 euros anuals a primària i 44.500 a secundària