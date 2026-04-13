Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
pavelló de Fontajauhospital Truetajudici Jordi PujolSpar Gironacinema Truffauthabitatge Girona
instagramlinkedin

Necrològiques del 14 d'abril de 2026

Consulta els obituaris d'aquest dimarts.

Necrològiques

Necrològiques / DdG

Redacció

Redacció

Girona

Besalú

Joan Domènech Juanola

Ha mort als 80 anys. Era solter. Residia a Besalú. La cerimònia se celebrarà dimarts, a les 11 del matí, al tanatori Mémora de Girona.

Figueres

Maria Guixeras Bret

Ha mort als 96 anys. Era vídua de Francisco Güell Planella. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà dimarts, a les 4 de la tarda, a la parròquia de la Sagrada Família de Figueres.

Girona

Agueda Reina Valcarcel

Ha mort als 91 anys. Era vídua de José Gutiérrez Cambras. Residia a Barcelona. La cerimònia se celebrarà dimecres, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Girona.

La Jonquera

Dolores Castaño Sánchez

Ha mort als 90 anys. Era vídua de Miguel Castaño Aguilar i tenia sis fills. Residia a La Jonquera. La cerimònia se celebrarà dimarts, a les 11 del matí, a la parròquia Santa Maria de la Jonquera.

Mollet de Peralada

Anna Planas Barris

Ha mort als 95 anys. Era casada amb Pere Vilanova Reixach i tenia un fill. Residia a Mollet de Peralada. La cerimònia se celebrarà dimarts, a les 10 del matí, a la parròquia Sant Cebrià.

Ordis

Encarnació Gimbernat Camps · «Xon»

Ha mort als 71 anys. Tenia tres fills. Residia a Ordis. La cerimònia se celebrarà dimarts, a les 6 de la tarda, a la Funerària Vicens de Figueres.

Palamós

Miquel Mir Amagat

Ha mort als 80 anys. Era casat amb Mari Roa Jiménez. Residia a Palamós. La cerimònia se celebrarà dimarts, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Santa Maria del Mar de Palamós.

Palau Sator

Ernest Homs Dalmau

Ha mort als 88 anys. Era casat amb Maria Lluïsa Domènech Roca. Residia a Palau Sator. La cerimònia se celebrarà dimarts, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Palau Sator.

Quart

Clara Pardo Mirón

Ha mort als 92 anys. Era vídua de Francesc Duran Serarols. Residia a Quart. La cerimònia se celebrarà dimarts, a les 5 de la tarda, a la parròquia de Quart.

Sant Climent de Sescebes

Roser Gusó Geli

Ha mort als 87 anys. Era casada amb Ronald Saget Rigau i tenia una filla. Residia a Sant Climent de Sescebes. La cerimònia se celebrarà dimecres, a les 11 del matí, a la Funerària Vicens de Figueres.

Sant Feliu de Guíxols

Esperança Gómez Sánchez

Ha mort als 86 anys. Era vídua de Joan Saló Planas. Residia a Sant Feliu de Guíxols. La cerimònia se celebrarà dimarts, a les 12 del migdia, al tanatori Sant Feliu de Guíxols.

Manuel Cuesta Mancilla

Ha mort als 82 anys. Era casat amb Maria Rosa Egea Nicolas i tenia tres fills. Residia a Sant Feliu de Guíxols. La cerimònia se celebrarà dimarts, a les 4 de la tarda, al tanatori Sant Feliu de Guíxols.

Sant Feliu de Pallerols

Teia Boada Font

Ha mort als 57 anys. Era casada amb Joan Gelabert Àvila i tenia dos fills. Residia a Sant Feliu de Pallerols. La cerimònia se celebrarà dimecres, a les 11 del matí, a la parròquia de Sant Feliu de Pallerols.

Vilabertran

Maria Bolasell Casanovas

Ha mort als 103 anys. Era vídua de Josep Maria Corominas Pairó i tenia dos fills. Residia a Vilabertran. La cerimònia se celebrarà dimarts, a les 12 del migdia, a la parròquia Santa Maria de Vilabertran.

Vilafant

Manuel Haro Camacho

Ha mort als 85 anys. Era casat amb Ana Maria Medicina Sanchez i tenia dos fills. Residia a Vilafant. La cerimònia se celebrarà dimarts, a les 5 de la tarda, a la Funerària Vicens de Figueres.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents