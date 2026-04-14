Necrològiques del 15 d'abril de 2026
Consulta els obituaris d'aquest dimecres.
Anglès
Dolors Serra Cullell
Ha mort als 83 anys. Era casada amb Joan Pèlach Carandell. Residia a Anglès. La cerimònia se celebrarà dimecres, a les 5 de la tarda, a la parròquia de Sant Miquel d’Anglès.
Caldes de Malavella
Valeriano Jiménez Barquita
Ha mort als 87 anys. Era casat amb Carmen Jara Verdugo. Residia a Caldes de Malavella. La cerimònia se celebrarà dimecres, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Girona.
Girona
Agueda Reina Valcarcel
Ha mort als 91 anys. Era vídua de José Gutiérrez Cambras. Residia a Barcelona. La cerimònia serà dimecres, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Girona.
Pau Gultresa Puig
Ha mort als 86 anys. Era casat amb Montse Terme. Residia a Amer.
Guadalupe Recio Merino
Ha mort als 91 anys. Era vídua de Joan Valencia Franco. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà demà dijous, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Girona.
Olot
Maria Neus Compte Masmitjà
Ha mort als 74 anys. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà dimecres, a les 11 del matí, a la capella del cementiri municipal d’Olot.
Manuela Díaz Amores
Ha mort als 88 anys. Era vídua de Xavier Muñoz Carrascosa i tenia tres filles. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà dimecres, a les 2/4 de 5 de la tarda, a la capella del cementiri municipal d’Olot.
Platja d’Aro
Neus Gual Escubedo
Ha mort als 56 anys. Tenia dos fills. Residia a Platja d’Aro. La cerimònia se celebrarà dimecres, a les 12 del migdia, a l’oratori del tanatori de Sant Feliu de Guíxols.
Salt
Victorio Barreales Baños
Ha mort als 79 anys. Era casat amb Maria Jesús Dávila Gonzalez. Residia a Salt. La cerimònia se celebrarà dimecres, a les 3 de la tarda, al tanatori Mémora de Salt.
Sant Climent de Sescebes
Roser Gusó Geli
Ha mort als 87 anys. Era casada amb Ronald Saget Rigau i tenia una filla. Residia a Sant Climent de Sescebes. La cerimònia se celebrarà dimecres, a les 11 del matí, a la Funerària Vicens de Figueres.
Sant Feliu de Pallerols
Teia Boada Font
Ha mort als 57 anys. Era casada amb Joan Gelabert Àvila i tenia dos fills. Residia a Sant Feliu de Pallerols. La cerimònia se celebrarà dimecres, a les 11 del matí, a la parròquia de Sant Feliu de Pallerols.
Vidreres
Maria Rosa Gascons Llinàs
Ha mort als 75 anys. Era vídua de Martirià Serra Roca. Residia a Vidreres. La cerimònia se celebrarà dimecres, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Vidreres.
