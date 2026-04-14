Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
PSCJoan VilaFimagSpar Gironacinema TruffautExpojoveSant Jordi
instagramlinkedin

Necrològiques del 15 d'abril de 2026

Consulta els obituaris d'aquest dimecres.

Necrològiques

Necrològiques / DdG

Redacció

Redacció

Girona

Anglès

Dolors Serra Cullell

Ha mort als 83 anys. Era casada amb Joan Pèlach Carandell. Residia a Anglès. La cerimònia se celebrarà dimecres, a les 5 de la tarda, a la parròquia de Sant Miquel d’Anglès.

Caldes de Malavella

Valeriano Jiménez Barquita

Ha mort als 87 anys. Era casat amb Carmen Jara Verdugo. Residia a Caldes de Malavella. La cerimònia se celebrarà dimecres, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Girona.

Girona

Agueda Reina Valcarcel

Ha mort als 91 anys. Era vídua de José Gutiérrez Cambras. Residia a Barcelona. La cerimònia serà dimecres, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Girona.

Pau Gultresa Puig

Ha mort als 86 anys. Era casat amb Montse Terme. Residia a Amer.

Guadalupe Recio Merino

Ha mort als 91 anys. Era vídua de Joan Valencia Franco. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà demà dijous, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Girona.

Olot

Maria Neus Compte Masmitjà

Ha mort als 74 anys. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà dimecres, a les 11 del matí, a la capella del cementiri municipal d’Olot.

Manuela Díaz Amores

Ha mort als 88 anys. Era vídua de Xavier Muñoz Carrascosa i tenia tres filles. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà dimecres, a les 2/4 de 5 de la tarda, a la capella del cementiri municipal d’Olot.

Platja d’Aro

Neus Gual Escubedo

Ha mort als 56 anys. Tenia dos fills. Residia a Platja d’Aro. La cerimònia se celebrarà dimecres, a les 12 del migdia, a l’oratori del tanatori de Sant Feliu de Guíxols.

Salt

Victorio Barreales Baños

Ha mort als 79 anys. Era casat amb Maria Jesús Dávila Gonzalez. Residia a Salt. La cerimònia se celebrarà dimecres, a les 3 de la tarda, al tanatori Mémora de Salt.

Sant Climent de Sescebes

Roser Gusó Geli

Ha mort als 87 anys. Era casada amb Ronald Saget Rigau i tenia una filla. Residia a Sant Climent de Sescebes. La cerimònia se celebrarà dimecres, a les 11 del matí, a la Funerària Vicens de Figueres.

Sant Feliu de Pallerols

Teia Boada Font

Ha mort als 57 anys. Era casada amb Joan Gelabert Àvila i tenia dos fills. Residia a Sant Feliu de Pallerols. La cerimònia se celebrarà dimecres, a les 11 del matí, a la parròquia de Sant Feliu de Pallerols.

Vidreres

Maria Rosa Gascons Llinàs

Ha mort als 75 anys. Era vídua de Martirià Serra Roca. Residia a Vidreres. La cerimònia se celebrarà dimecres, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Vidreres.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents