Necrològiques del 17 d'abril de 2026
BEGUR
Teresa Cuadrado Guardiola
Ha mort als 89 anys. Era soltera. Residia a Begur. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 3 de la tarda, al tanatori Mémora de Palafrugell.
CAMÓS
Encarni López Fortis
Ha mort als 67 anys. Era casada amb Miguel del Cid Lorca. Residia a Camós. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 1/4 de 5 de la tarda, a la parròquia de Sant Vicenç de Camós.
FIGUERES
Rodolfo Márquez Morgade
Ha mort als 91 anys. Era vidu d’Emília Gazules Casademont i tenia quatre fills. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Pere de Figueres.
GIRONA
Lluís Coma Garnatxe
Ha mort als 85 anys. Era casat amb Margarita Camps Rigall. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 2/4 de 7 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.
LA BISBAL D’EMPORDÀ
Carme Alabau Xifra
Ha mort als 88 anys. Era vídua de Miquel Puig Janoher. Residia a la Bisbal d’Empordà. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 4 de la tarda, a la parròquia de la Bisbal d’Empordà.
LLORET DE MAR
Àngel Gimeno Andreu
Ha mort als 101 anys. Tenia tres filles. Residia a Lloret de Mar. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 12:00 del migdia, a la parròquia Sant Romà de Lloret de Mar.
OLOT
Maria Pilar Monsó Gallart
«Religiosa»
Ha mort als 88 anys. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 5 de la tarda, a la Residència de Santa Maria del Tura d’Olot.
PERALADA
Antonio Calvet Rios
Ha mort als 71 anys. Era casat amb Victoria Forment Cots i tenia dos fills. Residia a Peralada. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 5 de la tarda, a la funerària Vicens de Figueres.
PLATJA D’ARO
Francisco Ramírez Gualda
Ha mort als 76 anys. Era casat amb Teresa Alguacil Fontanella i tenia tres fills. Residia a Platja d’Aro. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 12:00 del migdia, a l’Oratori Tanatori Altima de Sant Feliu de Guíxols.
