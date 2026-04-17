Necrològiques del 18 d'abril de 2026
CASSÀ DE LA SELVA
Amparo Pacheco Pérez
«Juana»
Ha mort als 89 anys. Era vídua de Félix Fernández Calero. Residia a Cassà de la Selva. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 11 del matí, al tanatori Mémora de Girona.
CASTELLÓ D’EMPÚRIES
Martina Buscarons Pastells
Ha mort als 96 anys. Era soltera. Residia a Castelló d’Empúries. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 4 de la tarda, a la parròquia Santa Maria de Castelló d’Empúries.
GIRONA
Isabel Moreno Sabater
Ha mort als 74 anys. Era casada amb Joan Salarich Pujolràs. Residia a Girona. La cerimònia serà avui, a 2/4 d’1 del migdia, al tanatori Mémora de Girona.
LA VALL DE BIANYA
Isidre Planagumà Vilalta
Ha mort als 91 anys. Era solter. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 4 de la tarda, a la parròquia capella del cementiri municipal d’Olot.
LLORET DE MAR
Anna Torras Curcoll
Ha mort als 99 anys. Era vídua de Joan Gallart Sais i tenia quatre fills. Residia a Lloret de Mar. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 12 del migdia, a la parròquia de Sant Romà de Lloret de Mar.
MONT-RAS
Catalina Zamora Franco
Ha mort als 83 anys. Era vídua de Magí Ferrer Plaja. Residia a Mont-ras. La cerimònia se celebrarà dissabte, a 2/4 de 4 de la tarda, al tanatori Mémora de Palafrugell.
PALAU SAVERDERA
Julio José Mata Ramon
Ha mort als 84 anys. Era casat amb Mª Asunción Molinet de Genover i tenia quatre fills. Residia a Palau Saverdera. La cerimònia se celebrarà demà diumenge, a les 4 de la tarda, a la parròquia La Immaculada de Palau Saverdera.
SANT HILARI SACALM
David Molina Miranda
Ha mort als 44 anys. Era solter. Residia a Sant Hilari Sacalm. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a 2/4 de 12 del matí, al tanatori Mémora de Salt.
SANTA COLOMA DE FARNERS
Rosario Márquez Díaz
Ha mort als 83 anys. Era casada amb José María Raya Torralbo i tenia cinc fills. Residia a Santa Coloma de Farners. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 5 de la tarda, a la parròquia de Santa Coloma de Farners.
VENTALLÓ
Vicenç Burch Coma
Ha mort als 76 anys. Era solter. Residia a Ventalló. La cerimònia se celebrarà demà diumenge, a les 6 de la tarda, a la parròquia Viladamat.
- Els Mossos informen al jutjat dels crims de Susqueda que no poden acabar la investigació perquè el pantà té massa aigua
- Orriols, a Illa: “Gràcies pels pressupostos i per haver desarticulat el PSC a Ripoll; ha sigut una jugada mestra”
- Citen a declarar tres persones per penjar cartells i estelades a Sant Martí Vell
- La Sala del Cel de Girona tanca com a protesta: “La legalitat s’ha d’aplicar igual per a tothom”
- La Seguretat Social es posa seriosa: obliga a tornar la pensió als jubilats que facin això
- Un local de Girona tornarà a aixecar la persiana després de 9 anys tancat
- Més de 12.000 llars de Girona pagaran més per les escombraries el 2026, mentre que a 35.550 els baixarà la taxa
- Una de cada tres multes de Trànsit a les comarques de Girona no es paga per la via ordinària