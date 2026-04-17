Necrològiques del 18 d'abril de 2026

Consulta els obituaris d'aquest dissabte

CASSÀ DE LA SELVA

Amparo Pacheco Pérez

«Juana»

Ha mort als 89 anys. Era vídua de Félix Fernández Calero. Residia a Cassà de la Selva. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 11 del matí, al tanatori Mémora de Girona.

CASTELLÓ D’EMPÚRIES

Martina Buscarons Pastells

Ha mort als 96 anys. Era soltera. Residia a Castelló d’Empúries. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 4 de la tarda, a la parròquia Santa Maria de Castelló d’Empúries.

GIRONA

Isabel Moreno Sabater

Ha mort als 74 anys. Era casada amb Joan Salarich Pujolràs. Residia a Girona. La cerimònia serà avui, a 2/4 d’1 del migdia, al tanatori Mémora de Girona.

LA VALL DE BIANYA

Isidre Planagumà Vilalta

Ha mort als 91 anys. Era solter. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 4 de la tarda, a la parròquia capella del cementiri municipal d’Olot.

LLORET DE MAR

Anna Torras Curcoll

Ha mort als 99 anys. Era vídua de Joan Gallart Sais i tenia quatre fills. Residia a Lloret de Mar. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 12 del migdia, a la parròquia de Sant Romà de Lloret de Mar.

MONT-RAS

Catalina Zamora Franco

Ha mort als 83 anys. Era vídua de Magí Ferrer Plaja. Residia a Mont-ras. La cerimònia se celebrarà dissabte, a 2/4 de 4 de la tarda, al tanatori Mémora de Palafrugell.

PALAU SAVERDERA

Julio José Mata Ramon

Ha mort als 84 anys. Era casat amb Mª Asunción Molinet de Genover i tenia quatre fills. Residia a Palau Saverdera. La cerimònia se celebrarà demà diumenge, a les 4 de la tarda, a la parròquia La Immaculada de Palau Saverdera.

SANT HILARI SACALM

David Molina Miranda

Ha mort als 44 anys. Era solter. Residia a Sant Hilari Sacalm. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a 2/4 de 12 del matí, al tanatori Mémora de Salt.

SANTA COLOMA DE FARNERS

Rosario Márquez Díaz

Ha mort als 83 anys. Era casada amb José María Raya Torralbo i tenia cinc fills. Residia a Santa Coloma de Farners. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 5 de la tarda, a la parròquia de Santa Coloma de Farners.

VENTALLÓ

Vicenç Burch Coma

Ha mort als 76 anys. Era solter. Residia a Ventalló. La cerimònia se celebrarà demà diumenge, a les 6 de la tarda, a la parròquia Viladamat.

