Necrològiques del 19 d'abril de 2026

Consulta els obituaris d'aquest diumenge

BANYOLES

Maria Coll Bosch

Ha mort als 93 anys. Era vídua de Joan Mercader Costa. Residia a Banyoles. La cerimònia se celebrarà demà dilluns, a les 12 del migdia, al Tanatori de Banyoles.

CASSÀ DE LA SELVA

Josep Casadevall Mallorquí

Ha mort als 91 anys. Era vidu de Laura Barneda Serra. Residia a Cassà de la Selva. La cerimònia se celebrarà demà dilluns, a les 12 del migdia, al Tanatori de Cassà de la Selva.

CASTELLÓ D'EMPÚRIES

Clara Quintana Vilanova

Ha mort als 90 anys. Era vídua d’Antonio Rubio Quesada i tenia quatre fills. Residia a Castelló d’Empúries. La cerimònia se celebrarà demà dilluns, a les 12 del migdia, a la Sala de cerimònies de Funerària Altima de Figueres.

GIRONA

Cosme Dalmau Vidal

Ha mort als 89 anys. Era casat amb Maria Teresa Cabanas Gascons. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a 2/4 d’1 del migdia, al Tanatori de Girona.

Maria Soles Mercader

Ha mort als 98 anys. Era vídua d’Ernest Bosch Llandrich. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà demà dilluns, a les 11 del matí, al Tanatori de Girona.

Joan Puig Quintana

Ha mort als 92 anys. Era vidu de Maria Rosa Serra Bauxell. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a les 10 del matí, al Tanatori de Salt.

LLANÇÀ

Eloina Vaquero Vicente

Ha mort als 88 anys. Era vídua de Perfecto Benito i tenia una filla. Residia a Llançà. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a 1/4 d’1 del migdia, a la sala de cerimònies de Funerària Altima de Llançà.

OLOT

Mn. Salvador Batalla Gardella

Ha mort als 90 anys. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà demà dilluns, a les 11 del matí, a la Basílica Parroquial de Sant Esteve d’Olot.

PALAU SAVERDERA

Julio José Mata Ramon «Comandante De Oficinas Militares»

Ha mort als 84 anys. Era casat amb Mª Asunción Molinet de Genover i tenia quatre fills. Residia a Palau Saverdera. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a les 4 de la tarda, a la parròquia La Immaculadade Palau Saverdera.

SANT FELIU DE GUÍXOLS

Andrés Espadas de Prado

Ha mort als 94 anys. Era vidu de Josefa Porcel Requena. Residia a Platja d’Aro. La cerimònia se celebrarà demà dilluns, a les 4 de la tarda, a l’Oratori del Tanatori de Sant Feliu de Guíxols.

SANT PERE PESCADOR

Salvador Comas Muixach

Ha mort als 74 anys. Era casat amb Pilar Navarro Casellas i tenia dos fills. Residia a Sant Pere Pescador. La cerimònia se celebrarà demà dilluns, a la 1 del migdia, a la parròquia de Sant Pere Pescador.

TORROELLA DE MONTGRÍ

Catalina Sureda Mulà

Ha mort als 96 anys. Era vídua d’Agustí Pagés Martí. Residia a Torroella de Montgrí. La cerimònia se celebrarà demà dilluns, a les 6 de la tarda, a la parròquia de Sant Genís.

VENTALLÓ

Vicenç Burch Coma

Ha mort als 76 anys. Era solter. Residia a Ventalló. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a les 6 de la tarda, a la parròquia Viladamat.

