Necrològiques del 19 d'abril de 2026
Consulta els obituaris d'aquest diumenge
BANYOLES
Maria Coll Bosch
Ha mort als 93 anys. Era vídua de Joan Mercader Costa. Residia a Banyoles. La cerimònia se celebrarà demà dilluns, a les 12 del migdia, al Tanatori de Banyoles.
CASSÀ DE LA SELVA
Josep Casadevall Mallorquí
Ha mort als 91 anys. Era vidu de Laura Barneda Serra. Residia a Cassà de la Selva. La cerimònia se celebrarà demà dilluns, a les 12 del migdia, al Tanatori de Cassà de la Selva.
CASTELLÓ D'EMPÚRIES
Clara Quintana Vilanova
Ha mort als 90 anys. Era vídua d’Antonio Rubio Quesada i tenia quatre fills. Residia a Castelló d’Empúries. La cerimònia se celebrarà demà dilluns, a les 12 del migdia, a la Sala de cerimònies de Funerària Altima de Figueres.
GIRONA
Cosme Dalmau Vidal
Ha mort als 89 anys. Era casat amb Maria Teresa Cabanas Gascons. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a 2/4 d’1 del migdia, al Tanatori de Girona.
Maria Soles Mercader
Ha mort als 98 anys. Era vídua d’Ernest Bosch Llandrich. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà demà dilluns, a les 11 del matí, al Tanatori de Girona.
Joan Puig Quintana
Ha mort als 92 anys. Era vidu de Maria Rosa Serra Bauxell. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a les 10 del matí, al Tanatori de Salt.
LLANÇÀ
Eloina Vaquero Vicente
Ha mort als 88 anys. Era vídua de Perfecto Benito i tenia una filla. Residia a Llançà. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a 1/4 d’1 del migdia, a la sala de cerimònies de Funerària Altima de Llançà.
OLOT
Mn. Salvador Batalla Gardella
Ha mort als 90 anys. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà demà dilluns, a les 11 del matí, a la Basílica Parroquial de Sant Esteve d’Olot.
PALAU SAVERDERA
Julio José Mata Ramon «Comandante De Oficinas Militares»
Ha mort als 84 anys. Era casat amb Mª Asunción Molinet de Genover i tenia quatre fills. Residia a Palau Saverdera. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a les 4 de la tarda, a la parròquia La Immaculadade Palau Saverdera.
SANT FELIU DE GUÍXOLS
Andrés Espadas de Prado
Ha mort als 94 anys. Era vidu de Josefa Porcel Requena. Residia a Platja d’Aro. La cerimònia se celebrarà demà dilluns, a les 4 de la tarda, a l’Oratori del Tanatori de Sant Feliu de Guíxols.
SANT PERE PESCADOR
Salvador Comas Muixach
Ha mort als 74 anys. Era casat amb Pilar Navarro Casellas i tenia dos fills. Residia a Sant Pere Pescador. La cerimònia se celebrarà demà dilluns, a la 1 del migdia, a la parròquia de Sant Pere Pescador.
TORROELLA DE MONTGRÍ
Catalina Sureda Mulà
Ha mort als 96 anys. Era vídua d’Agustí Pagés Martí. Residia a Torroella de Montgrí. La cerimònia se celebrarà demà dilluns, a les 6 de la tarda, a la parròquia de Sant Genís.
VENTALLÓ
Vicenç Burch Coma
Ha mort als 76 anys. Era solter. Residia a Ventalló. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a les 6 de la tarda, a la parròquia Viladamat.
