Necrològiques del 20 d'abril de 2026
BANYOLES
Maria Coll Bosch
Ha mort als 93 anys. Era vídua de Joan Mercader Costa. Residia a Banyoles. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 12 del migdia, al Tanatori de Banyoles.
CADAQUÉS
Maria Lopez Fernandez
Ha mort als 92 anys. Era vídua de Carlos Linares Ruiz. Residia a Cadaqués. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 5 de la tarda, a la parròquia Santa Maria de Cadaqués.
CASSÀ DE LA SELVA
Josep Casadevall Mallorquí
Ha mort als 91 anys. Era vidu de Laura Barneda Serra. Residia a Cassà de la Selva. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 12 del migdia, al Tanatori de Cassà de la Selva.
CASTELLÓ D'EMPÚRIES
Clara Quintana Vilanova
Ha mort als 90 anys. Era vídua d’Antonio Rubio Quesada i tenia quatre fills. Residia a Castelló d’Empúries. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 12 del migdia, a la Sala de cerimònies de Funerària Altima de Figueres.
GIRONA
Maria Soles Mercader
Ha mort als 98 anys. Era vídua d’Ernest Bosch Llandrich. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 11 del matí, al Tanatori de Girona.
Antoni Maria Prats Figuerola
Ha mort als 76 anys. Era casat amb Maria Assumpció Puigvert Vidal. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 4 de la tarda, al Tanatori de Girona.
OLOT
Mn. Salvador Batalla Gardella
Ha mort als 90 anys. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 11 del matí, a la Basílica Parroquial de Sant Esteve d’Olot.
SANT FELIU DE GUÍXOLS
Andrés Espadas de Prado
Ha mort als 94 anys. Era vidu de Josefa Porcel Requena. Residia a Platja d’Aro. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 4 de la tarda, a l’Oratori del Tanatori de Sant Feliu de Guíxols.
SANT FELIU DE PALLEROLS
Josep Maria Serrat Pujol
Ha mort als 96 anys. Era casat amb Carme Costa Pous i tenia tres fills. Residia a Sant Feliu de Pallerols. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 4 de la tarda, a l’església parroquial de Sant Feliu de Pallerols.
SANT PERE PESCADOR
Salvador Comas Muixach
Ha mort als 74 anys. Era casat amb Pilar Navarro Casellas i tenia dos fills. Residia a Sant Pere Pescador. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a la 1 del migdia, a la parròquia de Sant Pere Pescador.
SANTA COLOMA DE FARNERS
María Carmen Martil Martil
Ha mort als 86 anys. Era vídua de Mariano Fernández i tenia dos fills. Residia a Santa Coloma de Farners. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 4 de la tarda, a l’Oratori del Tanatori Altima.
TORROELLA DE MONTGRÍ
Catalina Sureda Mulà
Ha mort als 96 anys. Era vídua d’Agustí Pagés Martí. Residia a Torroella de Montgrí. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 6 de la tarda, a la parròquia de Sant Genís.
