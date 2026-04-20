Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
PSCJoan VilaFimagSpar Gironacinema TruffautExpojoveSant Jordi
instagramlinkedin

Necrològiques del 20 d'abril de 2026

BANYOLES

Maria Coll Bosch

Ha mort als 93 anys. Era vídua de Joan Mercader Costa. Residia a Banyoles. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 12 del migdia, al Tanatori de Banyoles.

CADAQUÉS

Maria Lopez Fernandez

Ha mort als 92 anys. Era vídua de Carlos Linares Ruiz. Residia a Cadaqués. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 5 de la tarda, a la parròquia Santa Maria de Cadaqués.

CASSÀ DE LA SELVA

Josep Casadevall Mallorquí

Ha mort als 91 anys. Era vidu de Laura Barneda Serra. Residia a Cassà de la Selva. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 12 del migdia, al Tanatori de Cassà de la Selva.

CASTELLÓ D'EMPÚRIES

Clara Quintana Vilanova

Ha mort als 90 anys. Era vídua d’Antonio Rubio Quesada i tenia quatre fills. Residia a Castelló d’Empúries. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 12 del migdia, a la Sala de cerimònies de Funerària Altima de Figueres.

GIRONA

Maria Soles Mercader

Ha mort als 98 anys. Era vídua d’Ernest Bosch Llandrich. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 11 del matí, al Tanatori de Girona.

Antoni Maria Prats Figuerola

Ha mort als 76 anys. Era casat amb Maria Assumpció Puigvert Vidal. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 4 de la tarda, al Tanatori de Girona.

OLOT

Mn. Salvador Batalla Gardella

Ha mort als 90 anys. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 11 del matí, a la Basílica Parroquial de Sant Esteve d’Olot.

SANT FELIU DE GUÍXOLS

Andrés Espadas de Prado

Ha mort als 94 anys. Era vidu de Josefa Porcel Requena. Residia a Platja d’Aro. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 4 de la tarda, a l’Oratori del Tanatori de Sant Feliu de Guíxols.

SANT FELIU DE PALLEROLS

Josep Maria Serrat Pujol

Ha mort als 96 anys. Era casat amb Carme Costa Pous i tenia tres fills. Residia a Sant Feliu de Pallerols. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 4 de la tarda, a l’església parroquial de Sant Feliu de Pallerols.

SANT PERE PESCADOR

Salvador Comas Muixach

Ha mort als 74 anys. Era casat amb Pilar Navarro Casellas i tenia dos fills. Residia a Sant Pere Pescador. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a la 1 del migdia, a la parròquia de Sant Pere Pescador.

SANTA COLOMA DE FARNERS

María Carmen Martil Martil

Ha mort als 86 anys. Era vídua de Mariano Fernández i tenia dos fills. Residia a Santa Coloma de Farners. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 4 de la tarda, a l’Oratori del Tanatori Altima.

TORROELLA DE MONTGRÍ

Catalina Sureda Mulà

Ha mort als 96 anys. Era vídua d’Agustí Pagés Martí. Residia a Torroella de Montgrí. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 6 de la tarda, a la parròquia de Sant Genís.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents